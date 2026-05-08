Perú

ATU libera tramo de la avenida 28 de Julio tras cinco años de cierre: más de 1.100 buses volverán a circular por la vía

La reapertura busca reducir la congestión vehicular en la avenida Grau y mejorar los tiempos de viaje de miles de pasajeros en Lima

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El ATU informa sobre la reapertura de 1.7 km de la Av. 28 de Julio, tras 5 años cerrada por obras del Metro. Se detallan los avances y el retorno de rutas de transporte público. (Crédito: TV Perú)

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó la liberación de un tramo de la avenida 28 de Julio que permaneció cerrado durante cinco años debido a las obras de la Línea 2 del Metro de Lima. Según informó TV Perú, la reapertura permitirá restablecer el tránsito del transporte público en una de las principales vías del centro de la capital.

El tramo habilitado comprende aproximadamente 1,5 kilómetros entre Parinacochas y la zona de la Vía Expresa. Durante una actividad pública, el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, señaló que la medida busca mejorar la circulación vehicular y disminuir la congestión generada en rutas alternas utilizadas mientras duraron las restricciones.

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Más de 1.100 buses volverán a circular por la avenida 28 de Julio tras liberación de vía. (Foto: ATU)
Más de 1.100 buses volverán a circular por la avenida 28 de Julio tras liberación de vía. (Foto: ATU)

Buses retornarán a la avenida 28 de Julio

En conversación TV Perú, Hernández explicó que, más de 1.180 vehículos de transporte público volverán a circular por la avenida 28 de Julio. Estas unidades habían sido desviadas hacia la avenida Grau debido a los trabajos relacionados con la Línea 2 del Metro.

El funcionario explicó que el retorno de las rutas permitirá reducir la presión vehicular en otras vías de alto tránsito y mejorar los tiempos de viaje para miles de usuarios. “Va a permitir justamente mejorar el tiempo de viaje y que el ciudadano no sufra tanta congestión”, sostuvo durante la actividad.

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Asimismo, precisó que la reapertura forma parte de un trabajo coordinado entre la ATU y el concesionario encargado de las obras del Metro de Lima. Según indicó, el objetivo es recuperar progresivamente espacios cerrados por años y ponerlos nuevamente al servicio del transporte público y de la ciudadanía.

Reabren tramo de la avenida 28 de Julio tras cinco años de cierre por obras de la Línea 2. (Foto: ATU)
Reabren tramo de la avenida 28 de Julio tras cinco años de cierre por obras de la Línea 2. (Foto: ATU)

Ampliación gradual para buses

David Hernández también se refirió a la posibilidad de ampliar gradualmente la antigüedad permitida para algunos vehículos de transporte público. Según explicó, esta medida estaría sujeta a mayores controles técnicos y evaluaciones permanentes para garantizar la seguridad vial.

“Lo que estamos proponiendo es una ampliación gradual. No estamos dando muchos años, sino alargando estos periodos en base al cumplimiento de más revisiones técnicas que tienen que hacer los operadores”, declaró para el citado medio.

El titular de la ATU remarcó que la decisión debe tomarse considerando criterios técnicos y de seguridad, debido a los riesgos asociados al desgaste de las unidades. En ese sentido, indicó que se busca evitar que vehículos con problemas mecánicos representen un peligro para conductores, pasajeros y peatones.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anuncia la normalización del servicio de transporte público en la Av. 28 de Julio, tras labores de habilitación. Se espera un impacto positivo en la movilidad de la ciudad. (Crédito: TV Perú)

Investigación del accidente

En otro momento, el presidente de la ATU informó que se vienen aplicando sanciones a los vehículos que invaden carriles exclusivos vinculados al Metropolitano y la Vía Expresa Sur. Según detalló, algunas empresas fueron identificadas utilizando rutas no autorizadas, por lo que podrían recibir multas e incluso enfrentar la cancelación de sus permisos.

Además, Hernández brindó detalles sobre las investigaciones relacionadas con accidentes registrados en el Metropolitano durante este año. Respecto al siniestro ocurrido en enero, señaló que la ATU ya cuenta con evaluaciones técnicas realizadas por el concesionario, compañías de seguros y equipos especializados, aunque aún esperan el informe final de la Policía Nacional.

Un autobús gris con el frente destrozado y cristales rotos está incrustado en una estructura. Alrededor, personal de emergencia con uniformes oscuros y chalecos reflectantes atiende la escena
Equipos de emergencia asisten en el lugar del accidente de autobús en la estación Andrés Reyes, donde el conductor quedó atrapado y varios pasajeros sufrieron heridas menores antes de ser trasladados a centros médicos. (Composiciónb: Infobae Perú)

En relación con el accidente más reciente, indicó que el conductor involucrado continúa internado en una clínica local y que todavía no se han completado las diligencias necesarias para esclarecer las causas del hecho. Entretanto, la ATU aseguró que continuará coordinando con las autoridades correspondientes para culminar las investigaciones y emitir un informe oficial sobre ambos casos.

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