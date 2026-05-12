Perú Deportes

Vivian Baella aclaró polémica del fichaje de Flavia Montes a Alianza Lima: “No quise poner en tela de juicio su profesionalismo”

La exvoleibolista se refirió a sus revelaciones sobre la salida de la central peruana de la Universidad San Martín en plena final de la liga

Guardar
Google icon
La exvoleibolista se refirió a sus declaraciones del traspaso de la central a Alianza Lima. Créditos: Bloqueo y Punto / Youtube.

Vivian Baella fue noticia en los últimos días tras revelar que Flavia Montes recibió un monto de dinero y un inmueble de Alianza Lima para dejar la Universidad San Martín durante la definición del título de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Después de algunos días, Baella rompió su silencio y se expresó en su programa Bloqueo y Punto: “No me gusta verme, pero no puedo hacerme la vista gorda. He visto la publicación de Flavia Montes. Sí, la he visto. Lo que puedo decir, más allá de la polémica, es que en ningún momento he querido dar a entender o dudar del profesionalismo de una jugadora, ni de ella ni de ninguna otra persona”.

PUBLICIDAD

La exvoleibolista aseguró que no quiso dañar la imagen de Montes con su revelación, aunque admitió que los comentarios u opiniones surgidos a partir de sus palabras ya no dependen de ella. “Los comentarios que puedan generarse en otras personas o lo que puedan entender ya escapa de mis manos”.

Vivian Baella aclaró polémica del fichaje de Flavia Montes a Alianza Lima.
Vivian Baella aclaró polémica del fichaje de Flavia Montes a Alianza Lima.

Vivian explicó que su información fue parte de la conversación sobre el mercado de fichajes. “Simplemente hice un comentario dentro del entorno, como otros, sobre el tema de los fichajes. Más allá de querer generar morbo, lo que dije fue por un tema bomba, como ocurre en otras ligas, en Brasil, Italia o Turquía, donde anuncian los fichajes con anticipación”.

PUBLICIDAD

La exdeportista también reconoció que el momento elegido fue cuestionable. “Tal vez el momento no fue el adecuado. Se dice que fue justo antes de la final, pero ya está”. Luego se dirigió a la cámara para enviar un mensaje directo a la nueva jugadora de Alianza Lima: “A Flavia Montes la respeto mucho, es una figura referente de su club, ha sido miss, titular en la selección. Le deseo lo mejor. Dejo las puertas abiertas de este espacio para poder conversar, porque la conozco por su trayectoria. Flavia, lo digo mirando a la cámara, jamás quise poner en tela de juicio tu profesionalismo”.

Vivian Baella cerró su intervención en el programa de YouTube dejando claro que los comentarios sobre Flavia Montes no fueron su responsabilidad y le deseó éxitos en su próximo equipo, del cual también es hincha.

“Como menciono, los comentarios que se hayan podido generar en las personas ya escapan de mi responsabilidad, porque fui yo quien dijo eso. Así que, una vez más, jamás quise poner en duda tu profesionalismo. Simplemente solté ese rumor por el tema de fichajes, que se comenta bastante desde que acabó la liga: qué jugadora se está pasando a otro equipo, etcétera. Con esto doy por culminado el tema. Una vez más, Flavia, te deseo lo mejor, y si es en Alianza Lima, con más razón aún”, concluyó.

La ahora panelista dio detalles de la salida de la central de San Martín. Créditos: Bloqueo y Punto / Youtube.

El comunicado de Flavia Montes

Flavia Montes respondió tras las declaraciones de Vivian Baella, quien aseguró que la jugadora recibió dinero y una casa de Alianza Lima. La central peruana publicó un comunicado en sus redes sociales, donde desmintió lo afirmado por la exvoleibolista y actual panelista deportiva.

“Lo que claramente, como cualquier persona, rechazo, son afirmaciones desprovistas de verdad que dañan mi reputación, mi prestigio y los valores que he venido construyendo durante mi desarrollo profesional y trayectoria deportiva. Afirmar -sin una sola evidencia- y encubrirse bajo el concepto de “comentarios de terceros, sin confirmar, o fuentes supuestamente confiables”, es, de no ser informado, en el mejor de los casos, sino, ILEGAL", expresó.

Comunicado de Flavia Montes contra Vivian Baella.
Comunicado de Flavia Montes contra Vivian Baella.

