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Angélica Malinverno, jugadora de Universitario, se retira del vóley: “Enfrenté miedos, pero hice grandes amistades”

La central brasileña cierra su carrera deportiva luego de quedar en el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley

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Angélica Malinverno, jugadora de Universitario, se retira del vóley.
Angélica Malinverno, jugadora de Universitario, se retira del vóley.

Finalizada la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, Universitario de Deportes, equipo que se subió al podio por primera vez en su historia, oficializó diversas salidas y renovaciones en su plantel. Además, del retiro de dos jugadoras.

Primero el de la armadora peruana Zaira Manzo y, más recientemente, el de la central brasileña Angélica Maliverno, quien comunicó su decisión el viernes 8 de mayo a través de un mensaje en sus redes sociales.

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Maliverno, que se incorporó al equipo esta temporada, no tuvo la participación esperada. Llegó al Perú con experiencia previa en la selección brasileña y en equipos europeos, pero solo disputó algunos partidos durante el campeonato.

En su mensaje de despedida expresó: “Es hora de descubrir una nueva versión y un nuevo camino para mi vida, que sin duda será tan hermoso y desafiante como lo fue mi carrera deportiva. Fue un hermoso viaje dedicado al voleibol y a todas sus exigencias. Aprendí mucho, viví momentos inolvidables, me superé constantemente y compartí muchas experiencias y expectativas”.

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Angélica Malinverno anuncia su retiro del voleibol tras ocupar el tercer lugar con Universitario.
Angélica Malinverno anuncia su retiro del voleibol tras ocupar el tercer lugar con Universitario.

La central también abordó las dificultades vividas, incluidas las críticas de la hinchada ‘crema’. “Enfrenté miedos, inseguridades, lesiones y dudas, pero, por otro lado, hice grandes amistades, trabajé con personas a las que admiro, visité varios países y viví realidades que siempre llevaré conmigo. Sin duda, el deporte moldeó quién soy hoy, mi personalidad y mis valores, y eso va mucho más allá de la cancha”.

Maliverno agradeció a entrenadores, integrantes de los equipos en los que jugó, aficionados y especialmente a sus compañeras: “Es imposible nombrar a todos sin correr el riesgo de olvidar a alguien, así que les dejo aquí mi más sincero agradecimiento a todos con quienes tuve el honor de compartir la cancha. Somos, ante todo, lo que construimos a lo largo del camino. Por lo tanto, mi más sentido agradecimiento a todos los que, dentro y fuera de la cancha, me animaron, me apoyaron y caminaron a mi lado”.

El mensaje también incluyó palabras para su familia. “Un agradecimiento especial a mi madre, mi hermana y mi padre, quienes creyeron en mí desde que apenas podía caminar; imagínense jugar voleibol. Gracias por los sacrificios, el apoyo y por nunca dejarme rendirme”.

Al cierre de su comunicado, Maliverno dejó un mensaje sobre su futuro: “Y ahora, se abre un nuevo camino. Una nueva vida por descubrir, con diferentes sueños, metas y expectativas, pero con el mismo deseo de evolucionar, competir y ser la mejor versión de mí misma cada día”.

El técnico español se refirió a la ausencia de la jugadora brasileña en Universitario. Créditos: Somos Vóley / Latina TV.

Las salidas de Universitario

A los retiros de Angélica Maliverno y Zaira Manzo se suman varias salidas de jugadoras nacionales en Universitario de Deportes, confirmadas en los últimos días de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Coraima Gómez fue la primera en dejar el club y continuará su carrera en Circolo Sportivo Italiano. Luego se confirmó la salida de Alexandra Machado, quien jugará en la Universidad San Martín, pese a las conversaciones previas que mantuvo con la directiva encabezada por Fabrizio Acerbi.

La cuarta baja, hasta el momento la última, corresponde a Maria Paula Rodríguez. La opuesta tuvo escasas oportunidades durante la temporada y solicitó su desvinculación con la intención de buscar mayor protagonismo en otro equipo. Aún no se ha definido cuál será su próximo destino.

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