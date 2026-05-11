Perú

Resultados ONPE al 100%: ¿Qué falta para llegar al conteo final de votos y conocer quién pasará a segunda vuelta?

A casi un mes de la primera vuelta del 12 de abril, el JNE estima que los resultados definitivos de la elección presidencial estarán disponibles pronto. Con el 99,6% de actas contabilizadas, Roberto Sánchez mantiene una ventaja sobre Rafael López Aliaga, pero la proclamación oficial aún depende de la resolución de las actas observadas por los Jurados Electorales Especiales

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Composición gráfica de Roberto Sánchez con sombrero, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori en un panel de conteo de votos de ONPE.
Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga esperan los resultados finales de la ONPE para saber quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A casi un mes de las Elecciones Generales 2026, celebradas el 12 de abril, el Perú sigue esperando los resultados oficiales al 100% de la primera vuelta presidencial. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estima que los resultados definitivos de la elección presidencial estarán disponibles antes del 15 de mayo.

Con el 99,632% de actas contabilizadas al cierre de este lunes 11 de mayo, Keiko Fujimori lidera la primera vuelta con 2.846.424 votos válidos (17,16%), seguida por Roberto Sánchez de Juntos por el Perú con 1.995.039 votos (12,03%) y Rafael López Aliaga de Renovación Popular con 1.973.710 votos. La diferencia entre el segundo y el tercer lugar se mantiene en torno a los 21.000 votos, con apenas el 0,368% de actas pendientes de envío al Jurado Electoral Especial (JEE).

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Ilustración de Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga corriendo en una boleta de votación, con Keiko Fujimori sonriente junto a una urna de ONPE y gráficos de porcentajes.
Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga corren figurativamente sobre una cinta de conteo de votos mientras Keiko Fujimori observa sonriente, reflejando la tensa dinámica política peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué falta para llegar al 100% de los resultados?

El camino hacia la proclamación oficial no depende únicamente del conteo de votos, sino de un proceso institucional específico que involucra a varias instancias del sistema electoral. Clavijo Chipoco explicó que los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) distribuidos en todo el territorio nacional trabajaron hasta el 7 de mayo en la resolución de actas observadas y en las audiencias de recuento de votos, fecha límite establecida por el JNE para esa etapa.

Una vez concluidas las audiencias, los JEE solicitarán a los centros de cómputo de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) el reporte al 100% del cómputo de su ámbito territorial. Con esa información, cada JEE emitirá su Acta Descentralizada de Proclamación de Resultados de Cómputo de la Elección de Presidente y Vicepresidentes de la República, un documento elaborado en audiencias públicas con participación de personeros de las organizaciones políticas y publicado en los diarios de mayor circulación para conocimiento de la ciudadanía.

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“Luego, estas actas son remitidas al JNE, lo que significa que nos encontramos próximos a proclamar qué candidatos a la presidencia logran pasar a la segunda vuelta electoral”, precisó Clavijo.

Infografía detallando resultados de la primera vuelta presidencial en Perú con Keiko Fujimori a la cabeza, mostrando porcentaje de actas y etapas electorales pendientes.
Perú aún espera los resultados oficiales al 100% de la primera vuelta presidencial 2026, con Keiko Fujimori liderando y una cerrada disputa por el segundo lugar mientras avanza el proceso de resolución de actas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre actas procesadas y contabilizadas

Un punto clave para entender el estado del conteo es la distinción entre dos tipos de actas. Las actas procesadas son aquellas que ya ingresaron al centro de cómputo y fueron digitalizadas, pero no necesariamente sumadas al resultado oficial. Las actas contabilizadas, en cambio, son las que han pasado el control de calidad, no presentan errores y cuyos votos ya se incorporaron al cómputo final. Las actas procesadas pueden estar observadas; las contabilizadas son actas aptas y validadas.

Las actas son observadas cuando presentan incidencias o inconsistencias que requieren revisión, como errores en la digitación, ausencia de firmas o discrepancias numéricas. Estos documentos son derivados al JEE correspondiente para su evaluación conforme a la normativa electoral vigente. Solo una vez resueltas todas las actas observadas podrá declararse formalmente concluido el cómputo de la primera vuelta.

Gráfico de barras azules con las cabezas de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, cada uno sobre una barra de diferente altura
Representación visual de las primeras proyecciones con Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga como figuras destacadas para las elecciones presidenciales de 2026. (ONPE)

El procesamiento de la ONPE: cifras y alcance

La ONPE procesó las actas de forma ininterrumpida desde el mismo domingo 12 de abril en los centros de cómputo de sus 126 oficinas descentralizadas instaladas en todo el territorio nacional: 125 correspondientes al territorio peruano y una dedicada a los votos de peruanos en el exterior.

En cada centro de cómputo se habilitó un espacio para observadores y personeros de organizaciones políticas durante las 24 horas del día. El organismo informó además que la página web de resultados electorales fue visitada por casi 11 millones de usuarios únicos, con un total de 232.090.779 vistas, lo que refleja el alto interés ciudadano en el seguimiento del proceso.

En total, estuvieron habilitados para participar en estas elecciones 27.325.432 ciudadanos: 26.114.619 en el territorio nacional y 1.210.813 en el exterior.

Sala de conteo con largas mesas llenas de pilas de documentos, sobres, laptops y urnas transparentes con el logo de ONPE. Al fondo, banderas peruanas y carteles institucionales.
Una vista del meticuloso proceso de conteo electoral en la sala oficial de la ONPE en Perú, con mesas llenas de documentos, urnas y equipo informático listos para la verificación de votos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El JNE también procesa apelaciones en paralelo

Mientras los JEE resuelven las actas observadas, el JNE lleva adelante en paralelo las audiencias públicas de apelaciones sobre lo resuelto por la primera instancia. Este doble proceso garantiza, según Clavijo, “la autenticidad, transparencia y legitimidad del sistema democrático en el Perú”.

La proclamación oficial no ocurrirá de forma automática una vez que el conteo llegue al 100%, sino que depende de que todos los JEE hayan emitido sus actas descentralizadas y el JNE haya resuelto las apelaciones pendientes. Solo entonces el organismo electoral podrá convocar la sesión plenaria para proclamar oficialmente a los dos candidatos que disputarán la presidencia en el balotaje del 7 de junio.

La segunda vuelta, en cuenta regresiva

El cronograma electoral establece que la segunda vuelta presidencial se realizará el domingo 7 de junio de 2026, fecha en la que los peruanos elegirán al próximo presidente para el período 2026-2031. Este mecanismo se activa cuando ningún candidato supera el 50% de los votos válidos en la primera vuelta, situación que se confirmó desde la misma noche del 12 de abril.

Con Fujimori prácticamente confirmada como una de las finalistas y Sánchez manteniendo una ventaja sostenida sobre López Aliaga, el Perú espera que el JNE proclame oficialmente los resultados a mediados de mayo, lo que dejará menos de tres semanas de campaña antes de la jornada definitiva. El debate presidencial oficial, que el JNE planea celebrar en la tercera semana de mayo con transmisión por el canal del Estado, será el escenario donde los dos finalistas expondrán sus propuestas ante el país antes del 7 de junio.

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