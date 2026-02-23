Keiko Fujimori 2026: Hoja de vida, estudios, experiencia y patrimonio de la candidata presidencial de Fuerza Popular

Lideresa ratificó su posición en contra del aborto. | Fuerza Popular

Keiko Fujimori oficializa su cuarta postulación a la presidencia del Perú. Tras tres intentos consecutivos en los que alcanzó la segunda vuelta electoral, la lideresa de Fuerza Popular busca romper su racha histórica en un tablero político marcado por la fragmentación y más de 30 partidos inscritos.

En su discurso de lanzamiento, prometió hacer frente a la crisis de inseguridad con “mano dura”, evocando la estrategia adoptada por su padre. Defiende su experiencia y resiliencia, resaltando que es la única mujer que pasó la primera vuelta, y subrayó que no busca inmunidad ni cargos de consolación.

En entrevistas recientes, reconoció públicamente los desafíos personales y políticos de los últimos años, incluida su prisión preventiva, el fallecimiento de sus padres y su divorcio, episodios que, según sus propias palabras, fortalecieron su carácter y renovaron su compromiso con el país.

La postulación de Keiko Fujimori en 2026 representa para sus seguidores la apuesta por la continuidad y el retorno del fujimorismo al poder, mientras que para sus detractores simboliza la permanencia de una figura asociada a la polarización y a controversias judiciales.

Biografía y nombre completo

Nacida el 25 de mayo de 1975 en Lima, Keiko Sofía Fujimori Higuchi es hija del expresidente Alberto Fujimori y de Susana Higuchi. Su vida estuvo desde temprano ligada a la política nacional, ya que en 1994, con apenas diecinueve años, asumió el cargo de Primera Dama tras la separación de sus padres, mientras su padre ejercía la presidencia.

De acuerdo con su declaración jurada, actualmente tiene 50 años y reside en el distrito Santiago de Surco, en la ciudad de Lima.

Partido político y símbolo

Keiko Fujimori postula por la organización política que fundó: Fuerza Popular. Históricamente, es identificada con la letra “K” como símbolo distintivo en los procesos electorales. Esta agrupación representa la continuidad del fujimorismo en la política peruana, con una base militante sólida y presencia en todo el país.

Experiencia

La experiencia de Keiko Fujimori se concentra en el ámbito legislativo y partidario. Fue congresista de la República durante el periodo 2006-2011, donde se posicionó como una de las principales figuras de oposición.

Desde el año 2013 hasta la actualidad, se desempeña como presidenta del partido con el que participará en el presente proceso electoral. Su centro de labores se ubica en el Parque Hernán Velarde 38, en Santa Beatriz, Lima.

¿Dónde estudió Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori registra una formación académica sólida en instituciones del extranjero:

Educación Básica: Aunque no se precisan los centros, declaró que concluyó satisfactoriamente sus estudios primarios y secundarios.

Estudios Universitarios: Obtuvo el grado de Licenciada en Administración de Empresas en Boston University , Estados Unidos, habiendo egresado y obtenido el título el 18 de mayo de 1997. Su título fue reconocido oficialmente mediante resolución el 27 de marzo de 2025.

Estudios de Posgrado: Cuenta con un título de Máster en Administración de Empresas por Columbia University, obtenido el 21 de mayo de 2008. Este grado de Maestro fue reconocido por las autoridades peruanas el 11 de noviembre de 2024.

¿Desde cuándo está afiliada Fuerza Popular?

La trayectoria de la candidata dentro de su actual organización es fundacional. Fujimori declaró desempeñarse como fundadora de Fuerza Popular desde el año 2009. No registra antecedentes de afiliación en otros partidos políticos previos a este periodo.

Trayectoria partidaria y política

El inicio formal de la carrera política de Keiko Fujimori se dio en 2006 cuando fue congresista de la República de la mano de Alianza por el Futuro, organización con la que postuló en calidad de invitada.

En 2009, fundó Fuerza Popular, partido que lidera como presidente desde el 2010 hasta la actualidad. Ha sido candidata presidencial en tres oportunidades, y aunque no logró la presidencia, su partido obtuvo la mayoría en el Congreso durante el periodo de Pedro Pablo Kuczynski, lo que le permitió marcar la agenda nacional.

Sentencias y/o demandas

Durante los últimos años, Keiko Fujimori enfrentó múltiples investigaciones judiciales, principalmente por supuestos aportes ilícitos relacionados con el caso Odebrecht. No obstante, en enero de este año, a partir de un fallo del Tribunal Constitucional, el Poder Judicial dispuso el archivo definitivo del denominado ‘caso Cócteles‘.

En los apartados correspondientes a antecedentes judiciales de su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mencionó lo siguiente:

En el apartado de sentencias penales, declaró que no tiene información por reportar respecto a sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos.

Otras sentencias: Tampoco registra sentencias firmes por incumplimiento de obligaciones familiares, alimentarias, contractuales, laborales o por violencia familiar.

¿Cuánto dinero tiene?

Respecto a su declaración jurada de ingresos correspondiente al año fiscal 2024, Keiko Fujimori reportó lo siguiente:

Sector Público: No registró ingresos provenientes del Estado.

Sector Privado: Declaró una remuneración bruta anual de S/ 271,853.45 .

Otros Ingresos: No reportó ingresos por ejercicio individual de profesión (rentas de cuarta categoría) ni por otros conceptos como arrendamientos o regalías.

Total de ingresos anuales: S/ 271,853.45.

Bienes muebles e inmuebles

La situación patrimonial declarada por la candidata en cuanto a propiedades es la siguiente:

Bienes Inmuebles: Fujimori declara que no tiene información por reportar sobre inmuebles a su nombre o de la sociedad de gananciales.

Bienes Muebles: Registra un vehículo de marca Subaru Forester con un valor de S/ 115,998.00 .

Situación del Vehículo: En la información complementaria, precisa que la unidad fue adquirida en el año 2017 y que actualmente se encuentra embargada . El valor consignado corresponde al precio de adquisición original.

Acciones y Participaciones: Declaró no tener información sobre titularidad de acciones o participaciones en personas jurídicas.