Cassandra Sánchez muestra que ya está con Wakatay y Wakamole en casa tras enfrentar críticas por dejarlos en una hospedaje

Cassandra Sánchez de Lamadrid mostró que sus mascotas ya están en casa. (Foto: Instagram)

Cassandra Sánchez de Lamadrid usó su cuenta de Instagram para mostrar que sus mascotas ya están con ella en casa. Como se recuerda, la joven y su pareja, el cantante Deyvis Orosco, fueron presa de críticas luego que dejarán a Wakatay y Wakamole en un hospedaje para perros.

Cabe indicar que Magaly Medina fue la primera persona que se refirió al tema, señalando que la hija de Jessica Newton había abandonado a los caninos en un albergue. Además, emitió un informe donde se mostraba la situación en que vivían los caninos. Ante ello, la periodista indicó que en lugar de haber tomado esa decisión con sus canes, mejor los hubieran puesto en adopción.

Por su parte, Cassandra y Deyvis se pronunciaron a través de un comunicado y aclararon que no han abandonado a sus mascotas en ningún albergue, los han dejado en un hospedaje para mascotas durante unos meses mientras remodelan su cosa.

Sin embargo, este pronunciamiento no hizo que cesaran las críticas. Al contrario, empezaron a cuestionarlos más, pidiendo que los recojan de ese lugar. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que la Municipalidad de Pachacamac decidiera clausurar el lugar llamado Magic Dog.

Esta vez, Cassandra mostró a través de una historia de Instagram que ya está con sus mascotas. “Tres años y aún no es consiente de su tamaño”, escribió en su publicación. En la imagen de ve a uno de sus perros echado en su regazo, dando muestra que ya está en casa.

Cabe indicar que hasta el momento, Ni Cassandra ni Deyvis se han pronunciado sobre la clausura del local donde estaban hospedados los cachorros Wakatay y Wakamole.

Las mascotas de Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco ya están en casa. (Foto: Instagram)

Solo en una ocasión señalaron que confiaban en el lugar, pues conocían al dueño y él estaba consciente de que los caninos eran parte de su familia.

Esta situación no solo ha logrado la reacción de los usuarios, sino también del propio Jorge Benavides, quien se animó a dedicar un sketch sobre esta situación, donde Wakatay y Wakamole aparecen en el set de Mascaly TV para contar su testimonio.

JB parodia a Deyvis Orosco y Cassandra llevando a Wakatay y Wakamole a un hospedaje para caninos. (Video: ATV)

LAS EXPLICACIONES DE DEYVIS Y CASSANDRA SOBRE SUS PERROS

Luego que el equipo de Magaly TV La Firme informara que los canes estaban compartiendo un mismo espacio con alrededor de 30 perros de diferentes especies y estaban en jaulas, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid se disculparon públicamente con el dueño del hospedaje para mascotas Magic Dog, quien rescató a Wakatay cuando era un cachorro.

A su vez, señalaron que desde hace tiempo sus perros asisten a este albergue que se dedica a cuidar a mascotas por una temporada, pero eso no quiere decir que hayan sido abandonados.

“Tenemos una relación muy cercana con el establecimiento, la persona que fue entrevista el día de hoy (jueves 17 de febrero) es una cuidadora local y no la dueña, como se remarcó en la nota. Asimismo, el cachorro que se mostró NO es Wakatay, como así maliciosamente lo quisieron hacer creer, es un perrito que se puso ahí específicamente para evitar mordiese al reportero de Magaly, tal y como nos han indicado en Magic Doc. No cabe duda que los perritos tienen un instinto natural muy desarrollado”, se lee en el documento.

“Nuestros perros no han sido abandonados, los vemos regularmente y así lo hemos visto en nuestras redes, estamos pendientes de ellos todos los días. La razón por la cual se encuentran temporalmente fuera de casa es porque la estamos remodelando”, aclararon.

Comunicado de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: