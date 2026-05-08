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Alerta por hantavirus: Minsa refuerza controles en puertos y aeropuertos del Perú por casos internacionales

La vigilancia epidemiológica se intensifica en el Perú tras el brote en un crucero del Atlántico Sur. Autoridades activan protocolos en todos los puntos de ingreso y designan hospitales para posibles casos

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Composición de personas en una calle urbana con virus flotantes y una rata asomando de un tubo de desagüe con agua en un círculo superpuesto
La amenaza del hantavirus resurge en Perú, con la preocupación de su posible letalidad, mientras la población transita por las calles bajo la sombra de la enfermedad. (Infobae Perú)

La confirmación de cinco casos de hantavirus en un crucero que surcaba el Atlántico Sur encendió las alarmas en la región y condujo al Ministerio de Salud (Minsa) a activar protocolos de vigilancia epidemiológica en puertos y aeropuertos de todo el país.

La medida, tomada como respuesta a la emergencia internacional, busca contener cualquier riesgo de ingreso del virus y proteger la salud de los viajeros y la población local.

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El operativo, desplegado en puntos estratégicos como el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, contempla procedimientos estrictos ante la eventual llegada de pasajeros con síntomas compatibles con la infección.

Las autoridades sanitarias, siguiendo el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), han instruido a sus equipos para aislar y atender de inmediato a cualquier persona sospechosa de portar el virus.

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En caso de que se detecte un posible caso a bordo de un vuelo o embarcación, el capitán debe informar a la torre de control, que a su vez alerta al personal de sanidad.

El avión o barco es dirigido a una zona remota donde un equipo médico, conformado por especialistas, enfermería y técnicos, identifica al paciente y a los pasajeros sentados en los seis asientos más cercanos.

Durante una visita al aeropuerto, el director ejecutivo de Sanidades Internacionales del Callao, Walter Portugal, detalló que, tras la detección, las personas en riesgo son derivadas a un módulo de atención especializado para la evaluación clínica y toma de muestras.

“En este espacio se aplican pruebas rápidas y se recopilan datos médicos para definir el traslado a un hospital de referencia, si el caso lo requiere”, precisó Portugal.

El Hospital Barton, en el Callao, fue designado como centro de aislamiento y atención de eventuales pacientes, debido a que cuenta con una sala especializada y certificación internacional para el manejo de enfermedades infecciosas. Portugal remarcó que este establecimiento ha realizado simulacros previos y dispone de un equipo preparado para emergencias de este tipo.

¿Cómo se contagia el hantavirus y cuál es su letalidad? Te informamos sobre los síntomas de alerta, la ausencia de vacuna y las medidas cruciales que debes tomar si sospechas de un posible contagio.

Perú intensifica la vigilancia y refuerza la prevención

Hasta ahora, según el titular del sector, Juan Velasco Guerrero, el país no ha reportado casos de hantavirus, aunque la vigilancia se ha fortalecido tras el brote detectado en el crucero MV Hondius.

El ministro declaró que “el Perú cuenta con vigilancia epidemiológica activa en todos los puertos y aeropuertos” y subrayó que no hay evidencia de casos en territorio nacional, aunque la alerta se mantiene.

La información fue divulgada durante la inauguración de un nuevo hospital en Ayacucho, donde el funcionario explicó que el país realiza inspecciones regulares y monitorea la posible presencia de vectores y roedores que puedan transmitir el virus.

La OMS evaluó el riesgo actual para la población mundial como bajo, ya que el brote está circunscrito al crucero y se han aplicado las medidas de control necesarias para evitar la propagación. El Minsa, por su parte, recordó que, en caso de detectarse un paciente sospechoso, el reporte será inmediato a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

El hantavirus pertenece a un grupo de virus zoonóticos transmitidos principalmente por ciertos roedores. La infección en humanos puede ocurrir por contacto con orina, heces o saliva de animales infectados, especialmente al respirar partículas en ambientes cerrados o poco ventilados.

Aunque la variante andina, que permite transmisión limitada entre personas, fue detectada en el brote internacional, autoridades peruanas aseguraron que en el país no se ha identificado la presencia del roedor transmisor.

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