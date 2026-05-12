The Strokes en Lima 2026: fans peruanos en alerta por posible concierto tras inesperada publicación

The Strokes, cerca de Lima, fans peruanos en alerta por posible concierto en 2026

La posibilidad del regreso de The Strokes a Lima en 2026 ha generado una ola de expectativas entre los seguidores peruanos de la banda. Un mensaje de Live Nation Perú en redes sociales reavivó los rumores y puso la mira sobre la agenda sudamericana del grupo liderado por Julian Casablancas. Aunque todavía no existe confirmación oficial, el reciente anuncio de la gira promocional de su próximo álbum “Reality Awaits” ha incrementado las especulaciones sobre un nuevo concierto en la capital peruana.

The Strokes incluyeron en su itinerario varias ciudades de Sudamérica como parte del circuito Primavera, con fechas ya confirmadas en el Fauna Primavera de Chile entre el 26 y el 28 de noviembre, el Primavera Sound Buenos Aires el 28 y 29 de noviembre, y el Primavera Sound São Paulo el 5 y 6 de diciembre. Estas presentaciones forman parte de la promoción de “Reality Awaits”, su esperado trabajo grabado en Costa Rica bajo la producción de Rick Rubin.

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La atención de los fanáticos peruanos se centró en un comentario de Live Nation Perú en la cuenta oficial del festival chileno. “¿Cuántos comentando desde Perú? El 20 de noviembre será increíble, guarden la fecha”, publicó la promotora, lo que fue interpretado como una señal de que The Strokes podría anunciar un show en Lima. Este mensaje desencadenó una oleada de reacciones, especulaciones y pedidos de información por parte del público local.

The Strokes y Lima 2026: una publicación de Live Nation Perú desata especulaciones sobre un nuevo show

Hasta el momento, ni Live Nation Perú ni la banda han hecho oficial el anuncio de un concierto en la capital peruana. Tampoco se han difundido detalles sobre preventa, recinto o precios de entradas. Sin embargo, la expectativa se mantiene alta, impulsada por la trayectoria de The Strokes y el antecedente de su última visita a Lima en 2019, cuando encabezaron el festival Vivo X el Rock ante miles de asistentes. Ese show se consolidó como uno de los eventos musicales más recordados de la década en la ciudad.

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El regreso de The Strokes a los escenarios de Sudamérica coincide con el lanzamiento de “Reality Awaits”, un álbum que marca una nueva etapa para la banda. Albert Hammond Jr., guitarrista del grupo, describió en entrevista con Rolling Stone que la grabación en Costa Rica junto a Rick Rubin permitió “explorar un sonido más relajado” respecto a trabajos anteriores. El propio Hammond anticipó que el álbum mostrará una faceta distinta del grupo y nuevas dinámicas creativas.

Expectativa en Perú

La movilización de los seguidores peruanos en redes sociales ha sido masiva. Varias cuentas de fanáticos y portales replicaron el mensaje de Live Nation Perú. El recuerdo de la presentación de 2019 sigue vigente en la memoria colectiva del fandom peruano, que considera a la banda como uno de los mayores referentes del rock alternativo contemporáneo.

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Julian Casablancas de The Strokes en Coachella.REUTERS/Daniel Cole

En 2019, The Strokes ofreció un repertorio centrado en sus principales éxitos y en temas de su entonces reciente disco “The New Abnormal”. El público peruano respondió con entusiasmo a una de las pocas apariciones de la banda en Latinoamérica. Desde entonces, la demanda por una nueva visita se mantuvo constante, incrementada por el lanzamiento de nuevos discos y la consolidación del grupo como cabeza de cartel en festivales internacionales.

El posible regreso de The Strokes a Lima en 2026 se inscribe en un contexto de creciente actividad para la música internacional en Perú. En los últimos años, la capital peruana ha recibido a artistas de renombre global, y la demanda de espectáculos de gran escala ha llevado a los promotores a considerar a Lima como plaza estratégica dentro de las giras sudamericanas. La expectativa por el anuncio de fechas, detalles logísticos y venta de entradas sigue creciendo.

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El anuncio de presentaciones en Chile, Argentina y Brasil, junto con un comentario dirigido al público peruano, provoca entusiasmo por el posible retorno del grupo a la capital

Por ahora, los fanáticos peruanos permanecen atentos a los canales oficiales de The Strokes y de Live Nation Perú, a la espera de una confirmación que permita revivir la experiencia de uno de los conciertos más esperados del calendario musical de 2026.