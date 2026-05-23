Perú

Petroperú dejó sin seguro médico a sus trabajadores y desvió utilidades para comprar crudo

Los trabajadores denuncian recortes, direccionamiento con proveedores y suspensión de derechos, agravando aún más el clima de tensión con la administración

Guardar
Google icon
Petroperu
Petroperú comunicó a sus 12 sindicatos la suspensión del seguro médico privado, dejando sin cobertura sanitaria a los empleados en actividades de alto riesgo.

El pasado viernes 22 de mayo, la Gerencia de Recursos Humanos de Petroperú, encabezada por Luis A. Del Águila García, convocó a los 12 sindicatos de la empresa a una reunión informativa.

En el encuentro estuvieron presentes el presidente del directorio, Edmundo Lizarzaburu, el gerente general Gustavo Villa, y los principales gerentes de área, junto a los secretarios generales de cada sindicato.

Durante la reunión, Lizarzaburu reafirmó que ProInversión es “la mano derecha” y “aliado” de Petroperú, y expresó su apoyo a que esta entidad gestione aspectos fundamentales de la empresa, según fuentes que participaron en la cita.

PUBLICIDAD

Esta postura fue recibida con rechazo por parte de los sindicatos, quienes desde la promulgación de los decretos de urgencia 010-2025 y 03-2026 han manifestado su oposición a la intervención de ProInversión en la compañía.

Utilidades de los trabajadores usadas para comprar combustibles

Uno de los puntos más sensibles fue la utilización del fondo destinado al pago de utilidades tributarias (S/53,2 millones en el ejercicio 2025) para los trabajadores.

El presidente del directorio reconoció que ese dinero fue empleado para la compra de combustibles, sin poder ofrecer una fecha concreta para el pago de este beneficio laboral, lo que generó malestar y desconfianza entre los empleados.

Petroperu - petroleo - barcos
Representantes sindicales pidieron transparencia en los pagos a proveedores y alertaron sobre posibles favoritismos dentro de la administración de Petroperú.

Otro aspecto crítico abordado fue la suspensión del Programa de Asistencia Médica Familiar (PAMF), seguro privado ganado por convenio colectivo y financiado parcialmente con descuentos salariales.

PUBLICIDAD

Petroperú dejó de pagar las cuotas correspondientes a las clínicas por falta de fondos, lo que resultó en la inactividad del seguro y dejó a los trabajadores sin cobertura médica, a pesar de tratarse de un sector considerado de alto riesgo.

Negociación colectiva y recorte de derechos: 5 años de retrocesos

Durante el álgido careo, se informó también sobre la situación de la asignación familiar, un derecho laboral que la empresa no ha pagado en cinco décadas.

Tras demandas presentadas por los sindicatos ante Sunafil, la administración se comprometió a incorporar este beneficio en las boletas de pago a partir de junio.

Petroperu
La administración de Petroperú confirmó que ProInversión seguirá como aliado estratégico en decisiones centrales de la petrolera estatal.

No obstante, los trabajadores de la primera empresa del país consideran que el monto es insignificante en comparación con la pérdida de otros derechos laborales.

Los sindicatos recordaron que, en un esfuerzo por priorizar la estabilidad de la empresa, suspendieron la negociación colectiva durante los últimos cinco años.

Pese a ello, no solo no se registraron mejoras, sino que se produjeron recortes de beneficios promovidos desde múltiples directorios de la estatal.

Petroperú: sospechas sobre pagos dirigidos a proveedores

Al cierre de la reunión, el presidente Lizarzaburu anunció que todo lo acordado y discutido sería elevado en un acta para su aprobación en el directorio de Petroperú.

Los sindicatos advirtieron que este procedimiento podría interpretarse como un consenso que en realidad no existe, ya que rechazan de manera explícita las medidas planteadas por la gerencia.

Petroperu
El acta de la reunión será elevada al directorio, pero los sindicatos advirtieron que las medidas no cuentan con un consenso real entre el personal.

Finalmente, los representantes sindicales exigieron transparencia en la priorización de pagos a proveedores, ante sospechas de favoritismo hacia grupos cercanos a la actual administración.

Además, advirtieron que el deterioro del clima laboral y la reducción de derechos podrían desembocar en ceses colectivos, afectando principalmente a los trabajadores sindicalizados.

