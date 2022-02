Rosángela Espinoza volvió a Esto es Guerra pese a que juró haber sido vetada

Rosángela Espinoza volvió a Esto es Guerra para sorpresa de todos. (Foto: Captura de América Tv)

Cuando Rosángela Espinoza fue eliminada de Esto es Guerra no se fue en los mejores términos con la producción del reality, por lo que en más de una ocasión utilizó su cuenta de Instagram para arremeter con el programa de América Televisión para asegurar que por más que ellos la quisieran de vuelta, ella los rechazaría.

Asimismo, durante los últimos cuatro meses, la popular ‘Chica Selfie’ se dedicó a enviar indirectas al productor Peter Fajardo, además de señalar que había preferencia por algunos integrantes.

Sin embargo, esto no fue lo único que dijo la modelo, pues cuando se presentó en Amor y Fuego sostuvo que ella había sido vetada de América Televisión y no se le permitía presentarse en ningún otro programa.

Pese a todas estas declaraciones, sorprendentemente Rosángela Espinoza volvió a Esto es Guerra para la décima temporada. “No lo veo al de gorra, de ahí vamos a conversar”, fueron sus primera palabras.

De otro lado, ella se sintió agradecida por ser nuevamente convocada. “ Gracias a Dios por permitirme estar acá en Esto es Guerra. Gracias, por la oportunidad ”, añadió.

ASEGURA QUE FUE UN ERROR IR A AMOR Y FUEGO

Rosángela Espinoza también recordó su paso por Amor y Fuego, programa al que fue invitada para dar algunas declaraciones acerca de su salida de Esto es Guerra, aunque ella finalmente decidió no decir nada relevante.

Cuando fue presentada ella recordó que no dijo nada malo del programa pese a que Rodrigo González y Gigi Mitre la presionaron para que lo haga. “ Finalmente, nunca dije nada malo, aunque querían que lo haga ”, añadió.

Rosángela Espinoza fue presentada en Esto es Guerra y en las redes sociales le recordaron que ella aseguró que no iba a volver.

RAFAEL CARDOZO LE JUEGA CRUEL BROMA

Rafael Cardozo al ver que Rosángela Espinoza estaba nuevamente en EEG no dudó en trolear y ponerle el apodo de ‘Rogangela’, debido a que se malinterpretaron algunas de sus declaraciones en su Instagram, donde se daba a entender que ella rogaba para ser convocada nuevamente al reality.

La popular ‘Chica Selfie’ también aprovechó el espacio que le dieron para disculparse con la producción del programa por todos los excesos que cometió al momento de salir del reality.

“Me siento tranquila, no he hecho daño a absolutamente nadie. Cuando me eliminaron me fui tranquila. Ya quiero cerrar el 2021, pero si es conveniente pedir disculpa a la producción, no tengo problema. No soy una persona rencorosa y sé reconocer errores ”, comentó.

SE BURLAN DE ELLA EN REDES SOCIALES

Las redes sociales explotaron al ver a Rosángela Espinoza en Esto es Guerra y le recordaron todas sus palabras, por lo que mostraron su rechazo al verla nuevamente en el reality y aseguraron que no le volverían a creer cualquier cosa que diga.

“Ante todos los pronósticos que se venía diciendo desde el año pasado, volvió Rosángela por enésima vez y con su mismo discurso, eso que ella lo negaba hasta el último momento”, escribió un usuario.

SEGUIR LEYENDO: