Falleció vigilante que fue atropellado por conductora ebria en Trujillo: familia exige justicia

Fallece vigilante embestido por camioneta en El Golf de Trujillo y crecen pedidos de justicia. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Juan Martínez Torres, vigilante de 54 años, falleció luego de permanecer varios días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén de Trujillo, tras haber sido atropellado por una camioneta en el distrito de Víctor Larco, en la región La Libertad. La Gerencia Regional de Salud (Geresa) confirmó el deceso del trabajador, quien luchaba por sobrevivir debido a la gravedad de sus lesiones.

El accidente ocurrió la noche del domingo 3 de mayo en la urbanización El Golf, específicamente en la calle Las Capullanas. Según las primeras investigaciones, Martínez se encontraba sentado en el exterior de una vivienda cuando fue embestido por una camioneta conducida por Maricsa Polet Alfaro Cerna, de 32 años.

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Víctima permaneció varios días en UCI

Tras el impacto, el vigilante quedó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al Hospital Belén de Trujillo, donde permaneció internado en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, las lesiones ocasionadas por el atropello terminaron provocando su fallecimiento.

Según explicó su hermana,Rossmery Martínez, el estado del trabajador era delicado y el diagnóstico permanecía reservado debido a la gravedad de las lesiones. Otra de sus hermanas, Elisa Martínez, detalló que el paciente presenta fractura de pelvis, lesiones en la cadera, testículos e intestino, además de daño en la caja torácica y un derrame en el corazón. La pérdida de sangre interna dificulta cualquier intervención quirúrgica inmediata y su pierna también se encuentraba destruida.

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Imágenes de una cámara de seguridad muestran el preciso instante en que una conductora en aparente estado de ebriedad atropella a un vigilante en Trujillo. La hermana de la víctima denuncia que el hombre se encuentra en estado crítico mientras la responsable ha sido liberada.| Exitosa Noticias

Conductora fue liberada

Además del fatídico accidente, la liberación de la conductora involucrada generó indignación entre los familiares de la víctima. De acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer se encontraba en estado de ebriedad al momento del atropello; sin embargo, fue puesta en libertad tras una decisión del juez y el fiscal de turno, quienes no dictaron prisión preventiva pese a los elementos presentados.

Según confirmó Rossmery Martínez, hermana del vigilante fallecido, Maricsa Polet Alfaro Cerna conducía con la licencia vencida desde 2022 y registraba 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del accidente, cifra que cuadruplica el límite legal permitido. La noticia de la excarcelación generó una reacción inmediata de la familia, que exige una revisión del caso y cuestiona las decisiones adoptadas por las autoridades.

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Habla la mujer que atropelló a vigilante en Trujillo: “No voy a descansar hasta que se encuentren bien”| AN (Facebook)/Ozono Televisión

¿Por qué no pidieron prisión preventiva?

El fiscal provincial Joan Balladares detalló los fundamentos legales que llevaron a la Fiscalía Provincial de Flagrancia Delictiva de La Libertad a no solicitar prisión preventiva para Maricsa Polet Alfaro Cerna, acusada de atropellar a un vigilante en Trujillo mientras conducía en estado de ebriedad. Según Balladares, la investigación se abrió por el delito de lesiones culposas agravadas, cuya pena oscila entre cuatro y seis años de prisión. La legislación peruana exige que la prognosis de pena sea superior a cinco años para que se pueda pedir prisión preventiva, requisito que no se cumplió en este caso.

El fiscal indicó que la calificación jurídica del delito y las restricciones del Código Penal impidieron solicitar la medida privativa de libertad. Explicó que, además, la Fiscalía actuó dentro del proceso de flagrancia, tras recibir la notificación policial dos horas después del incidente. Se realizaron diligencias como el dosaje etílico y exámenes toxicológicos, confirmando el estado de ebriedad de la conductora, una circunstancia ya contemplada en el tipo penal aplicado.

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El fiscal provincial Joan Balladares explica los fundamentos legales detrás de la decisión de no solicitar prisión preventiva para Marisa Polet Alfaro Cerna, la mujer que atropelló a un vigilante en Trujillo mientras conducía en estado de ebriedad. (Crédito: Canal N)

El caso fue derivado a un proceso inmediato, mecanismo judicial que permite acelerar las investigaciones y la emisión de sentencia en un plazo de 15 a 30 días. Mientras tanto, la investigada permanece en libertad, sujeta a medidas restrictivas y reglas de conducta obligatorias. Balladares sostuvo que la decisión de no solicitar prisión preventiva responde estrictamente a los límites legales actuales y que el desarrollo del proceso será supervisado por las autoridades judiciales correspondientes.