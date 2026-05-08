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Universitario anunció la salida ‘Mapi’ Rodríguez y otra jugadora titular de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Ella lo solicitó”

Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de la ‘U’, explicó los detalles de las partidas de las dos voleibolistas nacionales

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El jefe polideportivo confirmó la salida de la opuesta nacional. Créditos: Central Vóley / Youtube.

Universitario de Deportes continúa definiendo su plantel para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Tras confirmar las primeras renovaciones, el club anunció también las salidas del equipo de cara a la próxima temporada.

El jefe polideportivo, Fabrizio Acerbi, confirmó las bajas en una entrevista con Central Vóley. A las partidas de Coraima Gómez y al retiro de Zaira Manzo, se suma la de Maria Paula Rodríguez, quien se convierte en la tercera jugadora que no continuará en el club.

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‘Mapi’ contó con poca participación durante la temporada, pese a que su continuidad fue solicitada por el entrenador Paco Hervás, quien la conocía de la selección peruana. La opuesta no logró consolidarse en el equipo ni tuvo protagonismo en el certamen local.

“A este nivel no puedes esperar a nadie, porque si esperas, pierdes un partido, una semifinal o unos cuartos de final. A Paco le dolió mucho dejarla fuera de la lista, pero son decisiones deportivas, no personales. Esto genera descontento en la jugadora. No creo que ‘Mapi’ esté contenta, seguramente está descontenta, pero es parte del deporte”, comenzó el dirigente.

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Acerbi también manifestó que la propia Maria Paula solicitó su salida de Universitario. “La salida de Mapi responde a una decisión personal de ella, quien solicitó dejar el club. Intenté conversar con Paco porque nos interesaba retenerla, pero ella se mantuvo firme en su decisión y hay que respetarla, igual que en el caso de Coraima. No puedo tener una jugadora que sienta que ya no puede aportar al club, porque una jugadora descontenta no funciona”.

El directivo concluyó señalando que desconoce cuál será el próximo destino de la jugadora y le expresó sus mejores deseos para la nueva etapa de su carrera. “Tengo un gran aprecio por Mapi y le deseo lo mejor en su próximo destino, por el bien del vóley peruano. Siempre ha sido profesional y no tengo ninguna queja sobre su conducta. Espero que encuentre su lugar y pueda rendir como sabe. Sé que cuando juegue contra nosotros nos hará 20 puntos, lo tengo claro, pero a veces un equipo no te da lo que buscas y en otro sí”.

Universitario anunció la salida ‘Mapi’ Rodríguez y otra jugadora titular de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Universitario anunció la salida ‘Mapi’ Rodríguez y otra jugadora titular de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

Ale Machado se va de Universitario

Por otra parte, Fabrizio Acerbi anticipó la salida de Alexandra Machado, que fue anunciada oficialmente por Universitario a través de sus redes sociales el viernes 8 de mayo.

“¡Gracias por tu garra, Ale! Agradecemos a Alexandra Machado por su compromiso y la entrega mostrada defendiendo nuestros colores. ¡Éxitos en sus futuros proyectos!”, publicó el club.

Ale Machado se va de Universitario de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Ale Machado se va de Universitario de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Acerbi brindó una explicación detallada en Central Vóley: "Sobre el caso de Machado, puedo confirmar que estuvimos conversando sobre su renovación durante aproximadamente un mes y medio, tanto con ella como con la persona que la asesora. En un momento, tanto para mí como para Paco, todo parecía encaminado, pero finalmente ella decidió dejar el club. La decisión fue completamente personal y no responde a un reemplazo ni a la llegada de otra jugadora“.

El jefe polideportivo explicó que Alexandra Machado informó su decisión de dejar el club en el último momento, pese a haber sostenido conversaciones previas con Paco Hervás. Esta situación modificó los planes de la directiva, que ahora deberá buscar una nueva central peruana en el mercado.

El jefe polideportivo de Universitario habló sobre la central peruana. Créditos: Central Vóley / Youtube.

Machado continuará su carrera en la Universidad San Martín, donde fue seleccionada para ocupar el lugar de Flavia Montes, quien dejó el club para sumarse a Alianza Lima en la temporada 2026/2027.

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