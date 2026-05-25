Las propuestas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú en materia económica: Informalidad, pobreza, empleo, becas y estabilidad fiscal

Dos figuras públicas participan en un debate televisado, con el gráfico "Vs" entre ellos, para discutir temas importantes ante la audiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos exministros de Economía, dos diagnósticos y dos modelos que no se tocan. El bloque de Economía y Generación de Empleo del debate de equipos técnicos del Jurado Nacional de Elecciones enfrentó a Pedro Francke Ballvé, de Juntos por el Perú, y a Luis Carranza Ugarte, de Fuerza Popular, en el intercambio más técnico y más tenso de la jornada. Ambos ocuparon el mismo cargo ministerial en gobiernos distintos, conocen los mismos datos y llegaron a conclusiones opuestas sobre qué hacer con ellos.

Francke fijó el tono desde el inicio: “Nuestro país tiene las condiciones para crecer al 6%. Tenemos excelentes precios de los metales y una fuerza emprendedora increíble, pero enfrenta dificultades porque quienes han gobernado no les han dado las oportunidades". Carranza eligió otro punto de partida: “En 2021 la pobreza estuvo en 25,9%. No regresamos a los niveles prepandemia del 20%, como otros países de América Latina sí lo hicieron. En 2022, 644.000 peruanos más pasaron a la pobreza. El último dato de 2025 es 25,7%. No hemos avanzado nada en todo este tiempo".

PUBLICIDAD

Luis Carranza (FP) critica propuesta de Juntos por el Perú de subir el sueldo mínimo. JNE TV

Informalidad: el primer cruce directo

Ante la pregunta sobre los más de siete de cada diez trabajadores informales del país, Carranza fue directo: “La informalidad se resuelve con dos medidas: inversión privada que cree empleo y eficiencia del Estado que reduzca trámites”. Anunció costo cero e incentivos tributarios para la formalización de empresas y garantías para créditos de pequeñas empresas. Y lanzó una advertencia: “Del otro lado consideran que hay que subir el salario mínimo. Eso arrincona a las pequeñas empresas hacia la informalidad”.

Francke no respondió el punto del salario mínimo. Planteó tres ejes para atacar la informalidad: eliminar las ocho leyes procrimen que atribuyó a la bancada de Fuerza Popular, dar financiamiento adecuado a los pequeños empresarios y desarrollar un programa de asistencia tecnológica para pymes. Añadió que la industria y la agroindustria deben ser priorizadas para generar empleo formal masivo: “En los seis meses que estuve en el Ministerio de Economía y Finanzas, creamos 300.000 empleos“.

PUBLICIDAD

Idas y venidas en torno a lo dicho por Pedro Francke que durante su gestión en el MEF se generaron 300 mil puestos de trabajo. JNE TV

El duelo de cifras

La réplica de Carranza fue inmediata: “En 2022 la inversión privada no creció nada y perdimos 393.000 puestos de empleo. No sé de dónde saca el señor Francke sus cifras". Francke respondió que los datos están publicados en la página del Banco Central de Reserva y acusó a Fuerza Popular de querer desvincularse de la política económica de los últimos años: “El senador Arista fue ministro de Economía un año completo y el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, prácticamente ordenó con un tuit al ministro que pagara USD 450 millones en aviones mientras los jóvenes no tienen becas".

Carranza respondió que Francke comparaba cifras de recuperación pospandemia como si fueran logros propios: “Comparar 2021 con 2020 es un truco bajo”. Y contrapuso sus propios datos: “En el primer año entero del presidente García, que apostó por la inversión privada, la inversión creció 23% y se crearon 514.000 empleos. En el período 2006-2011 salían 1,1 millones de peruanos de la pobreza por año“.

PUBLICIDAD

Francke replicó con otra cifra: “Durante mi gestión, la inversión privada aumentó en S/ 18.000 millones. El dato está en la nota semanal del BCR". Carranza no respondió el dato y reencauzó el debate.

