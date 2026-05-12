‘Cóndor’ Mendoza fulminó a Mr Peet por narración en Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Grita los goles por igual que para eso te pagan”

El exjugador criticó con dureza al periodista deportivo por imparcialidad en la transmisión del clásico que se jugó en Matute. (El Datazo)

Alianza Lima recibió a Sporting Cristal en Matute la noche del sábado 9 de mayo, y terminó 1-1 con golazos de Gustavo Cazonatti y Esteban Pavez. El duelo se vio marcado por una polémica que se generó durante la transmisión, muchos se quejaron de la narración imparcializada de Peter Arévalo.

Los seguidores de ‘cerveceros’ criticaron al periodista deportivo. Incluso, fue punto de críticas cuando gritó un supuesto gol de Paolo Guerrero cuando la pelota no había ni ingresado al arco de Diego Enríquez. Ese curioso momento no pasó desapercibido y generó muchas reacciones en redes sociales.

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Andrés Mendoza no se quedó callado y fulminó a Mr Peet. Resaltó la diferencia que hizo al narrar la anotación de los ‘blanquiazules’ con lo de los rimenses. Mostró su molestia porque no es la primera vez que pasa y le pidió que sea más pprofesional.

“Quiero decirle a esa gente que va a transmitir el partido de Alianza: por favor, si van a gritar gol, griten los goles igual para el otro equipo. Cuando hace gol Cristal u otro equipo que va a jugar en el estadio de Alianza, que griten los goles como debe ser. Así como gritan los goles de Alianza, también tienen que gritar igual. No mamen, uno se da cuenta. Tienes que gritar los goles igual porque para eso te pagan. El gol de Paolo ni entró y lo gritó; no seas malo. Vergonzoso. Tiene que ser imparcial”, comentó el exjugador en el programa ‘El Datazo’.

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'Blanquiazules' y 'celestes' empataron 1-1 en un partidazo con agónico final por Torneo Apertura - Crédito: L1MAX.

Mr Peet gritó gol de Paolo Guerrero pese a que falló

El duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, dejó una jugada insólita protagonizada por Paolo Guerrero y los relatores de la transmisión. Durante el segundo tiempo, el técnico Pablo Guede realizó un cambio ofensivo con el objetivo de inclinar la balanza a favor del equipo local en el estadio Alejandro Villanueva.

En una acción a los 64 minutos, Fernando Gaibor filtró un pase entre los defensores rivales. Federico Girotti, lanzándose al césped, logró tocar el balón y habilitó a Paolo Guerrero, quien quedó mano a mano con el arquero Diego Enríquez. El delantero peruano intentó definir con una vaselina, pero el remate salió desviado, pasando cerca del poste.

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La escena generó confusión en la transmisión de L1 Max. “Paolo, Paolo, Paolo, golazoo. Gooooooooooooooool”, exclamó el narrador Peter Arévalo. De inmediato, Erick Delgado intervino para aclarar: “Se fue la pelota”. Al percatarse del error, Arévalo rectificó: “A veeer”. Delgado insistió: “Peter, se fue la pelota, no entró, no había entrado, pero había cobrado posición adelantada”.

Finalmente, la jugada fue anulada por el árbitro Augusto Menéndez debido a que Federico Girotti se encontraba en fuera de juego al momento del pase decisivo. El incidente dejó una anécdota particular, evidenciando la tensión y la rapidez con la que se vive el fútbol en cada transmisión en vivo.

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Sus compañeros de cabina tuvieron que avisarle que todo fue invalidad por posición adelantada - Crédito: L1MAX.

Próximo partido de Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026

El próximo desafío de Alianza Lima en el Torneo Apertura será en condición de visitante frente a Cienciano. El encuentro está programado para el sábado 16 de mayo, a partir de las 17:45 horas, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco.