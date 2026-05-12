Mundo

Emiratos Árabes Unidos ejecutó ataques militares secretos contra Irán desde el inicio de la guerra en Medio Oriente

De acuerdo con fuentes citadas por The Wall Street Journal, los ataques incluyeron un bombardeo contra una refinería ubicada en la isla iraní de Lavan, en el Golfo Pérsico. La ofensiva ocurrió a principios de abril, en paralelo al anuncio del alto el fuego impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump tras cinco semanas de campaña aérea

Guardar
Google icon
Una imagen de un video difundido en redes sociales muestra un incendio en una refinería de petróleo en la isla iraní de Lavan (REUTERS)
Una imagen de un video difundido en redes sociales muestra un incendio en una refinería de petróleo en la isla iraní de Lavan (REUTERS)

Emiratos Árabes Unidos ejecutó ataques militares contra Irán y se convirtió en un actor activo de la guerra en Medio Oriente, según afirmaron fuentes familiarizadas con el asunto citadas por el diario The Wall Street Journal.

De acuerdo con esas fuentes, los ataques incluyeron un bombardeo contra una refinería situada en la isla iraní de Lavan, en el Golfo Pérsico. La ofensiva ocurrió a principios de abril, en paralelo al anuncio del alto el fuego impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump tras cinco semanas de campaña aérea. El ataque provocó un incendio que dejó fuera de servicio gran parte de la planta durante meses.

PUBLICIDAD

Los Emiratos Árabes Unidos no reconocieron públicamente la operación. El Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí evitó realizar comentarios sobre los ataques, aunque remitió a declaraciones previas en las que defendió el derecho del país a responder “incluso militarmente” frente a actos hostiles.

El régimen de Irán sostuvo en aquel momento que la refinería había sido atacada “por el enemigo” y respondió con una oleada de misiles y drones contra Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

PUBLICIDAD

Según una de las fuentes citadas por The Wall Street Journal, Estados Unidos no expresó malestar por el ataque porque el alto el fuego todavía no se encontraba consolidado. La misma fuente indicó además que Washington recibió con satisfacción la participación de Emiratos Árabes Unidos y de otros estados del Golfo que deseen sumarse a la confrontación.

Los Emiratos Árabes Unidos no reconocieron públicamente la operación (EP)
Los Emiratos Árabes Unidos no reconocieron públicamente la operación (EP)

El Pentágono declinó realizar comentarios sobre el asunto. La Casa Blanca tampoco respondió preguntas específicas sobre la participación militar emiratí, aunque sostuvo que Trump “tiene todas las opciones a su disposición” y que Estados Unidos mantiene “la máxima presión sobre el régimen iraní”.

Antes de la guerra, los países del Golfo habían declarado que no permitirían que su espacio aéreo ni sus bases se utilizaran para ataques. Sin embargo, una vez iniciado el conflicto, Irán respondió con ataques con misiles y drones contra centros de población, infraestructura energética y aeropuertos del Golfo.

Según la información publicada por The Wall Street Journal, Irán concentró gran parte de esos ataques sobre Emiratos Árabes Unidos, al lanzar más de 2.800 misiles y drones contra el país, más que contra cualquier otro estado, incluido Israel.

Los ataques afectaron el tráfico aéreo, el turismo y el mercado inmobiliario de Emiratos Árabes Unidos y provocaron suspensiones temporales de empleo y despidos. Funcionarios del Golfo afirmaron además que el país ahora considera a Irán un actor hostil que busca socavar su modelo económico y social.

Desde entonces, Emiratos Árabes Unidos adoptó la postura más beligerante entre las monarquías del Golfo y mantuvo una estrecha cooperación militar con Estados Unidos durante la guerra, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Desde mediados de marzo circularon especulaciones sobre la posible participación emiratí en la guerra después de que se filmara sobre Irán un avión de combate que no parecía pertenecer ni a Israel ni a Estados Unidos.

Irán concentró gran parte de sus ataques sobre Emiratos Árabes Unidos, al lanzar más de 2.800 misiles y drones contra el país, más que contra cualquier otro estado, incluido Israel (REUTERS)
Irán concentró gran parte de sus ataques sobre Emiratos Árabes Unidos, al lanzar más de 2.800 misiles y drones contra el país, más que contra cualquier otro estado, incluido Israel (REUTERS)

Investigadores que analizan imágenes e información disponible públicamente señalaron fotografías que supuestamente muestran cazas franceses Mirage y drones chinos Wing Loong, ambos utilizados por Emiratos Árabes Unidos, en operaciones sobre Irán. Militarmente, Emiratos Árabes Unidos cuenta con aviones Mirage y cazas F-16, además de aeronaves de reabastecimiento en vuelo, sistemas de mando y control y drones de vigilancia.

La estrategia iraní de involucrar a los países del Golfo en la guerra profundizó las divisiones políticas entre las monarquías árabes y las obligó a buscar nuevos acuerdos de seguridad.

Mientras los estados del Golfo enfrentan crecientes riesgos de seguridad y dudas sobre la fiabilidad de Estados Unidos como aliado, Emiratos Árabes Unidos reforzó su relación con Washington, según declaró Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente emiratí, ante periodistas en abril.

Además de los ataques, Emiratos respaldó borradores de resolución en Naciones Unidas que autorizaban el uso de la fuerza para romper el control iraní sobre el estrecho de Ormuz. Las autoridades emiratíes también clausuraron escuelas y clubes en Dubái vinculados a Teherán y restringieron visados y derechos de tránsito a ciudadanos iraníes.

Irán respondió acusando repetidamente a Emiratos Árabes Unidos de sumarse a la campaña militar estadounidense e israelí.

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteMedio OrienteEmiratos Árabes UnidosEAUIsraelIránEstados UnidosÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reino Unido y Francia reúnen a más 40 países para coordinar una estrategia internacional destinada a reabrir el Estrecho de Ormuz

El Gobierno británico informó que el ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, y su homóloga francesa, Catherine Vautrin, encabezarán el encuentro, en el que las naciones participantes debatirán y expondrán “sus contribuciones militares a la misión defensiva para asegurar la vía marítima cuando las condiciones lo permitan”

Reino Unido y Francia reúnen a más 40 países para coordinar una estrategia internacional destinada a reabrir el Estrecho de Ormuz

El precio del petróleo volvió a subir en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente

La referencia internacional Brent ganó un 1% y alcanzó los 105 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense avanzó otro 1% hasta los 99 dólares

El precio del petróleo volvió a subir en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente

A pocas horas del vencimiento de la tregua temporal, Rusia lanzó un nuevo ataque con drones sobre Kiev y otras regiones de Ucrania

Los bombardeos alcanzaron edificios residenciales, una guardería y otras infraestructuras civiles, mientras las defensas aéreas ucranianas volvieron a activarse en la capital

A pocas horas del vencimiento de la tregua temporal, Rusia lanzó un nuevo ataque con drones sobre Kiev y otras regiones de Ucrania

La Unión Europea aseguró que Ucrania fortaleció su posición militar en la guerra con Rusia: “Putin está más débil que nunca”

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, remarcó que Kiev atraviesa su mejor momento y que Moscú enfrenta una situación crítica en el frente. “Son señales claras de que las dinámicas de la guerra están cambiando”, dijo

La Unión Europea aseguró que Ucrania fortaleció su posición militar en la guerra con Rusia: “Putin está más débil que nunca”

Israel autorizó un tribunal especial para juzgar a los terroristas implicados en el ataque del 7 de octubre de 2023

El Parlamento israelí dio luz verde a una corte militar extraordinaria para procesar a cientos de palestinos señalados por la ofensiva de Hamas. Algunos podrían enfrentar la pena de muerte

Israel autorizó un tribunal especial para juzgar a los terroristas implicados en el ataque del 7 de octubre de 2023
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El secreto de la longevidad del hombre más anciano de Italia: “Siempre bebía una copa de su propio vino con las comidas“

El secreto de la longevidad del hombre más anciano de Italia: “Siempre bebía una copa de su propio vino con las comidas“

El pasajero español que dio positivo provisional en la primera PCR presenta síntomas compatibles con hantavirus

Lluvias intensas desbordan el Río Hondo en Naucalpan y provocan afectaciones en vialidades del Estado de México

Ayuso acusa a Sánchez de ponerla “en peligro” en México y le culpa por el fin de su viaje, cancelado tras serle retirada una invitación por sus “declaraciones”

Los madrileños piden más vivienda, pero también transporte, servicios y sanidad: las prioridades de los nuevos barrios

INFOBAE AMÉRICA

Reino Unido y Francia reúnen a más 40 países para coordinar una estrategia internacional destinada a reabrir el Estrecho de Ormuz

Reino Unido y Francia reúnen a más 40 países para coordinar una estrategia internacional destinada a reabrir el Estrecho de Ormuz

El precio del petróleo volvió a subir en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente

A pocas horas del vencimiento de la tregua temporal, Rusia lanzó un nuevo ataque con drones sobre Kiev y otras regiones de Ucrania

Bomberos de Costa Rica y Naviera Tambor realizaron simulacro de emergencia a bordo del ferry Tambor III en Paquera

Honduras reporta 122 casos de tosferina y 10 muertes salud llama a reforzar vacunación

ENTRETENIMIENTO

Arnold Schwarzenegger será Santa Claus en tu próxima película navideña favorita: así luce el actor en ‘The Man with the bag’

Arnold Schwarzenegger será Santa Claus en tu próxima película navideña favorita: así luce el actor en ‘The Man with the bag’

En marcha una película de ‘Westworld’ con el guionista de ‘Jurassic Park’

La saga de fantasía con más fans, tendrá por fin su serie en Amazon producida por Michael B. Jordan: “Una de las adaptaciones más esperadas”

La tercera temporada de ‘El señor de los anillos: Los anillos de poder’, ya tiene fecha de estreno: “Su escala es cinematográfica”

Las guitarras de Paul McCartney quedan retenidas en la aduana de Londres antes de una exhibición en Estados Unidos