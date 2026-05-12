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Abogado de Pedro Castillo cree que José María Balcázar no indultará al expresidente porque “si lo hace, lo sacan al día siguiente”

El defensor del expresidente Castillo, Walter Ayala, afirmó que el presidente Balcázar “políticamente puede hacer el indulto y nadie tiene por qué decirle nada”

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Abogado de Pedro Castillo cree que José María Balcázar no indultará al expresidente porque “si lo hace, lo sacan al día siguiente”. (Video: Exitosa)

La posibilidad de un indulto para Pedro Castillo, solicitada por su defensa, quedó declarada inadmisible por la Comisión de Gracias Presidenciales, que en su sesión ordinaria de fecha 30 de abril de 2026, señaló que “no cumplía los requisitos reglamentarios mínimos”. A pesar de este rechazo, la opción de que la defensa presente un nuevo recurso sigue en pie.

En entrevista con Exitosa, el abogado del expresidente, Walter Ayala, señaló que continuará la batalla legal tras este revés, centró su defensa en una interpretación de la Constitución que, a su consideración, no exige una sentencia firme para otorgar esta gracia presidencial y, para fundamentarlo.

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“En ningún momento me dice que tiene que haber, digamos, una sentencia firme. El artículo 21 dice: ‘Faculta al presidente de la República a conceder indultos y conmutar penas, ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en caso en etapa de instrucción haya excedido el doble supuesto a su ampliatorio’. ¿Dónde dice que tiene que ser una sentencia ejecutoriada?”, argumentó en el medio radial.

Ayala incluso afirmó que la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales, adscrita al Ministerio de Justicia ”no tiene nada que ver en esto, simplemente es un órgano que recomienda, nada más. Y eso no vincula al presidente de la República”, según expresó en Exitosa.

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El abogado también apuntó a los equilibrios políticos en el Congreso: “Son 101 votos que los partidos políticos sumaron para destituir a Pedro Castillo (...) ¿Cuántos parlamentarios son en total? 130. Por el 90 % de congresistas votaron en contra de Pedro Castillo. Quiere decir que estos mismos señores han puesto a Balcázar. Y Balcázar, si da el indulto, lo van a destituir, lo van a vacar al día siguiente, porque quien actualmente gobierna es el Parlamento”.

La defensa de Pedro Castillo basa su argumento en el artículo 118 de la Constitución y sostiene que la facultad de indultar o conceder gracias presidenciales recae exclusivamente en el presidente de la República, sin necesidad de esperar una sentencia firme. Según Ayala, esta interpretación podría abrir la puerta a un indulto antes de que concluya el proceso judicial.

Indulto a Castillo “no está en agenda ni tiene por qué estarlo”

El titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, excluyó cualquier posibilidad de que el Gobierno de José María Balcázar considere un indulto para Pedro Castillo al afirmar en conferencia de prensa que este proceso de indulto “nunca estuvo en agenda, no está en agenda y no tiene por qué estar en agenda”.

Ministro Luis Arroyo afirma que un indulto al expresidente Pedro Castillo “no está en agenda ni tiene por qué estarlo”. (Video: Canal N)

Durante una conferencia de prensa, el ministro Arroyo afirmó que la situación administrativa también fue aclarada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez Borra. El titular del Minjus indicó que “no se encuentra en este momento en trámite ningún pedido de indulto solicitado tanto por el expresidente Castillo como tampoco por terceros”.

Según Jiménez Borra, existen antecedentes de cuatro pedidos realizados por terceros y uno por el propio exmandatario, pero la solicitud firmada por Pedro Castillo fue declarada inadmisible, y ninguna otra está activa en la actualidad.

Las condiciones legales para acceder a un indulto, explicó Jiménez Borra, exijen que “no puede haber pendiente un proceso, y en este caso tendría que haber una sentencia consentida”, lo que establece un filtro legal imposible en la situación actual, pues hasta el momento la sentencia en primera instancia se encuentra en un proceso de apelación.

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