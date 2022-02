Luciana Fuster se quiebra en vivo tras denunciar que recibe insultos en la calle: “tengo derecho a vivir sin que estén desprestigiándome”

Luciana Fuster no pudo contener el llanto al hablar de los insultos y maltratos que recibe a diario. (Foto: Captura TV)

Luciana Fuster fue presentada como integrante de Esto es Guerra en su nueva temporada por los 10 años este 21 de febrero. En medio de la alegría y emoción por el estreno del programa, la chica reality no pudo contener las lágrimas al hablar sobre el bullying que viene recibiendo a raíz de hacer pública su relación con Patricio Parodi.

Como se vio en horas de la tarde, la influencer utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para revelar que vive un duro momento por los insultos que recibe casi a diario por parte de sus ‘haters’ y de diferentes conductores de televisión. La modelo denunció que sufre de maltrato psicológico y que es víctima de bullying.

Es por ello que Natalie Vértiz, quien se encontraba conduciendo el reality, comenzó preguntándole como se siente tras hacer público sus estado emocional.

“El como me siento yo no viene de hoy. Hoy fue mi decisión de soltar y hablar algo que tengo hace mucho tiempo guardado. Es bastante complicado porque la gente se ha mal acostumbrado a decirnos que somos figuras públicas y tenemos que soportarlo todo. No se dan cuenta que detrás hay un ser humano“, comenzó diciendo.

“El personaje puede seguir avanzando, pero la persona se destruye. Llega un momento en el que uno no aguanta más. Tengo 23 años, soy humana y tengo derecho a vivir sin que nadie esté desprestigiándome, criticándome, señalándome en base a mentiras. Eso es lo terrible y lo feo“, agregó.

Asimismo, contó que hay días en que no puede ver a su madre, puesto que se encierra en su cuarto a llorar. “Paro encerrada en mi cuarto llorando porque no quiero que mi mamá me vea así (...) Nunca había visto una campaña de odio y bullying tan fuerte hacia nadie. Ponen mi fotos para insultarme y denigran mi apellido”.

Luciana Fuster se quiebra en vivo tras denunciar que recibe insultos en la calle. VIDEO: América TV / Esto es Guerra

SEGUIR LEYENDO