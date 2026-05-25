Debate técnico 2026: José Recoba y Hernando Cevallos confrontan propuestas sobre crisis hospitalaria, anemia y salud mental

Composición: Infobae Perú / IA

El último bloque del debate técnico del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estuvo dedicado a uno de los temas que más preocupa a millones de peruanos: la salud pública. En medio de largas colas en hospitales, falta de medicamentos, crisis en el sistema sanitario y denuncias por deficiencias en la atención médica, los representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú protagonizaron un duro intercambio sobre cómo enfrentar el deterioro del sector.

La discusión estuvo encabezada por José Francisco Recoba, representante técnico de Keiko Fujimori, y Hernando Cevallos, vocero de Roberto Sánchez y exministro de Salud. Ambos expusieron diagnósticos distintos sobre el estado actual de los hospitales, el financiamiento del sistema sanitario, la lucha contra la anemia infantil y el acceso a la atención médica en regiones. El debate también incluyó cuestionamientos políticos, referencias a la pandemia y acusaciones sobre la responsabilidad de la crisis sanitaria en el país.

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Crisis hospitalaria, anemia y acceso a medicamentos marcaron el choque entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú

José Recoba (FP) inicia el bloque Salud en el debate presidencial señala que se debe decidir entre el caos y el orden en las próximas elecciones. JNE TV

Durante su exposición inicial, José Francisco Recoba sostuvo que el Perú atraviesa un escenario de “caos” en el sistema sanitario y señaló que miles de familias han tenido que endeudarse para costear tratamientos médicos. El representante de Fuerza Popular aseguró que actualmente existen hospitales deteriorados, escasez de personal médico y una creciente falta de medicamentos, situación que —según afirmó— ha llevado a muchos pacientes a buscar atención en farmacias privadas.

Recoba afirmó que uno de cada dos niños menores de tres años enfrenta problemas de anemia, mientras que millones de ciudadanos padecen demoras para acceder a diagnósticos y tratamientos, especialmente en enfermedades como el cáncer. También señaló que el sistema de salud arrastra problemas de gestión debido a la alta rotación de ministros y presidentes de EsSalud en los últimos años.

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Entre sus propuestas, planteó implementar un sistema de monitoreo “casa por casa” para identificar casos de anemia y desnutrición infantil, reforzar los controles prenatales y ampliar la cobertura sanitaria en zonas vulnerables. Además, anunció que buscarán fortalecer la telemedicina y desplegar brigadas de atención médica en regiones con menor acceso a hospitales y centros especializados.

El representante fujimorista sostuvo también que el deterioro de la infraestructura sanitaria alcanza a casi todos los establecimientos públicos del país. Durante el debate, afirmó que el 97% de los centros de salud presenta condiciones deficientes y mencionó que varias regiones, incluyendo Piura, enfrentan serias limitaciones en equipamiento y mantenimiento hospitalario.

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Por su parte, Hernando Cevallos centró su intervención en cuestionar el modelo sanitario vigente y aseguró que el principal problema del país es que la salud no es tratada como un derecho garantizado por el Estado. El representante de Juntos por el Perú recordó las cifras de fallecidos durante la pandemia y señaló que el sistema colapsó debido a años de abandono y baja inversión pública.

Cevallos aseguró que uno de los objetivos de su agrupación será garantizar una atención gratuita y de calidad, independientemente de la capacidad económica de los ciudadanos. También propuso fortalecer el primer nivel de atención, ampliar el presupuesto destinado al sector y mejorar las condiciones laborales de médicos, enfermeros y trabajadores sanitarios.

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En el intercambio sobre anemia infantil y desnutrición, el exministro de Salud sostuvo que estos problemas tienen relación directa con las condiciones económicas y con la falta de políticas sostenidas de nutrición y prevención. Además, cuestionó el rol de Fuerza Popular en el Congreso durante los últimos años y responsabilizó al modelo político y económico de mantener un sistema sanitario precario.

Salud mental, telemedicina y financiamiento: las propuestas que dominaron el último bloque del debate

Hernando Cevallos (JP) cuestiona a Fuerza Popular, mientras que José Recoba mostraba una foto, por lo que le llamaron al orden. JNE TV

Otro de los temas que ocupó parte importante del debate fue la situación de la salud mental en el Perú. Los moderadores recordaron que muchas regiones no cuentan con centros especializados ni suficiente personal para atender problemas psicológicos y psiquiátricos, especialmente entre jóvenes y familias afectadas por la crisis económica y social.

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En respuesta, Hernando Cevallos planteó la creación y fortalecimiento de más de mil establecimientos especializados en atención de salud mental, además de reforzar la presencia de psicólogos y especialistas en el primer nivel de atención para evitar la saturación de hospitales nacionales.

También propuso impulsar la historia clínica electrónica, fortalecer la producción y distribución de medicamentos genéricos y expandir el uso de la telemedicina como herramienta para acercar atención médica a zonas alejadas del país.

Desde Fuerza Popular, José Recoba afirmó que la expansión de las drogas representa uno de los principales problemas vinculados a la salud mental en jóvenes. En esa línea, insistió en que el combate contra el consumo de sustancias debe formar parte de la estrategia sanitaria nacional.

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El representante técnico también reiteró que su agrupación buscará financiar nuevas medidas sanitarias mediante recortes a determinados gastos estatales y defendió la necesidad de reorganizar el sistema de salud para reducir tiempos de espera, ampliar campañas de vacunación y recuperar la confianza de los pacientes en hospitales públicos.

El bloque de salud cerró con nuevas acusaciones políticas entre ambos representantes. Mientras Cevallos cuestionó el papel de Fuerza Popular en el manejo del Congreso y las decisiones tomadas durante los últimos años, Recoba responsabilizó a los gobiernos recientes por el deterioro del sistema sanitario y por el incremento de la anemia y la desnutrición infantil.

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La discusión se desarrolló en medio de constantes referencias a la pandemia, la crisis hospitalaria, la falta de medicamentos y las dificultades que enfrentan millones de peruanos para acceder a una atención médica oportuna en hospitales públicos y centros de salud del país.