Sergio Peña sorprende al compartir emotivo video junto a Valery Revello tras ampay con tablista

Sergio Peña hizo emotiva publicación. (Foto. Instagram)

A principios de febrero, Valery Revello fue captada entrando a un hotel con el tablista Sebastián Bernos Parodi. Hasta aquel entonces, no era público que la modelo y el futbolista estaban separados. Ambos salieron a aclarar que llevaban una buena relación de padres, pero no eran pareja. Asimismo, aseguraron que todo su entorno estaba enterado.

Mientras que Sergio Peña aclaró su situación sentimental, Valery confirmó que estaba separada pero que aún seguía amando al deportista y no tenía vergüenza de aceptarlo.

“Ante las imágenes que están por difundirse, quiero informar que al día de hoy no tengo ninguna relación sentimental con Valery, la madre de mi hija, con quien llevamos separados hace varios meses. Esto es de conocimiento en todos nuestros círculos cercanos y familiares”, indicó el deportista a través de un comunicado.

“Mantengo un vínculo cordial y cercano con Valery, y pido al público en general respeto hacia ella y nuestras familias”, concluyó.

Por su parte, la modelo aclaró que no tiene intención de tener otra pareja, es por ello que no se quita el anillo de casada.

“Mis anillos de matrimonio siempre los he usado, jamás me los quité y tampoco lo pienso hacer porque no tengo, ni deseo una relación con nadie y el día que eso suceda, no me voy a esconder o verme en la necesidad de hacerlo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, después de varias semanas, una nueva publicación emocionó a los fans de la pareja y levantó especulaciones. El futbolista subió un emotivo video donde se le ve junto a Valery Revelo. Se trata de la fiesta de cumpleaños de su hija, donde los tres lucen felices y emocionados.

“Este es el vídeo del cumpleaños de mi princesa, fue hace más de un mes pero no podía dejar de subirlo. La amo con todo mi corazón y me hizo feliz ver cómo disfruto cada minuto de su cumpleaños 09/01/2022″, publicó.

De inmediato, empezaron a especular que la pareja estaría a puertas de reconciliarse. No obstante, ninguno se ha pronunciado al respecto.

Valery por su lado escribió: “Donde el corazón y el cerebro estén en calma, ahí es”, no dando alguna otra pista de alguna nueva oportunidad con el padre de sus hijos. Además escribió: “Floreciendo”.

El mensaje de Valery Revello. (Foto: Instagram)

