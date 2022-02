Guty Carrera se despidió de Esto es Guerra y regresará a México para incorporarse a reality de MTV

Guty Carrera se despidió de Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

La presencia de Guty Carrera en Esto es Guerra sorprendió a más de uno, pues nadie imaginaba que el popular ‘Potro’ iba a regresar al reality, especialmente cuando todos sabían que tenía varios compromisos en México, país en el que radica desde hace algunos años.

El primero en alertar que el modelo solo estaría una semana en EEG fue el portal Instarándula. El periodista Samuel Suárez señaló que una de sus fuentes le reveló que la expareja de Melissa Loza solo estaría una semana en el programa.

Es así que en la edición de este viernes 25 de febrero, cuando Esto es Guerra estaba llegando a su fin, Johanna San Miguel llamó a Guty Carrera para expresarle su felicidad al saber que le estaba yendo bien el México.

“Estoy feliz porque Guty está creciendo, él entró a un reality en MTV y eso es realmente es uno de los sueños que has podido cumplir. A él le corresponde ir unos días para grabar unas promociones ”, comentó.

De esta manera, la presencia de Guty Carrera en el reality llega a su fin. El ‘Potro’ confirmó que regresará al país azteca para grabar las promociones del programa Resistiré de MTV, en el que participa al lado de su novia Brenda Zambrano.

“Estoy agradecido con Mariana, con Peter y con todos. Muy feliz de ver a los históricos y a los nuevos compañeros, pero tengo un compromiso internacional y tengo que partir. Este 21 de marzo empieza Resistiré en MTV, así que estoy feliz y contento. Estar aquí para mí es que por fin se hizo justicia ”, señaló.

Asimismo, Johanna San Miguel aseguró que el modelo estaría afuera de Esto es Guerra por un corto periodo de tiempo, pues cuando termine su compromiso con MTV regresaría al reality de América Televisión.

“ Ojo, Guty va a regresar, porque ese cupo está guardado obviamente . Dejando el nombre del Perú en alto por favor”, comentó la conductora de EEG mientras despedía a Guty Carrera.

Los rumores terminaron siendo ciertos. Guty Carrera solo duró una semana en Esto es Guerra.

NOVIA DE GUTY ARREMETE CONTRA MELISSA LOZA

El regreso de Guty Carrera a Esto es Guerra dio mucho de qué hablar, al punto que su novia Brenda Zambrano utilizó su cuenta de Twitter para arremeter contra Melissa Loza y pedirle que no hable de su novio.

“Lo que se entera uno, la viejita ex de mi novio bien ubicada me tiene, supéralo señora, póngase a cuidar a sus hijas en lugar de andar pendiente de la vida de los demás”, manifestó.

MELISSA NO RESPONDE Y MINIMIZA LOS ATAQUES

Por su parte, Melissa Loza ha preferido no responder las provocaciones de Brenda Zambrano, por lo que señaló que no le respondería a la mexicana para revivir cosas del pasado.

“ No tengo nada que opinar, para discutir se necesita de dos y yo la verdad estoy en otra etapa de mi vida, muy feliz, y no necesito de estas cosas del pasado. Entonces, nada, el pasado está enterrado, no tengo por qué responderle nada”, señaló.

