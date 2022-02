¿Por qué Jossmery Toledo hizo famoso a Tiktok en el Perú?

Jossmery Toledo ganó popularidad en el país con este video en Tiktok.

Durante el estreno de EEG 10 años, aniversario del reality de competencia de América Televisión, se presentaron a los primeros integrantes que estarán presentes en la primera temporada. Aunque se especuló que solo ingresarían los ‘históricos’, quienes estuvieron en el inicio del programa, todo dio un giro inesperado cuando se vieron rostros nuevos, entre ellos Jossmery Toledo, la expolicía y abogada.

Cuando la mostraron en pantalla encapuchada para hacer su presentación, ‘Mister G’ (Jaime Guerrero) la destacó como la responsable de hacer famosa a la red social Tiktok en Perú, la cual tiene miles de usuarios de nacionalidad peruana luego de que ganara popularidad con el inicio de la pandemia COVID-19.

¿POR QUÉ JOSSMERY TOLEDO HIZO FAMOSO A TIKTOK?

En el año 2019 se hizo viral un video en la red social Tiktok donde se ve a Jossmery Toledo haciendo el challenge del ‘Bibidi Babidi Boo’. En la grabación que realizó se mostraba con su uniforme de policía y luego haciendo una transición para lucir un vestido corto y modelando frente a las cámaras.

Aunque en aquel entonces nadie conocía su nombre, tras la publicación del video viral su rostro se hizo presente en la mayoría de redes sociales. Incluso, algunos colegas de su institución le siguieron sus pasos en la plataforma recreando sus videos.

Tras el éxito de este primer viral que protagonizó llegaron las consecuencias de su primer intento de ser ‘influencer’. Los altos mandos de la Policía Nacional del Perú le abrieron un proceso por mostrarse con el uniforme de la PNP, además aprovecharon para pedirle que respete las prendas de la institución.

JOSSMERY TOLEDO SE DEFIENDE

Por medio de su cuenta oficial de Instagram compartió un mensaje en el que se defiende de las críticas de los policías que no tomaron a bien su challenge en Tiktok. Estas fueron sus palabras:

“Lamentablemente, nuestros enemigos de los policías es otro policía. No entiendo porque la gente es tan envidiosa, no quieren que uno se supere. Sacan cada comentario. Lo único que les puedo decir es que siempre me verán con la misma sonrisa de siempre. Nunca se dejen vencer por gente que les quiere hacer daño”.

En medio de la polémica y luego de que aparezca su nombre en los principales titulares de los medios de comunicación, la tiktoker tomó la decisión de dar un paso al costado de la PNP para continuar con su carrera en las redes sociales. Ella se ha dedicado a compartir sus rutinas de entrenamiento y publicitar marcas.

La expolicía es la nueva integrante de EEG 10 años.

El dato: actualmente tiene más de 1 millón de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. En su perfil destaca que ha sido policía y es egresada de derecho, además de promocionar su marca de ropa deportiva.

JOSSMERY TOLEDO CUENTA TODO

Durante su primera visita a un canal de televisión, Jossmery Toledo eligió acudir al set de Magaly Medina para dar detalles de su vida que pocos conocen, además de hablar sobre el romance que mantuvo con Jean Deza, jugador de fútbol y expareja de Shirley Arica.

La expolicía manifestó que rechazó algunas ofertas de trabajo por amor, ya que a su pareja no le parecía buena idea de que ingrese a la TV. Luego de culminar ese romance, ella hizo un tour por los canales para participar en los programas más sintonizados.

Fue en el estreno de EEG 10 años donde manifestó que rechazó formar parte del reality por culpa de su expareja, pero que no volvería a ocurrir y que se ve soltera por mucho tiempo. Para sorpresa de muchos, ella se reencontró con el español Fabio Agostini, con quien habría mantenido una relación que no terminó muy bien.