Temas Relacionados

Vivian BaellaFlavia MontesAlianza Lima vóleySan MartínLiga Peruana de Vóleyperu-deportes

Más Noticias

Kiara Vicente, jugadora de selección peruana, rompe en llanto al revelar maltrato de Rebaza Acosta: “Estaba destrozada”

La jugadora recordó el momento en que el club del Callao la apartó durante el desarrollo de la Liga Peruana de Vóley tras sufrir una lesión

Kiara Vicente, jugadora de selección peruana, rompe en llanto al revelar maltrato de Rebaza Acosta: “Estaba destrozada”

Programación de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

La primera fase del campeonato peruano se acerca a su final y tiene como favorito para ganarla a Alianza Lima

Programación de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Universitario vs Atlético Grau: día, hora y canal TV del choque por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ se preparan para recibir a los ‘albos’ en el estadio Monumental tras empatar sin goles con Sport Boys. Héctor Cúper alista su debut al mando de la ‘U’ en casa. Conoce los detalles del vibrante duelo

Universitario vs Atlético Grau: día, hora y canal TV del choque por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Eddie Fleischman aseguró que Héctor Cúper “está por encima” de Mano Menezes y lo comparó con Diego Simeone: “Su reto es la Copa Libertadores”

El periodista deportivo opinó de la llegada del veterano DT argentino a Universitario y lo que puede aportarle en base a su vasta experiencia en el fútbol mundial

Eddie Fleischman aseguró que Héctor Cúper “está por encima” de Mano Menezes y lo comparó con Diego Simeone: “Su reto es la Copa Libertadores”

“Un zorro viejo”, el peculiar elogio de Antonio García Pye sobre Héctor Cúper tras ser oficializado como nuevo DT de Universitario

El directivo de la ‘U’ dio detalles de la llegada del técnico argentino a Ate, y aseguró que todavía falta definir algunos puntos en el tema contractual: “es un salto de calidad importante”

“Un zorro viejo”, el peculiar elogio de Antonio García Pye sobre Héctor Cúper tras ser oficializado como nuevo DT de Universitario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

‘Los Pulpos de La Victoria’: red vinculada al alcalde amasó 75 millones de soles por cobro de cupos en Gamarra

‘Los Pulpos de La Victoria’: red vinculada al alcalde amasó 75 millones de soles por cobro de cupos en Gamarra

Guillermo Bermejo reaparece y pide al PJ suspender su pena para salir libre: “Soy inocente y confío en Dios”

Allanan vivienda del alcalde de La Victoria tras denuncias de venta ilegal de espacios públicos a ambulantes de Gamarra

Roberto Sánchez guarda silencio ante la prensa por presunta apropiación de fondos de campaña de Juntos por el Perú

ONPE afirma que “no hay ley” que le prohíba contratar a empresa auditora que fue inhabilitada y no tiene sede física

ENTRETENIMIENTO

Christian Cueva presenta nueva propuesta de conciliación a Pamela López: S/18 mil al mes, camioneta, terreno y departamento para sus hijos

Christian Cueva presenta nueva propuesta de conciliación a Pamela López: S/18 mil al mes, camioneta, terreno y departamento para sus hijos

The Strokes en Lima 2026: fans peruanos en alerta por posible concierto tras inesperada publicación

Makanaky fue detenido por la policía por caso vinculado a Jonathan Maicelo: “Le ha salido su RQ”, dice su mánager

Expectativa de ENHYPEN en Perú tras la ausencia de EVAN y su debut como cantante en solitario

Magaly Medina enfrenta a ‘La Manada’ por recordar deuda a Jefferson Farfán: “Díganle que le pague a su hija”

DEPORTES

Kiara Vicente, jugadora de selección peruana, rompe en llanto al revelar maltrato de Rebaza Acosta: “Estaba destrozada”

Kiara Vicente, jugadora de selección peruana, rompe en llanto al revelar maltrato de Rebaza Acosta: “Estaba destrozada”

Programación de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Universitario vs Atlético Grau: día, hora y canal TV del choque por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Eddie Fleischman aseguró que Héctor Cúper “está por encima” de Mano Menezes y lo comparó con Diego Simeone: “Su reto es la Copa Libertadores”

“Un zorro viejo”, el peculiar elogio de Antonio García Pye sobre Héctor Cúper tras ser oficializado como nuevo DT de Universitario