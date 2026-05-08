De Miss Perú a la actuación: Karla Bacigalupo debuta como actriz tras cerrar su ciclo como Miss Perú

Karla Bacigalupo sorprende actuando tras entregar la corona de Miss Perú.

La exreina de belleza Karla Bacigalupo sorprendió al público al asumir un nuevo reto profesional: incursionó en la actuación interpretando a una mujer vampiro en un clip producido por Búho TV. El material, realizado en colaboración con José Miguel Argüelles y bajo el patrocinio de una marca de tarjetas de crédito, generó reacciones positivas entre los usuarios y seguidores de la modelo, quienes elogiaron su versatilidad en redes sociales.

La aparición de Bacigalupo en el proyecto audiovisual representa su primer acercamiento a la ficción, después de una etapa marcada por la visibilidad pública que le brindó el título de Miss Perú. El clip, difundido en plataformas digitales, muestra a la exmodelo en un rol completamente alejado de la pasarela, caracterizada como una figura enigmática y dueña de una presencia escénica que ha sido destacada por quienes han visto el trabajo final.

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La participación de Karla Bacigalupo en el clip de Búho TV se produce después de haber cerrado oficialmente su ciclo como representante nacional de la belleza peruana.

Karla Bacigalupo debuta en la actuación como mujer vampiro. Buho TV

Entregó su corona

A mediados de abril, en una ceremonia realizada en el Teatro Municipal del Callao, la joven entregó la corona a su sucesora, Luren Márquez, quien buscará el título de Miss Universo 2026 en Puerto Rico. El evento reunió a figuras relevantes del certamen de belleza, así como a autoridades locales y representantes de la organización.

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La Organización Miss Perú, presidida por Jessica Newton, confirmó que la elección de la nueva reina se llevó a cabo mediante un proceso interno. La jornada de presentación oficial marcó el inicio de la preparación de Márquez como candidata nacional para la competencia internacional. En el evento, la actual Miss Universo 2025, Fátima Bosch, asistió como invitada especial, en el marco de su visita protocolar a Perú.

Durante su mandato, Bacigalupo mantuvo una agenda activa, participando en campañas sociales y colaboraciones con distintas marcas, además de representar al país en eventos internacionales. Desde hace diez meses, la joven ostentó el título de Miss Perú, etapa que culminó con la ceremonia de traspaso en el Callao. La presencia de Bosch fue uno de los momentos centrales, consolidando el carácter internacional del evento y resaltando la proyección de la nueva representante nacional.

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Jessica Newton justifica los resultados de Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025 y envía fuerte mensaje a la organización. IG

La colaboración entre Bacigalupo y Búho TV responde a una estrategia para diversificar la presencia de figuras públicas en contenidos de entretenimiento digital, integrando campañas de marketing con participación de celebridades locales.

Karla Bacigalupo y lo que vivió en el Miss Universo 2025

La calma y la gratitud marcan el presente de Karla Bacigalupo, representante de Perú en el Miss Universo 2025, tras su paso por el certamen celebrado en Tailandia. “Hoy siento mucha calma al volver a mi vida familiar”, expresó la modelo a El Comercio, en su primera entrevista después de la competencia internacional.

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Bacigalupo compartió que el proceso la dejó con un profundo aprendizaje y nuevos proyectos en el horizonte. “Me voy orgullosa de todo lo que aprendí y profundamente agradecida con los artistas, coaches, staff, candidatas y prensa que acompañaron este camino”, afirmó. La modelo descartó versiones sobre cuadros de ansiedad o depresión tras el certamen y resató: “Estoy bien, tranquila y agradecida”.

Karla Bacigalupo hizo su presentación en el Miss Universo 2025. IG

Ante rumores sobre una supuesta prohibición de declaraciones por parte de la organización de Miss Perú Universo, Bacigalupo fue categórica: “No existe ninguna orden de silencio. Si estoy dando esta entrevista es justamente porque no tengo ninguna restricción para hablar”.

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La experiencia en Miss Universo fue, según sus palabras, una maratón emocional y física, marcada por jornadas extensas, múltiples actividades y la exigencia de mantener la energía al máximo. A pesar de no haber ingresado al Top 30, Bacigalupo valoró el intercambio humano con otras candidatas.

Karla Bacigalupo en el Miss Universo.