Hija de Melissa Paredes se emociona al ver a Anthony Aranda en la TV y él le dedica un mensaje

Anthony Aranda es el nuevo integrante de Esto es Guerra. (Foto: Instagram/ América TV)

Todo parece indicar que la relación entre Anthony Aranda y la hija de Melissa Paredes con Rodrigo Cuba es bastante buena, ya que la pequeña no pudo contener la emoción al ver al bailarín a través de la pantalla. Como se recuerda, el joven es integrante de Esto es Guerra, y este último miércoles 23 de febrero fue parte de una pasarela que ofreció el espacio.

Es ahí cuando la niña la vio y se mostró sorprendida. “Anthony”, gritó. “Hola, me está saludando”, dijo la pequeña mientras Melissa Paredes grababa y le confirmaba que sí se trabaja del bailarín.

La exconductora de TV compartió este video en su cuenta de Instagram, y etiquetó a Anthony Aranda, obteniendo su rápida respuesta, El bailarín también expresó su emoción y escribió: “Me emociono al escuchar esa ternurita. Me derrito”.

En otro video escribió: “Hola princesa, sí. A ti te saludaba ternurita”.

Como se sabe, Melissa Paredes comparte sus días con Anthony Aranda y su pequeña, incluso, se les ha visto en alguna ocasión caminando de la mano como una familia. Los tres han disfrutado de días en la playa, piscina y momentos cotidianos en casa.

Hija de Melissa Paredes se emociona al ver a Anthony Aranda en la TV. (Video: Instagram)

Anthony Aranda fue presentado en Esto es Guerra este martes 22 de febrero, señalando que es un hombre de retos. Asimismo, resaltó que nunca dijo que no entraría a la TV como en algún momento señaló Melissa Paredes.

“No fueron mis palabras, es más a mi me conocieron el televisión, no lo descarto porque es parte de mi rubro. Lo que sí, no me interesa declarar en ningún medio y menos de espectáculos”, contestó el bailarín.

El coreógrafo explicó que estaba fastidiado de que los medios de farándula busquen dañar la imagen de su pareja. “Me parece super preocupante porque decidieron creer en una versión llena de mentiras y mal intencionadas”, añadió, en clara referencia al comunicado del futbolista.

Como se recuerda, mientras Melissa Paredes señaló que ya estaba separada del deportista, el Gato se encargó de contradecirla.

“Está bien, yo entiendo, cada uno es libre de escoger lo que escucha y quiere creer, pero respetos guardan respetos”, resaltó.

YACO ESKENAZI HACE ACLARACIÓN A ANTHONY ARANDA

Tras escuchar su discurso, Yaco Eskenazi le pidió al concursante que no hable de versiones, pues solo le compete a los involucrados.

“Entiendo perfectamente con que no se debe hablar mal nunca de una mujer, pero mejor no hablemos de versiones de cada uno porque eso ya es entrar a un tema que le compete solo a esas personas, y eso mejor que se quede así. ¿Te parece?”, dijo el esposo de Natalie Vértiz.

Es ahí cuando el coreógrafo señaló que solo está respondiendo lo que “todos quieren saber”, ya que son muchos los medios que han buscado sus declaraciones.

“Sí, sí, yo lo entiendo, pero lo quise decir porque muchos medios muchos canales me han ofrecido de todo para hablar, y bueno, ahora gracias por darme la oportunidad, de poder decir lo que realmente pienso. Entonces si todos se preguntaban qué es lo que pienso, eso es lo que pienso”, concluyó.

Anthony Aranda fue presentado en Esto es Guerra. (Video: América TV)

