Perú

Denuncian a fiscal por liberar a conductora ebria implicada en en atropello mortal a vigilante en Trujillo

Greco Quiroz presentó la acusación luego de cuestionar que la Fiscalía no considerara agravantes como la conducción en estado de ebriedad y la presunta tentativa de fuga de la conductora

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El exconsejero regional Greco Quiroz denunció penalmente al fiscal Joan Valladares por presunta omisión de funciones al no solicitar prisión preventiva contra la conductora acusada de atropellarlo en estado de ebriedad en Trujillo. La familia de la víctima y ciudadanos cuestionan que la investigada continúe en libertad y sin impedimento de salida del país. Fuente: Exitosa Noticias

Greco Quiroz, ex presidente del Consejo Regional de La Libertad, presentó una denuncia penal contra el fiscal Joan Balladares tras la liberación de Maritza Polet Alfaro Cerna, conductora acusada de atropellar a un vigilante mientras manejaba en estado de ebriedad en Trujillo. El exfuncionario lo acusa de omisión de funciones y pidió su destitución ante la Junta Nacional de Justicia. Este viernes 8 de mayo, la víctima, Juan Martínez, falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

El fallecimiento de Juan Martínez modifica el curso del proceso penal y eleva la gravedad del caso. Según la denuncia, la Fiscalía permitió que la investigada continúe en libertad, pese a existir varios agravantes. La sociedad civil y la familia de la víctima han expresado su preocupación ante la posibilidad de fuga de la conductora, quien carece de impedimento de salida del país.

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De acuerdo con Greco Quiroz, el fiscal solo imputó inicialmente lesiones culposas graves, omitiendo la conducción en estado de ebriedad y la tentativa de fuga, hechos confirmados por testigos. El representante denunciante afirmó que la Fiscalía debió considerar agravantes que elevan la pena y permiten solicitar prisión preventiva, como establece el artículo 124 del Código Penal. Para Quiroz, la omisión constituye una falta grave y refuerza el pedido de destitución del fiscal Balladares.

Conductora que atropelló a vigilante en Trujillo quedó en libertad: fiscal detalla razones legales. (Foto captura video/Canal N)
Conductora que atropelló a vigilante en Trujillo quedó en libertad: fiscal detalla razones legales. (Foto captura video/Canal N)

Señalan presuntas irregularidades en parte policial del caso de atropello en Trujillo

La denuncia sostiene que el fiscal Joan Balladares no consideró la concurrencia de delitos ni los agravantes que, según la parte denunciante, habrían justificado la prisión preventiva para la conductora. Greco Quiroz detalló que testigos presenciales aseguraron que Maritza Polet Alfaro Cerna intentó darse a la fuga tras el atropello, acción frustrada por ciudadanos. “La Corte Suprema ha determinado que, al sumarse agravantes como la conducción en estado de ebriedad y la tentativa de fuga, la pena puede superar los seis años, lo que habilita la prisión preventiva”, puntualizó Quiroz en diálogo con Exitosa Noticias.

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El exfuncionario regional criticó la ausencia de impedimento de salida del país para la imputada, quien, según su DNI, reside en Huanchaco y es gerente de Grupo Forestal SAC, empresa propietaria del vehículo involucrado. “La señora puede abandonar el país en cualquier momento, lo que agrava la sensación de impunidad”, advirtió Quiroz.

Además, el documento presentado ante el Ministerio Público señala presuntas irregularidades en el parte policial, donde inicialmente se consignó que la víctima sufrió una “caída” y no un atropello. Quiroz calificó este hecho como falsedad ideológica y pidió también sanciones para los policías involucrados.

Habla la mujer que atropelló a vigilante en Trujillo: “No voy a descansar hasta que se encuentren bien”
Habla la mujer que atropelló a vigilante en Trujillo: “No voy a descansar hasta que se encuentren bien”| AN (Facebook)/Ozono Televisión

Fiscal explica por qué no solicitó prisión preventiva a conductora ebria

El fiscal Joan Balladares, representante de la Fiscalía Provincial de Flagrancia Delictiva de La Libertad, defendió la decisión de no solicitar prisión preventiva, explicando que la legislación peruana exige una prognosis de pena superior a cinco años para requerir dicha medida. “El delito atribuido es culposo y la pena está entre cuatro y seis años”, explicó Valladares en entrevista con Canal N. Según señaló, al momento de la decisión, la tipificación no permitía superar el umbral legal requerido.

Balladares precisó que la investigación incluyó diligencias inmediatas como dosaje etílico y exámenes toxicológicos, además de la intervención de testigos que impidieron la fuga de la conductora. El caso fue derivado a un proceso inmediato, mecanismo que acelera la obtención de sentencia y mantiene restricciones sobre la imputada.

El fiscal provincial Joan Balladares explica los fundamentos legales detrás de la decisión de no solicitar prisión preventiva para Marisa Polet Alfaro Cerna, la mujer que atropelló a un vigilante en Trujillo mientras conducía en estado de ebriedad. (Crédito: Canal N)

El fiscal añadió que la aceptación de responsabilidad por parte de la conductora y el encuadre del delito en lesiones culposas agravadas limitaron la solicitud de prisión preventiva. “Si el caso hubiera sido calificado como homicidio culposo, la pena oscilaría entre cuatro y ocho años, lo que sí habilitaría la medida”, puntualizó. Tras el fallecimiento de la víctima, el Ministerio Público deberá recalificar el delito y analizar la posibilidad de solicitar nuevas medidas restrictivas.

La Fiscalía informó que el cumplimiento de las restricciones será monitoreado mientras se programa la audiencia judicial definitiva. Balladares destacó que este proceso inmediato en libertad fue uno de los primeros tramitados en la unidad de flagrancia de La Libertad, pero el desenlace fatal obliga a revisar la calificación legal y las consecuencias procesales para la conductora.

Víctima de atropello en Trujillo fallece tras días en UCI

El vigilante Juan Martínez Torres, de 54 años, falleció tras permanecer varios días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén de Trujillo, luego de ser atropellado por una camioneta en el distrito de Víctor Larco, región La Libertad. La Gerencia Regional de Salud confirmó el deceso del trabajador, quien había sufrido lesiones graves, incluyendo fracturas en la pelvis y daños internos severos, lo que complicó cualquier intervención médica.

Una mujer que conducía en estado de ebriedad atropelló salvajemente a un vigilante en Trujillo, dejándolo en estado crítico. El caso se agrava al revelarse que el informe policial inicial describió las lesiones como una "caída de altura", lo que desató una investigación y la separación de los agentes involucrados.|ATV Noticias

El accidente ocurrió la noche del 3 de mayo en la urbanización El Golf, cuando Maritza Polet Alfaro Cerna, quien conducía en estado de ebriedad y con la licencia vencida, embistió al vigilante que se encontraba en el exterior de una vivienda. La familia de la víctima exige justicia y cuestiona la liberación de la conductora, quien, pese a registrar 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, fue puesta en libertad por decisión del juez y el fiscal de turno. El caso avanza bajo proceso inmediato, mientras persiste la indignación por la decisión judicial.

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