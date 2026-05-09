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Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal: posibles titulares para partidazo del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Pablo Guede y Zé Ricardo tendrán un duelo aparte en el banquillo: ambos definieron a su equipo para quedarse con el triunfo. Cambios y sorpresas en el duelo de este sábado 9 de mayo en Matute

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Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026. (Liga 1)
Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026. (Liga 1)

Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizarán este sábado 9 de mayo un partidazo en la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los ‘blanquiazules’ llegan con la obligación de sumar un triunfo que los mantenga firmes en la carrera por el campeonato, mientras que los ‘cerveceros’ buscan los tres puntos para alejarse de los últimos lugares de la tabla y mejorar su situación en el torneo.

Posible alineación de Alianza Lima

Pablo Guede afronta el clásico moderno sin margen para especulaciones y apostará por su mejor once para mantener la pelea por el título del Apertura. En defensa, la ausencia de Luis Advíncula por acumulación de tarjetas obligará a un cambio: Gianfranco Chávez, gracias a su versatilidad, ocupará su lugar en la zaga.

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El mediocampo repetirá la fórmula exitosa del último encuentro, con el tridente Pavez-Gaibor-Vélez como eje del equipo. Estos tres jugadores se han consolidado por su capacidad para distribuir el balón y marcar el ritmo de juego.

En ataque, la novedad será el ingreso de Alan Cantero por Gaspar Gentile, buscando mayor movilidad y variantes ofensivas. Por la banda opuesta, Eryc Castillo intentará prolongar su buen momento goleador. El centrodelantero será Luis Ramos, reemplazando a Paolo Guerrero, quien continúa en proceso de recuperación tras una lesión.

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Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026.
Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026.

Equipo tentativo de Sporting Cristal

Sporting Cristal llega al clásico moderno en una etapa complicada, tras acumular tres partidos sin triunfos en la Liga 1, situación que lo ha acercado peligrosamente a la zona de descenso. El equipo intenta dejar atrás los contrastes entre sus campañas internacional y local, y afronta este partido con la urgencia de sumar de a tres para revertir su presente. La baja confirmada de Santiago González por lesión representa un reto extra para el plantel.

En defensa, la expectativa está puesta en la posible presencia de Miguel Araujo, quien arrastra molestias pero busca estar disponible, y en la peligrosidad de Cristiano Da Silva, encargado de generar inquietud en el área rival. El mediocampo mantendrá a sus referentes, con la experiencia de Yoshimar Yotún y Juan Cruz, piezas clave en la conducción del equipo.

Para el ataque, Maxloren Castro tendrá la misión de desequilibrar por las bandas y conectar con el medio. La delantera estará conformada por Iberico como segunda punta y Felipe Vizeu, delantero que ha mostrado mejoría en su capacidad goleadora, aunque todavía busca consolidarse como referente ofensivo.

Catriel Cabellos - Sporting Cristal - Junior de Barranquilla - Copa Libertadores - Perú - deportes - 28 abril
(Sporting Cristal)

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026

La fecha 14 del Torneo Apertura 2026 será transmitida en vivo y en exclusiva por L1 Max, canal que posee los derechos de todos los partidos y está disponible en las principales operadoras de televisión por suscripción: Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar. De esta forma, los aficionados podrán acceder a la programación desde cualquier punto del país.

Para quienes prefieren el acceso digital, la app Liga 1 Play ofrece la opción de ver los encuentros en línea, tanto en dispositivos móviles como en computadoras, facilitando el seguimiento de la jornada fuera de la televisión tradicional.

Además, Infobae Perú realizará una cobertura especial, brindando información antes de cada partido, actualizaciones en tiempo real, goles, jugadas destacadas y declaraciones posteriores, permitiendo a los hinchas mantenerse informados de todo lo que ocurra en esta fecha clave del campeonato.

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