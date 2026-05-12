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Brando Gallesi sorprende al pedir apoyo económico tras quedarse sin ahorros: “Todo será bien recibido”

El recordado actor de ‘América Televisión’ contó que vive una difícil situación luego de ser el sustento de su familia y mantenerse alejado de la pantalla chica

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Composición de dos imágenes de Brando Gallesi: a la izquierda, joven con polo naranja sonriendo y ukelele; a la derecha, adulto joven en primer plano, al aire libre
Brando Gallesi, visto en una composición de dos imágenes, ha solicitado apoyo económico públicamente tras agotar sus ahorros, expresando que "todo será bien recibido".

El actor peruano Brando Gallesi pidió ayuda económica a través de sus redes sociales, tras confesar que se quedó sin ahorros y enfrenta una difícil situación financiera. El recordado intérprete de telenovelas como ‘Maricucha’ y ‘El regreso de Lucas’ relató que fue el sustento de su familia y hoy permanece alejado de la pantalla chica.

Días atrás, Gallesi compartió un video en su cuenta oficial de TikTok donde se dirigió a sus seguidores con un mensaje directo.

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“Yo no quiero venderles nada a ustedes. Si me quieren apoyar está bien. Bienvenido sea. Todo será bien recibido, así que les dejo mi QR. Es la primera vez en mi vida que hago algo así, pero es lo que toca, se acepta y también se agradece con toda la humildad y sencillez del mundo”, manifestó el actor de 23 años.

El recordado actor de ‘América Televisión’ contó que vive una difícil situación luego de ser el sustento de su familia y mantenerse alejado de la pantalla chica | TiKTok

En su publicación, Brando Gallesi dejó claro que su decisión responde a pedidos de sus seguidores y a la situación económica que atraviesa. “Honestamente, no estoy pidiendo mucho ni nada por el estilo. Cada sol cuenta para mí, para darnos de comer para mí y para mi gorda (perro). También cubrir todas sus necesidades. Así que lo que ustedes deseen ofrecerme desde su corazón, será bien recibido. Se los agradezco desde ya”, sostuvo.

El exprotagonista de la televisión peruana afirmó que continuará trabajando para su comunidad de seguidores. “Agradezco todo el cariño que me están dando. Ya que la situación es un poco difícil. Estamos aquí remando día a día, intentando estar lo mejor posible en esta época de transición. Estoy seguro de que todo será retribuido de la mano de Dios”, expresó.

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En otro momento, Gallesi cuestionó a quienes utilizan sus plataformas digitales para vender productos de dudoso valor a sus seguidores. “Otros ofrecen productos o servicios que posiblemente sean buenos, pero igual la venta se genera dentro del consumidor directamente. O sea, a través de ustedes, en cambio yo prefiero venderles a las empresas y a ustedes darles toda mi información y talento gratis, solo para su disfrute”, explicó.

Además, anunció que está en conversaciones con empresas para volver a la actuación, aunque desea mantener su esencia. “No voy a perder esa esencia”, remarcó.

Brando Gallesi se muestra molesto con usuarios que cuestionan su orientación sexual.
Brando Gallesi se muestra molesto con usuarios que cuestionan su orientación sexual.

Respecto a su futuro, Brando Gallesi indicó que está en proceso de negociar acuerdos comerciales, pero reconoció que los resultados no son inmediatos. “Yo ya estoy en ese proceso de venta a nivel empresarial, solo que toma más tiempo, son un poco largos los primeros pasos al hacer negocios grandes ya que uno ahí es donde tiene que demostrar toda su paciencia”, señaló.

Brando Gallesi cuenta que tomó sus ahorros para vivir un año sabático

En respuesta a comentarios sobre su supuesto origen acomodado, el actor decidió aclarar su situación personal. “La gente habla porque tiene boca. No sabe nada. ¿Creen que soy millonario? Yo vengo de una familia pobre. Mi papá es del Callao, mi mamá es de Barrios Altos. No contábamos con muchos recursos materiales, pero nuestros recursos eran el amor y el orden”, afirmó Gallesi.

Desde pequeño, Brando Gallesi desarrolló su carrera en la actuación gracias al respaldo de sus padres. “Les cuento que los artistas aquí en Perú la pasan muy mal. Solo un pequeño grupito (gana dinero). No tengo padrino. Yo fui de los pocos que se ganó el puesto a puro esfuerzo”, relató el actor.

Brando Gallesi, un joven, mira a la cámara mientras un código QR de Plin con su nombre flota cerca, con un fondo verde de árboles
Brando Gallesi comparte un código QR de Plin solicitando apoyo económico a sus seguidores tras anunciar que se quedó sin ahorros.

El joven intérprete reconoció que años atrás obtuvo ingresos mensuales elevados, pero admitió que no supo administrarlos. “Gané mucho dinero, ayudé a mi familia, pudimos subsistir (en pandemia). A mi corta edad fui de los pocos que estaba ganando mucho dinero (...) pero en realidad no estaba preparado para gestionar tanto dinero porque vengo de una familia pobre. No teníamos educación financiera”, reflexionó.

Finalmente, Gallesi explicó que todo el dinero ahorrado lo destinó a financiar su vida durante 2023. “Todo lo que ahorré fue para vivir el 2023. Decido tomarme ese año como año sabático, tenía 20 años. Les dije a mis papás que quiero redireccionar mi carrera”, contó el actor, quien actualmente busca reinsertarse en el mundo artístico mientras atraviesa una etapa de transición personal y profesional.

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