Perú

“Aida” regresa a Lima: el festival Alejandro Granda reúne a figuras de la lírica mundial en el Gran Teatro Nacional

El principal festival lírico del Perú apuesta en 2026 por una ambiciosa producción, con la soprano Yolanda Auyanet y el tenor Ivan Magrì encabezando el reparto. Entradas disponibles en Teleticket

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“Aida” regresa a Lima: el festival Alejandro Granda reúne a figuras de la lírica mundial en el Gran Teatro Nacional
“Aida” regresa a Lima: el festival Alejandro Granda reúne a figuras de la lírica mundial en el Gran Teatro Nacional

El Festival Internacional de Ópera Alejandro Granda anunció la realización de una nueva producción de Aida, la célebre ópera de Giuseppe Verdi, que se presentará en el Gran Teatro Nacional durante el mes de mayo de 2026. Las funciones están programadas para los días 17, 20 y 22 de mayo, y las entradas ya se encuentran a la venta a través de Teleticket para el público general.

En su XVII edición, el festival lírico más relevante del país vuelve a apostar por uno de los títulos más emblemáticos del repertorio universal, en una producción de gran formato que reunirá a reconocidos artistas internacionales y un equipo creativo de amplia trayectoria, con el objetivo de ofrecer una experiencia artística de primer nivel.

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Aida: una obra monumental de Verdi

Considerada una de las piezas más influyentes de Giuseppe Verdi, Aida se distingue por su equilibrio entre la espectacularidad escénica y la profundidad dramática. La ópera explora los dilemas entre el amor, el deber y la lealtad a la patria, a través de personajes complejos y una partitura de gran exigencia vocal y musical. Estrenada originalmente en El Cairo en 1871, la obra cuenta con libreto de Antonio Ghislanzoni y música de Verdi, consolidándose como un clásico indiscutible del repertorio operístico mundial.

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La puesta en escena estará a cargo del director italiano Renato Bonajuto, reconocido por su sólida carrera en importantes teatros de Europa y por su enfoque innovador en la dirección escénica. La dirección musical recaerá en el maestro italiano Cesare della Sciucca, considerado uno de los directores emergentes más destacados de la nueva generación europea y con una creciente proyección internacional.

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El elenco internacional estará liderado por la soprano española Yolanda Auyanet en el rol de Aida y el tenor italiano Ivan Magrì como Radamès. Completan el reparto la mezzosoprano rusa Zinaida Tsarenko en el papel de Amneris, el barítono italiano Marco Caria como Amonasro, y el bajo-barítono Alberto Comes como Ramfis, todos ellos con amplia experiencia en los principales escenarios de la ópera internacional.

La interpretación musical estará a cargo de la Sinfonía por el Perú, agrupación reconocida por su calidad y aporte a la difusión de la música clásica en el país.

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Producción y diseño escénico

Por primera vez, Aida se presentará en el país en una versión completa bajo una propuesta escénica de gran formato, lo que representa un hito para la lírica nacional. El diseño escenográfico ha sido realizado por el artista visual peruano Pepe Sialer, quien ha desarrollado una propuesta visual imponente, acorde a la magnitud de la obra. El diseño de vestuario estará en manos de la destacada directora de arte Susana Torres, reconocida por sus contribuciones en películas nacionales como Madeinusa y La teta asustada, así como en Reinas y Chabuca, consolidando así la calidad visual de la producción.

Festival Internacional de Ópera Alejandro Granda

Desde su fundación en 2008, el Festival Internacional de Ópera Alejandro Granda se ha consolidado como un referente cultural en el Perú, trayendo al país producciones de alto nivel artístico y artistas de prestigio internacional, contribuyendo al desarrollo y difusión de la ópera en el ámbito nacional.

Las funciones de Aida se realizarán el 17 de mayo a las 17:00 horas, así como el 20 y 22 de mayo a las 19:30 horas, en el Gran Teatro Nacional. La ópera será interpretada en italiano con subtítulos en castellano, brindando así accesibilidad a todo el público. Las entradas están disponibles en Teleticket. Además, el público podrá acceder a beneficios y promociones especiales, y se recomienda consultar los canales oficiales del festival para información detallada sobre descuentos, programación y actividades complementarias, así como para conocer las novedades y experiencias adicionales que acompañarán estas funciones.

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