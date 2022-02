Patricio Parodi defiende a Luciana Fuster: “Es una chica fuerte y tiene mi apoyo absoluto”

Patricio Parodi le dedicó unas palabras de aliento a Luciana Fuster. (Foto: Captura TV)

Patricio Parodi fue presentado como uno de los integrantes de la nueva temporada de Esto es Guerra este 22 de febrero y fue inevitable que le pregunten sobre la denuncia de bullying que realizó Luciana Fuster en sus redes sociales y sus últimas declaraciones en el estreno del reality donde reveló que recibe insultos en la calle.

El chico reality comenzó señalando que cuando una persona realiza actos bueno, el destino se encarga de devolvérselas de la misma manera. Además, no dudó en defender a su actual pareja señalando que es una mujer fuerte.

“Estoy seguro que ella es una chica muy fuerte, va a pasar la página y la gente que actúa mal, se le va a regresar todo el mal“, comenzó diciendo el modelo.

Asimismo, Natalie Vértiz, quien se encontraba conduciendo el programa, le consultó si él también se sentía afectado por lo que está pasando la chica reality actualmente.

“De hecho me afecta, me afecta saber que la persona que quiero está mal”, confesó Patricio agregando que las críticas y ataques de los programas de espectáculos siempre han ocurrido. “Yo discrepo mucho con la prensa de este país. Yo no comparto en lo absoluto la manera de como se meten a invadir y vulnerar la privacidad de cada persona, somos personajes públicos pero debe haber un límite“.

Finalmente, le dedicó unas palabras de apoyo. “Ella sabe que tiene mi respaldo y apoyo absoluto. Mirar adelante, ignorar las criticas y las cosas negativas de la vida. Ella sabe que no le hace daño a nadie y no merece todo lo que le está pasando”.

Cabe resaltar que Luciana Fuster viene siendo blanco de críticas y ataques a raíz de hacer pública su relación con Patricio Parodi, pues muchos consideran que no respetó los “códigos” de amigas al involucrarse con el ex de Flavia Laos.

Patricio Parodi defendió a Luciana Fúster y la oficializó como su pareja | VIDEO: América Tv

LUCIANA FUSTER DENUNCIA QUE LA INSULTAN EN LA CALLE

Luciana Fuster fue presentada como integrante de Esto es Guerra en su nueva temporada por los 10 años el 21 de febrero. En medio de la alegría y emoción por el estreno del programa, la chica reality no pudo contener las lágrimas al hablar sobre el bullying que viene recibiendo a raíz de hacer pública su relación con Patricio Parodi.

“El personaje puede seguir avanzando, pero la persona se destruye. Llega un momento en el que uno no aguanta más. Tengo 23 años, soy humana y tengo derecho a vivir sin que nadie esté desprestigiándome, criticándome, señalándome en base a mentiras”, dijo la influencer.

Tengo miedo de salir de mi casa y que la gente pueda reaccionar mal porque me ha pasado que estoy en algún lugar y me gritan las cosas que escuchan en la televisión (...) Son insultos que no los puedo repetir, son calificativos bastante altos de la P para abajo. Estaba en el grifo y viene una persona que me dice mala amiga, otra me dice que me he metido en una relación ¿En qué momento de la vida me he metido con alguien?”, añadió.

Luciana Fuster se quiebra en vivo tras denunciar que recibe insultos en la calle. VIDEO: América TV / Esto es Guerra

