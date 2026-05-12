Vivian Baella aclaró polémica del fichaje de Flavia Montes a Alianza Lima: “No quise poner en tela de juicio su profesionalismo”

La exvoleibolista se refirió a sus declaraciones del traspaso de la central a Alianza Lima. Créditos: Bloqueo y Punto / Youtube.

Vivian Baella fue noticia en los últimos días tras revelar que Flavia Montes recibió un monto de dinero y un inmueble de Alianza Lima para dejar la Universidad San Martín durante la definición del título de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Después de algunos días, Baella rompió su silencio y se expresó en su programa Bloqueo y Punto: “No me gusta verme, pero no puedo hacerme la vista gorda. He visto la publicación de Flavia Montes. Sí, la he visto. Lo que puedo decir, más allá de la polémica, es que en ningún momento he querido dar a entender o dudar del profesionalismo de una jugadora, ni de ella ni de ninguna otra persona”.

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La exvoleibolista aseguró que no quiso dañar la imagen de Montes con su revelación, aunque admitió que los comentarios u opiniones surgidos a partir de sus palabras ya no dependen de ella. “Los comentarios que puedan generarse en otras personas o lo que puedan entender ya escapa de mis manos”.

Vivian Baella aclaró polémica del fichaje de Flavia Montes a Alianza Lima.

Vivian explicó que su información fue parte de la conversación sobre el mercado de fichajes. “Simplemente hice un comentario dentro del entorno, como otros, sobre el tema de los fichajes. Más allá de querer generar morbo, lo que dije fue por un tema bomba, como ocurre en otras ligas, en Brasil, Italia o Turquía, donde anuncian los fichajes con anticipación”.

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La exdeportista también reconoció que el momento elegido fue cuestionable. “Tal vez el momento no fue el adecuado. Se dice que fue justo antes de la final, pero ya está”. Luego se dirigió a la cámara para enviar un mensaje directo a la nueva jugadora de Alianza Lima: “A Flavia Montes la respeto mucho, es una figura referente de su club, ha sido miss, titular en la selección. Le deseo lo mejor. Dejo las puertas abiertas de este espacio para poder conversar, porque la conozco por su trayectoria. Flavia, lo digo mirando a la cámara, jamás quise poner en tela de juicio tu profesionalismo”.

Vivian Baella cerró su intervención en el programa de YouTube dejando claro que los comentarios sobre Flavia Montes no fueron su responsabilidad y le deseó éxitos en su próximo equipo, del cual también es hincha.

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“Como menciono, los comentarios que se hayan podido generar en las personas ya escapan de mi responsabilidad, porque fui yo quien dijo eso. Así que, una vez más, jamás quise poner en duda tu profesionalismo. Simplemente solté ese rumor por el tema de fichajes, que se comenta bastante desde que acabó la liga: qué jugadora se está pasando a otro equipo, etcétera. Con esto doy por culminado el tema. Una vez más, Flavia, te deseo lo mejor, y si es en Alianza Lima, con más razón aún”, concluyó.

La ahora panelista dio detalles de la salida de la central de San Martín. Créditos: Bloqueo y Punto / Youtube.

El comunicado de Flavia Montes

Flavia Montes respondió tras las declaraciones de Vivian Baella, quien aseguró que la jugadora recibió dinero y una casa de Alianza Lima. La central peruana publicó un comunicado en sus redes sociales, donde desmintió lo afirmado por la exvoleibolista y actual panelista deportiva.

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“Lo que claramente, como cualquier persona, rechazo, son afirmaciones desprovistas de verdad que dañan mi reputación, mi prestigio y los valores que he venido construyendo durante mi desarrollo profesional y trayectoria deportiva. Afirmar -sin una sola evidencia- y encubrirse bajo el concepto de “comentarios de terceros, sin confirmar, o fuentes supuestamente confiables”, es, de no ser informado, en el mejor de los casos, sino, ILEGAL", expresó.

Comunicado de Flavia Montes contra Vivian Baella.