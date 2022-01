Cachaza confiesa que un famoso futbolista coqueteó con ella y Rafael Cardozo reacciona así

La exchica reality reveló que un futbolista extranjero intentó ligar con ella. (Foto: Composición)

Está con jale. La modelo y exchica reality Carol Reali, más conocida como Cachaza, dejó sorprendidos a muchos al revelar que un conocido futbolista coqueteó con ella a través de las redes sociales. ¿Cómo reaccionó Rafael Cardozo, quien le acaba de pedir matrimonio?

Durante una entrevista para En Boca de Todos, la pareja tuvo que responder varias preguntas picantes sobre su relación amorosa. Tula Rodríguez, conductora del programa, se encargó de hacerle una interrogante bastante incómoda: “¿Cuál de los dos alguna vez recibió halagos y coqueteos de algún famoso o famosa?”.

De inmediato, Rafael Cardozo le pidió a su pareja que respondiera la pregunta, pues él ya sabía que un famoso había coqueteado con ella. Una nerviosa Cachaza confirmó que esto era cierto, pero dejó en claro que todo se lo había contado al exchico reality para evitar malentendidos.

“Sí, eh... Es más, le he enseñado (a Rafael). Le dije ‘mira quién me escribe’. No puedo dar nombres, pero les doy una pista: es futbolista ”, contestó la brasileña, quien no quiso dar más detalles sobre el deportista que intentó ligar con ella.

Sin embargo, el exparticipante de Esto es Guerra señaló que el futbolista es tan famoso que es imposible competir contra él. “ Suerte que ella no contestó, porque con este no puedo competir. Tiene mucha plata… Es extranjero ”, comentó el brasilero.

Gino Pesaressi y Ricardo Rondón especularon que, probablemente, se trate de Neymar debido a las pistas que dio la pareja. Sin embargo, los dos negaron que se trate de él. “No, no… Es conocido en todo el planeta y es uno de los mejores jugadores del mundo”, comentó el brasilero.

Por otro lado, Rafael Carodozo reveló que se sintió muy feliz porque Cachaza no decidió responder sus mensajes y tuvo la confianza suficiente para contarle sobre lo sucedido. “También aliviado porque no puedo competir contra esa persona”, añadió el exguerrero entre risas.

Cabe resaltar que Cachaza y Rafael Cardozo se presentaron en el programa En Boca de Todos para hablar sobre su compromiso. Luego de varios años de relación, el brasilero decidió pedirle matrimonio en la víspera del 2022.

Cachaza reveló que un futbolista intentó ligar con ella. ¿Cómo reaccionó su prometido Rafael Cardozo?

ASÍ SE COMPROMETIERON

Para muchos fue una sorpresa que Rafael Cardozo decidiera comprometerse con su novia Carol Reali tras 11 años de relación. Y es que por varios años el exchico reality aseguró que iba a pedirle la mano, pero eso nunca sucedía. Sin embargo, el 1 de enero de 2022 el brasilero decidió arrodillarse ante ella.

El pasado 12 de enero, Cardozo contó detalles inéditos de cómo fue la pedida de mano a su pareja Carol Reali en el programa +Espectáculos. Jazmín Pinedo no dudó en pedirle que cuente cómo fue el preciso momento en que le dio el anillo.

“ Fue una locura esa pedida de mano. 11 años de relación y me arrodillé a las 0 horas con 0 minutos ”, comenzó diciendo el exintegrante de Esto es Guerra. La conductora le consultó si ya lo había planeado con anterioridad o si todo fue espontáneo.

“Tuve ayuda de unos amigos para escoger el anillo porque yo no entiendo mucho de eso pero sí he regalado un anillo precioso a Carol. En el crucero a la media noche los gringos estaban haciendo la cuenta regresiva y fue ahí cuando me arrodillé y temblaba”, expresó.

“Yo no tengo miedo para estar frente a cámaras, pero esa vez temblado como no tienen idea (...) Fecha no tengo todavía pero voy a casarme este año (2022) sí o sí. Yo me arrodillé frente a todos y fue una locura porque la gente comenzó a gritar y celebrar. Fue un momento bien bonito y hasta lloré”, añadió.

Asimismo, le pidieron que cuente las palabras que utilizó para pedirle matrimonio a su pareja; sin embargo, Cardozo confesó que no pudo decir nada porque había demasiada bulla.

“Lo divertido era que había mucha bulla, la gente gritaba y no podíamos escucharnos bien pero el gesto de arrodillarse, de agarrar el anillo pues hizo que Carol gritara y no tuve la oportunidad de decir algo (...) Fue una cosa que hicimos solo los dos y fue muy íntimo”, señaló.

Rafael Cardozo cuenta cómo le pidió la mano a Carol Reali en la noche de Año Nuevo durante su viaje por crucero.

SEGUIR LEYENDO: