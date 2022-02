Esto es Guerra: Estos son los 21 competidores que forman parte de la nueva temporada del reality

Melissa Loza, Patricio Parodi, Paloma Fiuza y otros integrantes de la nueva temporada de EEG. (Foto: Instagram)

Esto es Guerra regresó a las pantallas de América Televisión tras el fin de Esto es Habacilar el pasado lunes 21 de febrero. El reality juvenil celebra sus 10 años de transmisión y en esta nueva temporada quisieron convocar a antiguos participantes así como a nuevos rostros y los actuales.

Luego de 3 días en donde Sully Saénz, Gino Pesaressi, Yaco Eskenazi, Cachaza y Natalie Vértiz fueran los encargados de presentar a cada “bomba” o “jale” del programa, los 21 competidores que conformarán los equipos ya están confirmados.

¿QUIÉNES INGRESARON EN EL ESTRENO DE EEG?

En el primer programa del regreso de Esto es Guerra, fueron 7 chicos reality que se presentaron en escena causando sorpresa a más de un televidente y mucho de qué hablar en los medios de comunicación.

MELISSA LOZA

La primera en hacer su aparición fue Melissa Loza. La modelo se mostró muy feliz y agradeció por ser convocada en la nueva temporada. “Agradecida porque hemos avanzando en este camino, son 10 años de Esto es Guerra en el que hemos aprendido mucho, he caído muchas veces, pero es importante levantarse, en todos los campos de la vida, no solo en la competencia”.

HUGO GARCÍA

Pese a que se especuló que no estaría en el reality pues viajaría al extranjero con su pareja, Hugo García fue el segundo en ser presentado y negó que Alessia Rovegno le haya impedido ser de los 10 años de transmisión que celebra Esto es Guerra.

RAFAEL CARDOZO

Rafael Cardozo regresó a Esto es Guerra tras estar alejado del reality durante años. “Es una locura, yo no solo defiendo el equipo que estoy, yo defiendo Esto es Guerra en el canal que este. No me gustó lo que vi en el 2021, vine a arreglar la situación“.

ROSÁNGELA ESPINOZA

Una de los ingresos que causó mayor sorpresa fue el de Rosángela Espinoza, quien dijo que no volvería al reality luego de haber sido eliminada por sus propios compañeros y de criticar al programa. “Estoy feliz de estar nuevamente en Esto es Guerra, gracias por la oportunidad“.

LUCIANA FUSTER

Luciana Fuster hizo su ingreso en medio de los aplausos de sus compañeros y no pudo evitar derramar algunas lágrimas tras ser consultada sobre la denuncia de bullying que hizo en horas de la mañana el mismo día. “Tengo 23 años, soy humana y tengo derecho a vivir sin que nadie esté desprestigiándome, criticándome, señalándome en base a mentiras”.

JOSSMERY TOLEDO

Jossmery Toledo fue una de los nuevos rostros que pertenecerán a Esto es Guerra. La exPNP había rechazado la oportunidad de ingresar al reality anteriormente, sin embargo, esta vez decidió convertirse en una chica reality.

FABIO AGOSTINI

Para terminar de conformar el primer grupo de competidores, se dio la bienvenida a Fabio Agostini sorprendiendo a los fanáticos y demás compañeros de reality. Recordemos que el modelo prometió no regresar tras tener fuerte pelea con la producción del programa.

LOS INGRESOS EN EL SEGUNDO PROGRAMA

La segunda gala de Esto es Guerra se llevó a cabo el pasado martes 22 de febrero y se anunció que se presentarían a 8 “bombas” para la nueva temporada del reality.

IGNACIO BALADÁN

El uruguayo Ignacio Baladán se sumó a las filas de los nuevos integrantes. Como sabemos, el chico reality viene siendo una de las figuras principales del programa y no podía faltar en la celebración por los 10 años. Incluso, no dudó en enviar una indirecta a Fabio Agostini. “Para mi EEG es mi familia, y no plata”, dijo en alusión al español.

TEPHA LOZA

Luego presentaron a Tepha Loza, quien se mostró muy emocionada de pertenecer a los 10 años de EEG. “Que increíble es estar aquí al lado de los pioneros”. Asimismo, aprovechó para dejar en claro que Ignacio Baladán es solo su amigo tras rumores de un posible romance.

GUTY CARRERA

El regreso de Guty Carrera fue una de las sorpresas de la noche. El modelo, que ha estado participando de otros realities a nivel internacional, afirmó estar feliz de pertenecer nuevamente a EEG y que buscará convertirse en capitán.

PALOMA FIUZA

Paloma Fiuza retornó a la competencia tras el último programa de EEG a finales del 2021. “Amo la competencia y ustedes son parte de mi familia. Yo no podía faltar. Gracias por la oportunidad”. Pese a mostrarse contenta, no pudo evitar quebrarse al contar que está pasando por un momento complicado junto a su familia, pues su padre se encuentra en UCI tras contagiarse de COVID-19.

MICHEILLE SOIFER

Michelle Soifer fue una de las “bombas” que sorprendió a más de uno con su retorno a la competencia luego de que afirmara que estaba concentrada solo en hacer música. “Estoy superemocionada. Gracias a la producción por convocarme para los 10 años de EEG”.

PATRICIO PARODI

Patricio Parodi no desaprovechó la oportunidad de mostrar todo su apoyo a Luciana Fuster luego de revelar que la insultan en la calle y que estaría al borde de la depresión. Además, señaló que a él también le afecta ver a su pareja en una situación difícil.

ALLISON PASTOR

Para terminar de conformar el segundo grupo de “guerreros” anunciaron el retorno de Allison Pastor. La esposa del actor Erick Elera fue una de las grandes sorpresas en la última temporada del programa, pues demostró que es una competidora fuerte y ágil.

ANTHONY ARANDA

Tras varios días de especulaciones, se confirmó el ingreso del bailarín Anthony Aranda. La pareja de Melissa Paredes no dudó en referirse a los ataques que viene recibiendo la modelo en los últimos 4 meses. “Todos los días están que la dañan, pero hay que tener un poco menos de doble moral”.

¿QUIÉNES FUERON LOS ÚLTIMOS EN PRESENTARSE?

El último miércoles 23 de febrero Esto es Guerra presentó de manera oficial a todos sus integrantes. Micheille Soifer y Rafael Cardozo fueron los encargados de iniciar el programa y dar pase a Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, quienes están conduciendo el programa hasta que se presente a los conductores que se verán de lunes a viernes de 7:00 p.m. a 8:40 p.m.

FACUNDO GONZÁLEZ

Facundo González regresó a la competencia y lo primero que aclaró fue que estaba soltero. “Estoy soltero, tranquilo y feliz. Solo estuvo con amigos tranquilo. El día que yo este con alguien solo los diré”. Pese a ser su primer día, el “Tribunal” decidió suspenderlo tras algunas bromas del argentino a la producción.

GABRIELA HERRERA

La bailarina y tiktoker Gabriela Herrera formará parte del reality por primera vez. La joven de 21 años sufrió un percance con su vestido al momento de su presentación, pero supo arreglarlo y siguió recorriendo el escenario. Además, agradeció por la oportunidad y afirmó que dará lo mejor de ella en el equipo que esté.

SAID PALAO

Said Palao es uno de los chicos reality que pertenece a Esto es Guerra hace varios años, desde el fin del recordado programa “Combate”. Pese a que hubo rumores de que no regresaría, el deportista fue bien recibido por sus compañeros.

JOTA BENZ

En medio de los rumores de que Jota Benz no volvería al programa por enfocarse en su música y planear ser padre con su pareja Angie Arizaga, el chico reality dejó a muchos sorprendidos con su ingreso.

DUCELIA ECHEVARRÍA

Ducelia Echevarría no podía faltar en la nueva temporada de EEG tras convertirse en la mejor guerrera de la temporada. Durante su presentación, la chica reality afirmó que este año también buscaría el mismo título.

ARIAN LEÓN

Para terminar los 21 competidores, presentaron a Arian León como el nuevo rostro del reality de América Televisión. El deportista se emocionó más de la cuenta y terminó sufriendo una divertida caída que despertó las risas de sus compañeros. “Me siento muy ansioso, muy contento de estar acá. Había que cerrar la presentación con broche de oro. Vengo recargado, a dar todo de mí, a aportar el programa y sobre todo a aprender”.

