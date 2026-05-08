Franco Velazco transmite optimismo en Universitario pese al tropiezo ante Coquimbo por Copa Libertadores: “Todavía estamos en competencia”

El administrador provisional del club ’merengue’ arribó a Lima tras la dura caída de la ’U’ en tierra chilenas por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores. Crédito: Jax Latin Media.

Universitario de Deportes sufrió una derrota dolorosa frente a Coquimbo Unido, en un encuentro donde el equipo dirigido por Jorge Araujo se adelantó en el marcador, pero no logró sostener la ventaja. El conjunto chileno aprovechó los errores de la ‘U’ y, con justicia, dio vuelta al partido, dejando al cuadro peruano en la tercera posición del Grupo B, con cuatro puntos y dos partidos por disputar. Frente a este panorama, Franco Velazco, administrador del club, se refirió a la situación y transmitió un mensaje de optimismo.

“La Copa Libertadores es complicada. Todavía estamos en competencia, nos quedan dos partidos, uno de visita —ante Nacional el 20 de mayo— y otro de local, es importante en el Monumental con Deportes Tolima —26 de mayo—. Estamos convencidos de que vamos a lograr el objetivo”, expresó Velazco en diálogo con los medios de comunicación en su llegada a Lima.

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El directivo reconoció la necesidad de autocrítica tras el resultado adverso. “La autocrítica pasa básicamente por esperar los resultados que uno proyecta. Claramente nosotros no nos encontramos hoy tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Libertadores como lo habíamos planificado”, recogieron las cámaras de ’Jax Latin Media‘.

Franco Velazco es el actual administrador de Universitario de Deportes. Crédito: Prensa U

A pesar de los tropiezos, Velazco insistió en que Universitario mantiene posibilidades de pelear en los dos frentes. “Tenemos la posibilidad todavía de seguir peleando en los dos torneos. Llegamos con chances intactas para lograr el tetracampeonato”, sostuvo el administrador, aludiendo a la diferencia de ocho puntos respecto al líder Alianza Lima en el torneo local, rival que amenaza con cortar la racha de cinco campeonatos cortos de la ‘U’.

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Confianza a Jorge Araujo

Uno de los temas centrales fue la continuidad de Jorge ‘Coco’ Araujo como técnico interino tras la salida de Javier Rabanal. Velazco remarcó el respaldo institucional hacia el entrenador, a pesar de que la derrota en Chile desnudó la inexperiencia del DT en competencias internacionales de alta exigencia. “El profesor Araujo tiene todo el apoyo de parte nuestra. Esto es fútbol y son resultados”, señaló, subrayando la confianza en el proceso actual.

El administrador reiteró que la institución se mantiene enfocada en los objetivos trazados, aunque advirtió que el margen de error es escaso. “Todavía estamos en competencia, nos quedan dos partidos. Esperamos que la próxima semana podamos tener novedades. El tema del DT Fossati está cerrado, siempre va a estar en la historia del club”, agregó, descartando la posibilidad de un regreso del técnico uruguayo, quien mantiene marcadas diferencias con la administración actual.

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El cuadro peruano arrancó ganando, pero no pudo sostener el resultado y terminó cayendo 2-1 - Crédito: Conmebol.

Velazco consideró que Araujo debería tener el mando del equipo en este momento decisivo. “Él debería tener tranquilamente el mando del equipo”, puntualizó. No obstante, el revés ante Coquimbo Unido dejó en evidencia la necesidad de experiencia en el banquillo, una inquietud agudizada por los hinchas.

El próximo DT

El futuro del comando técnico ’crema’ es una de las grandes incógnitas en Universitario. La hinchada exige la llegada de un entrenador con experiencia para revertir la actual situación tanto en la Copa Libertadores como en el torneo local.

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Velazco también se refirió al proceso de selección del nuevo DT, dejando claro que la directiva no quiere precipitarse. “Yo no doy fechas, pero sí estamos apurados. Eso no significa que vamos a apresurar la decisión. Tenemos que tomarnos el tiempo necesario, no tenemos mucho margen de error”, sostuvo, resaltando la importancia de elegir con rigor y cautela.

Franco Velazco, administrador de Universitario, se refirió a la posibilidad de que Fabián Bustos sea el próximo DT del cuadro crema. YouTube Universitario

El dirigente adelantó que podrían existir novedades en los próximos días con respecto al nuevo comando técnico. “Tenemos que tomar la decisión lo más antes posible, esperamos que de repente la próxima semana podamos tener novedades”, concluyó, sugiriendo que el anuncio del nuevo entrenador podría producirse pronto.

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Mientras tanto, Universitario prepara los duelos ante Nacional en Montevideo y Deportes Tolima en Lima, donde buscará revertir la imagen y mantener vivas sus aspiraciones continentales y domésticas. Franco Velazco apuesta por la calma y la unidad en un momento decisivo, convencido de que la ‘U’ todavía puede pelear por sus objetivos a pesar del tropiezo en La Serena.