Pamela Franco expone la falta de apoyo económico de Christian Domínguez durante viaje de salud de su hija: “No aportó nada y sabía”

Pamela Franco detalla viaje a Brasil por salud de su hija y cuestiona apoyo de Domínguez.

La cantante de cumbia Pamela Franco compartió públicamente uno de los momentos más complejos que enfrentó como madre: el viaje a Brasil para atender la salud de su hija menor, fruto de su relación con Christian Domínguez. En declaraciones al pódcast ‘Café con la Chévez’ del diario Trome, la artista relató que no recibió ningún aporte económico por parte del padre de la niña, a pesar de que él estaba al tanto de la situación y de la necesidad del viaje.

Pamela Franco detalló que afrontó sola los gastos médicos y logísticos relacionados con la travesía a Brasil. La cantante aseguró que esperaba una actitud distinta de Christian Domínguez, dado el carácter prioritario de la salud de su hija. “No, nada. Él sabía pero ya, bueno qué vamos a hacer… Él tiene una idea diferente que yo he visto y que será, porque mamá y papá somos diferentes no sé. Yo he visto allá muchos papás, algunos acompañando a las mamás de sus hijos y otros solos”, expresó en la entrevista.

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La artista hizo énfasis en que, aunque la relación sentimental terminó, la preocupación y el compromiso parental no deberían alterarse. Pamela Franco reconoció que como madre busca distintas alternativas frente a los retos médicos de su hija, recurriendo a tratamientos y terapias especializadas. “Se supone que así uno no esté con la otra persona, el dolor y la preocupación de querer sacarlos adelante debería ser el mismo. Uno como padre se desespera y busca mil formas, mil terapias, mil cosas”, afirmó la cantante.

Durante el pódcast, la intérprete amplió su testimonio, dejando claro que Christian Domínguez contaba con la información necesaria sobre el viaje y las circunstancias que motivaron la decisión de ir a Brasil. No obstante, no existió ningún tipo de apoyo adicional al pago de la pensión alimenticia formal, la cual, según la artista, no cubre la totalidad de los servicios y tratamientos que demanda una menor con necesidades médicas particulares.

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Pamela Franco visiblemente conmovida mientras su hija María Cataleya le entrega un dibujo y un regalo por el Día de la Madre, con una decoración de globos de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La artista aclaró que los tratamientos y terapias para su hija requieren recursos adicionales, y observó que durante su estancia en Brasil fue testigo de padres que acompañan a sus hijos en procesos similares, lo que contrastó con su propia experiencia.

La carta notarial que le envió Domínguez

En ese contexto, la artista también reveló que recibió una carta notarial de parte de Christian Domínguez, en la que él manifiesta su inconformidad con las declaraciones públicas de la cantante sobre su rol paterno. “También me ha mandado su carta notarial, porque dice que he dicho que es un mal padre. Me pidieron una opinión, entonces yo tengo el concepto o de repente me hubiese gustado, me gustaría que también se lo he escrito a él y lo tengo en mi WhatsApp, cuántas veces le he aconsejado que por favor pase momentos con mi hija. Pero eso no tiene nada que ver con que yo diga que él es un mal padre, es mi opinión. Si puedo dar mi opinión también, por eso me mandó una carta notarial”, declaró Pamela Franco.

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El caso expone las dificultades que atraviesan madres y padres separados al momento de organizar y financiar tratamientos médicos complejos para sus hijos. Pamela Franco relató que el viaje a Brasil representó un esfuerzo significativo, pues debió hacerse cargo de todos los costos asociados, desde los boletos aéreos hasta las consultas y terapias requeridas para su hija.

Pamela Franco se quiebra en llanto en el escenario mientras recuerda la esperanza de que su hija la llame "mamá", contrastado con una tierna imagen junto a ella sosteniendo flores.

El Día de la Madre con su hija

Pamela Franco vivió un momento especial este jueves 7 de mayo al recibir la primera sorpresa de su hija por el Día de la Madre. Tras haberse hecho pública la condición de autismo de la niña, la cantante compartió su emoción por participar en la actuación escolar organizada por el colegio.

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Franco destacó que es la primera vez que su hija, de cinco años, participa en una celebración de este tipo y expresó su orgullo por los avances de la menor. Durante el evento, la pequeña, fruto de su paqsada relación con Christian Domínguez, interpretó la canción ‘Lulú’ vestida de amarillo, lo que conmovió a la artista. La cantante publicó un video en redes sociales donde agradeció a su hija y escribió: “Te amo, contigo todo tiene sentido”. En medio de las diferencias con Domínguez, la cantante resaltó que su hija es su mayor motivación y la razón para seguir adelante.

Pamela Franco confesó que esta fue la primera vez en cinco años que volvió a emocionarse celebrando esta fecha tras la muerte de su madre. Captura: IG Pamela Franco.