El análisis compara las propuestas económicas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, destacando sus puntos en común sobre autonomía fiscal y crecimiento, y sus divergencias en financiamiento a pymes y rol del Estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pobreza, becas y presupuesto del Congreso

En el bloque sobre pobreza y desigualdad, Francke eligió un argumento político: “El Congreso de la República se aumentó S/ 1.500 millones en presupuesto en estos cinco años y no le pueden dar S/ 120 millones que piden los estudiantes para becas. Ahora nos vienen a prometer que van a duplicar las becas. ¿Por qué no lo hacen ahora si tienen el presupuesto?“. Carranza no respondió el argumento y volvió a su eje central: “Bajar la pobreza implica crecimiento, y crecimiento implica inversión privada. Con el plan de gobierno vamos a crecer 6% o 7% anual desde 2028 y tendremos ingresos fiscales de S/ 110.000 millones para 2029″.

PUBLICIDAD

Esta ilustración vibrante representa a dos prominentes figuras políticas en un intenso debate, destacando sus expresiones y posturas contrastantes en un escenario formal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estabilidad fiscal: el único punto de acuerdo

Ambos representantes coincidieron en la meta de déficit fiscal del 1% del PBI. Pero el acuerdo terminó ahí. Francke citó al presidente del BCR, Julio Velarde, para señalar que las leyes aprobadas por el Congreso “ponen en peligro la estabilidad macroeconómica” y rechazó el endeudamiento que, según señaló, propone Fuerza Popular para financiar obras de infraestructura. Carranza respondió que el plan de gobierno de JPP “no menciona una sola vez estabilidad fiscal ni autonomía del Banco Central”.

En el bloque Economía y Gestión de Empleo, Pedro Francke (JP) inician su participación dirigiéndose al emprendedor prometiendo derogar las leyes procrimen. También descartó alguna estatización y aseguró que Julio Velarde seguirá al frente del BCR. JNE TV

Comparativo: coincidencias y diferencias

En qué coinciden Francke y Carranza:

Ambos prometieron respetar la autonomía del Banco Central de Reserva y la meta de déficit fiscal del 1% del PBI. Los dos reconocen que la informalidad es un problema estructural que requiere reducción de trámites y apoyo a las pymes. Ambos se comprometieron a impulsar la inversión privada, aunque con mecanismos distintos. Los dos fijaron el 6% de crecimiento anual como objetivo de mediano plazo.

PUBLICIDAD

En el bloque Economía y Gestión de Empleo, Luis Carranza (FP) apela a cifras de pobreza durante el gobierno de Pedro Castillo. JNE

En qué se diferencian:

La brecha más profunda está en el financiamiento a pequeñas empresas. Francke propone un fondo de S/ 15.000 millones en crédito subsidiado del Estado. Carranza lo rechaza y propone garantías del banco de desarrollo sin subsidio directo, argumentando que el crédito subsidiado distorsiona el mercado y genera dependencia fiscal.

En política laboral , Carranza advierte que subir el salario mínimo empuja a las empresas a la informalidad. Francke no abordó el punto directamente, lo que sus críticos interpretaron como una evasión.

En estabilidad fiscal , Francke acusa al Congreso —dominado por aliados de Fuerza Popular, según señaló— de aprobar leyes que amenazan el equilibrio macroeconómico. Carranza responde que el plan de JPP carece de compromisos fiscales explícitos.

En combustibles , Francke propone reactivar el fondo de estabilización que redujo el precio de la gasolina en S/ 5 por galón. Carranza no mencionó el tema.

En modelo económico, la diferencia es filosófica: Francke apuesta por un Estado más activo en el financiamiento y la regulación. Carranza defiende la inversión privada como único motor sostenible del crecimiento y la reducción de la pobreza, con datos del gobierno García como respaldo histórico de su argumento.