Perú Tiene Talento: Concursante y su talentoso perrito se roban el corazón del jurado con impresionante acto

César Félix Paredes Castro llegó a Perú Tiene Talento con su mascota Pin pon. (Foto: Latina)

Este sábado 26 de febrero, Perú Tiene Talento presentó una nueva edición donde mostró una vez más las habilidades de muchos compatriotas. Esta vez llegó el turno de César Félix Paredes Castro, participante que se hace llamar El encantador de fieras salvajes. Desde que pisó el escenario, el hombre se ganó el cariño del jurado y del público gracias a su show de sombreros.

El concursante hizo malabares mientras bailaba muy alegre. Sin embargo, eso no fue todo, pues César tenía preparado un acto especial a lado de “su fiera” llamada Pin Pon, un tierno y pequeño canino que demostró ser tan talentoso como su dueño. Previo a ello, Paredes Castro, del distrito de San Juan de Lurigancho, señaló tener numerosos gatos y una gran cantidad de perros, todos ellos considerados parte de su familia. Sin embargo, confesó, notó gran talento en Pin Pon, el menos de todos “sus hijos”.

Es así como inició su presentación. El cachorro saludó, bailó todo tipo de ritmo y hasta se hizo el muerto tras recibir “un disparo” de su dueño. El jurado no podía de la emoción y con tanta ternura que transmitía el can. Tras culminar con su acto, Ricardo Morán señaló que le había encantado el show, mientras que Mimy Succar expresó su admiración por el cariño que le tenía el concursante al pequeño Pin Pon.

Sin embargo, Gianella Neyra aunque se mostró conmovida, no aceptó su pase a la siguiente ronda. La decisión final era para Renzo Schuller, quien de inmediato le dio la bienvenida, señalando que esperaba con ansias el siguiente acto.

Concursante y su talentoso perro se roban el corazón del jurado. (Video: Latina/ Perú Tiene Talento)

El programa conducido por Mathías Brivio sigue apostando por mostrar el talento peruano. El espacio se transmite por Latina, inmediatamente después de Yo Soy Nueva Generación.

MATHÍAS BRIVIO EMOCIONADO CON PERÚ TIENE TALENTO

Luego de nueve años de ausencia, Perú Tiene Talento regresó a la televisión peruana el pasado sábado 29 de enero bajo la conducción de Mathías Brivio. En una entrevista para Infobae, el exconductor de Esto es Guerra, señaló que fue difícil decirle adiós al reality de América TV luego de haber estado 8 años al frente, sin embargo, está bastante satisfecho con su decisión.

“Muy contento, es un programa que me gusta muchísimo, que le da la oportunidad a mucha gente que por la pandemia no ha podido mostrarse como debería o tuvo que hacer un pare a lo que comúnmente hacía. Entonces, sirve para que ellos se pongan en una vitrina y que la gente los pueda conocer. Además de entretener a la familia, estamos ayudando al talento peruano”, dijo el comunicador.

Asimismo, resaltó lo cómodo que se sentía tras ser parte de este formato que regresa luego de 9 años. Además de contar con un extraordinario jurado. “Me siento muy cómodo, muy feliz, cada uno tiene una escena particular y eso en pantalla se ve. Gianella (Neyra) es súper sensible, cariñosa con los participantes, a veces le da pena decir que no. Renzo (Schuller) es muy divertido, creo que es la chispa del jurado. Mimy (Succar) para ser su primera vez en televisión lo está haciendo espectacular, es como una mamá divertida para nosotros. Ricardo (Morán) tiene mucha experiencia, conoce su papel. Todos hacen un jurado maravilloso”, resaltó.

