Allison Pastor dedica tierno mensaje de amor a Erick Elera: “Por un siempre juntos”

Allison Pastor y Erick Elera se muestran más enamorados que nunca. (Foto: Instagram)

Allison Pastor y Erick Elera se han convertido en una de las parejas más estables del medio local, pues hace unos meses cumplieron dos años de casados y no dejan de demostrar el profundo amor que siente el uno por el otro.

La relación no solo se muestra estable en la televisión, sino también en las redes sociales, donde en más de una ocasión se han dedicado tiernos mensajes de amor, causando que sus seguidores se conmuevan y crean que su relación será para siempre.

Así lo volvió a demostrar la integrante de Esto es Guerra, quien utilizó su cuenta de Instagram para recordarle a su esposo lo especial que es en su vida, además de la bonita familia que han formado en los últimos años.

“ Tus éxitos serán mis éxitos, tus derrotas serán mis derrotas … por un siempre juntos ”, escribió la modelo para dar a conocer el bonito sentimiento que tiene por el actor de Al Fondo Hay Sitio.

Sin embargo, ella no fue la única que gritó su amor, pues lo mismo hizo Erick Elera, quien correspondió los sentimientos de su esposa con un bonito mensaje. “ Te amo mucho mi amor, juntos en las buenas y en las malas ”, añadió.

Cabe precisar que Allison Pastor no fue la única que publicó una fotografía de ambos en las redes sociales, el actor también lo hizo, pues de esta manera demuestra que su relación sigue viento en popa mientras que crecen como profesionales.

QUIERE SER MADRE NUEVAMENTE

Allison Pastor ya tiene un hijo junto a Erick Elera, pero entre sus planes se encuentra tener un nuevo bebé, por lo que ya organizó todo un plan para que este objetivo se logre cumplir.

“ Sí queremos (Erick Elera y yo), la mujercita, pero yo he decidido tenerla a mis 30 años . Cumplo 30 años, mi mujercita”, declaró la joven para el programa América Espectáculos hace algún tiempo.

SUFRIÓ EL ROBO DE SUS PERTENENCIAS

Lamentable. Allison Pastor sufrió el robo de sus pertenencias luego que un ladrón rompiera la luna de su carro para llevarse todo lo que encontró dentro del vehículo. Este hecho ocurrió el pasado 15 de diciembre.

“Hoy me rompieron la luna y me robaron todas mis cosas que tenía dentro. Solo pido justicia y que pare la delincuencia en nuestro país. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo con miedo?”, señaló.

CASI NO SE CASAN

Allison Pastor y Erick Elera se casaron en el 2019 tras tener casi 3 años de relación. Durante el programa Mi mamá cocina mejor que la tuya, el cantante y su esposa confesaron que casi se quedan si matrimonio.

“Nos casamos un poquito apurados porque mi hija se iba a ir a los Estados Unidos. Mi hija tenía planeado su viaje para septiembre y nosotros pensábamos casarnos en febrero del 2020, pero como mi hija estaba en Lima, adelantamos todo para que ella esté presente . Ella no me iba a perdonar si me casaba sin ella, ya que era mi hija la que quería que nos casemos”, relató.

