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Programación de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

La primera fase del campeonato peruano se acerca a su final y tiene como favorito para ganarla a Alianza Lima

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Programación de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.
Programación de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV. Créditos: Te Apuesto.

La fecha 14 concluyó con la igualdad entre Universitario de Deportes y Sport Boys. La jornada 15 dará inicio este viernes 15 de mayo con encuentros que pueden modificar la clasificación del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Programación de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026

Viernes 15 de mayo

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- FC Cajamarca vs Sporting Cristal (15:00 horas / estadio Héroes de San Ramón)

- Universitario vs Atlético Grau (20:00 horas / estadio Monumental)

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Sábado 16 de mayo

- Melgar vs Sport Huancayo (13:00 horas / estadio Monumental UNSA)

- Juan Pablo II vs Alianza Atlético (15:15 horas / estadio Juan Pablo II)

- Cienciano vs Alianza Lima (17:45 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Sport Boys vs Cusco FC (20:30 horas / estadio Miguel Grau del Callao)

Domingo 17 de mayo

- ADT vs Comerciantes Unidos (11:00 horas / estadio Unión Tarma)

- Deportivo Garcilaso vs UTC (13:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Los Chankas vs Club Deportivo Moquegua (15:30 horas / estadio Los Chankas)

Así se jugará la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Así se jugará la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Dónde ver los partidos de la fecha 15

Los partidos de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 se podrán ver en vivo y en exclusiva por L1 Max, canal que posee los derechos de transmisión de todos los encuentros de la jornada. L1 Max está disponible en las principales empresas de televisión por suscripción, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que permite su acceso en todo el país.

Para quienes prefieran opciones digitales, los partidos estarán disponibles en la aplicación Liga 1 Play, que posibilita seguir la transmisión en línea desde celulares o computadoras, como alternativa a la televisión tradicional.

Infobae Perú realizará una cobertura especial de la fecha, con información previa, actualizaciones en tiempo real, goles, jugadas destacadas y declaraciones después de los partidos, para mantener informados a los aficionados sobre todos los detalles de la jornada.

El mejor partido de la fecha 15: Alianza Lima vs Cienciano

El encuentro más destacado de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 será el duelo entre Alianza Lima y Cienciano en Cusco, donde ambos equipos disputan posiciones clave en la parte alta de la tabla.

Alianza lidera el campeonato con 33 puntos, mientras que Cienciano ocupa el tercer lugar con 29 unidades.

Una victoria de Alianza ampliaría la distancia y dejaría a Cienciano sin posibilidades de alcanzar el primer puesto, mientras que un triunfo del equipo cusqueño lo acercaría a solo un punto del líder.

El cuadro dirigido por Pablo Guede llega tras igualar 1-1 frente a Sporting Cristal, resultado que consiguió en los minutos finales con un gol de Esteban Pavez.

El conjunto de Horacio Melgarejo también viene de un cierre favorable: remontó y venció 2-1 a Atlético Grau en Piura, con tantos de Matías Succar a los 63 minutos y Alejandro Hohberg en tiempo de descuento.

'Blanquiazules' y 'celestes' empataron 1-1 en un partidazo con agónico final por Torneo Apertura - Crédito: L1MAX.

Así quedó la tabla luego de la fecha 14

Al término de la fecha 14, Alianza Lima se mantiene como líder del Torneo Apertura con 33 puntos, seguido por Los Chankas con 30 y Cienciano con 29 unidades.

Más relegado aparece Universitario de Deportes, que suma 25 puntos y quedó sin posibilidades de pelear por el primer puesto a varias jornadas del cierre. Sporting Cristal, por su parte, acumula 16 puntos y se ubica en la duodécima posición.

Liga 1.
Tabla de posiciones de Liga 1 tras la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 - Crédito: Infobae Perú.

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