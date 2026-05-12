Makanaky fue detenido por la policía por caso vinculado a Jonathan Maicelo: “Le ha salido su RQ”, dice su mánager

El creador de contenido Einer Gilbert Alva León, conocido como Makanaky, fue interceptado este lunes 11 de mayo por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en un supermercado. Las imágenes que muestran el momento de la intervención circularon en diversas plataformas digitales, lo que impulsó una ola de comentarios y teorías sobre el motivo de la medida policial.

La noticia generó un amplio debate, ya que el influencer había sido vinculado previamente a controversias judiciales por declaraciones relacionadas con el boxeador Jonathan Maicelo.

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En medio de las especulaciones, el representante de Makanaky decidió aclarar la situación a través de audios difundidos en el pódcast ‘Face to Face’ de Carlitos TV en Zentral Studio. Allí explicó que el tiktoker tenía una requisitoria activa, conocida como “RQ”, por un caso judicial vinculado a declaraciones que emitió hace cuatro años sobre Jonathan Maicelo.

Makanaky es detenido por la policía en el interior de una cafetería Wong, implicado en un caso relacionado con Jonathan Maicelo.

“Lo que pasa es que a él le ha salido su RQ. Hace cuatro años, él habló sobre el caso de Maicelo”, expresó el mánager en el programa, descartando que se tratara de un operativo sorpresivo y subrayando que la orden respondía a un proceso judicial en curso.

El representante precisó que la medida fue consecuencia de la falta de cumplimiento de las disposiciones del juzgado: “Como no entró a firmar ni tampoco fue a sus reuniones de audiencia, le pusieron RQ”, agregó. La requisitoria, según detalló, se originó por el incumplimiento de obligaciones procesales que exigía la instancia judicial encargada del caso.

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Mánager le recomendó entregarse para eliminar la requisitoria

Al profundizar sobre los hechos, el mánager de Makanaky aseguró que la intervención policial no se trató exactamente de una detención imprevista, sino de una acción coordinada tras su consejo profesional. Señaló que le recomendó presentarse ante las autoridades voluntariamente, debido a compromisos laborales ya pactados para mayo de 2026.

“Y miren, tampoco le han detenido; yo le dije que se entregara porque, como tenemos abogados, la mejor manera es que se presente para ver ese RQ, eliminarlo, porque tiene viajes en mayo a Cusco, Chepén, Trujillo, Tarapoto. Full contratos”, explicó el representante durante la conversación emitida en el pódcast.

Makanaky, con cabello teñido de naranja, es mostrado en la comisaría y luego siendo escoltado por agentes de la Policía Nacional del Perú tras su detención vinculada a Jonathan Maicelo.

No obstante, el conductor Carlitos TV aportó que el creador de contenido estaba a punto de iniciar una transmisión conjunta con el streamer Sacha cuando los agentes llegaron al lugar. En el registro del momento se observa cómo uno de los efectivos policiales le comunica a Makanaky que procederá a colocarle los grilletes, a lo que el influencer responde: “Ya. Vamos”.

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El mánager también indicó que, durante el procedimiento, estaba acompañado de un abogado con el objetivo de resolver la situación judicial. “Acá estoy con abogado para que pueda limpiar su RQ por el tema de apología. Eso fue cuatro años atrás, pero tú sabes que la justicia avanza. Igual estoy acá, apoyándolo”, afirmó en la misma emisión.

La requisitoria de Makanaky está relacionada con un proceso abierto por presunta apología del delito y violación sexual. Esta investigación fue iniciada por la Fiscalía, el Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo tras una entrevista en la que el influencer relató haber participado en una violación grupal durante su etapa escolar, un episodio que después calificó como una “mentira” o “broma”.

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Makanaky fue entrevistado por Miacelo y sus declaraciones se hicieron virales.

A pesar de la controversia, el representante legal de Makanaky se mostró confiado en que la situación podrá resolverse pronto, con el objetivo de que el creador de contenido pueda continuar con sus actividades previstas y cumplir sus compromisos profesionales en distintas ciudades del país.