Como se recuerda, ya en febrero se aprobó un plan de salida escalonada para 954 trabajadores, principalmente con contratos temporales, suplencias y jubilados -acompañado de indemnizaciones-, con el objetivo de reducir la dotación total de empleados a unos 1.700.

Temas Relacionados

PetroperúProInversiónEdmundo LizarzaburuMEFcombustiblesperu-economia

Más Noticias

Universitario 0-0 CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Con varias bajas, los ‘cremas’ buscarán sumar de visita pensando en el Clausura. Este duelo marcará el debut de Héctor Cúper en el campeonato nacional. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Universitario 0-0 CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 23 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada presenta duelos decisivos: Alianza Lima recibe a Los Chankas en su lucha por coronarse ganador del Apertura, Universitario visita a CD Moquegua, Ignacio Buse pelea con Tommy Paul por coronarse campeón del ATP 500 Hamburgo, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 23 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Gratificación para trabajadores CAS se paga en julio: No hay fecha exacta, pero sí dos opciones

Atención, trabajadores CAS. No se dejen confundir: aún no hay fecha exacta para el pago de la ‘grati’. Infobae Perú conversó con fuentes gremiales para conocer las dos posibilidades: el cronograma de pagos del Banco de la Nación es una de ellas

Gratificación para trabajadores CAS se paga en julio: No hay fecha exacta, pero sí dos opciones

Lágrimas, abrazos, el orgullo de Ignacio Buse al gritar ¡Viva Perú! y hacer historia como campeón del ATP 500 Hamburgo

Cayó sobre la arcilla del Rothenbaum, corrió a abrazar a su equipo y lloró con sus padres al borde de la pista. Ignacio Buse venció a Tommy Paul por 7-6 (8), 4-6 y 6-3 y conquistó el primer título ATP 500 de un peruano en la historia. “Cómo extraño Perú. Quiero estar en Perú ya”, dijo con el trofeo en las manos.

Lágrimas, abrazos, el orgullo de Ignacio Buse al gritar ¡Viva Perú! y hacer historia como campeón del ATP 500 Hamburgo

“Ignacio Buse, el tenis que seduce”, las reacciones de Pablo Arraya, Jaime Yzaga y otros extenistas tras título en el ATP 500 Hamburgo

‘Nacho’ levantó el trofeo en Alemania tras vencer a Tommy Paul por 7-6, 4-6 y 6-3 en la gran final. Y destados extenistas nacionales aplaudieron el logro del joven 22 años

“Ignacio Buse, el tenis que seduce”, las reacciones de Pablo Arraya, Jaime Yzaga y otros extenistas tras título en el ATP 500 Hamburgo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jorge Nieto anuncia que Partido de Buen Gobierno viciará su voto y pide a sus electores hacer lo mismo

Jorge Nieto anuncia que Partido de Buen Gobierno viciará su voto y pide a sus electores hacer lo mismo

TC rechaza pedido de Delia Espinoza para que Gustavo Gutiérrez no intervenga en la demanda de la JNJ contra PJ

Debate técnico entre equipos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: fecha, hora, ejes temáticos y cómo seguirlo EN VIVO

Segunda vuelta en Perú: ¿A qué hora se conocerán los primeros resultados tras la votación de 7 de junio?

Así cayó Pedro Castillo, según ‘Miki’ Torres, candidato a vicepresidente por Fuerza Popular: “Fue una suma de esfuerzos”

ENTRETENIMIENTO

Rosángela Espinoza inicia acciones legales contra Amor y Fuego por relacionarla con Christian Cueva: “Nos veremos en el juicio”

Rosángela Espinoza inicia acciones legales contra Amor y Fuego por relacionarla con Christian Cueva: “Nos veremos en el juicio”

Dueño de Corazón Serrano explica la razón de su retiro del Vibra Perú: “Nunca hablamos que se anuncien más artistas”

Eliminación en La Granja VIP: ¿Quiénes son los nominados de la semana y cómo votar para salvarlos?

Santos Bravos agradecidos con los dance covers de sus fans peruanos: “Lo de la Alameda es una locura”

Santos Bravos en Perú: apertura de puertas, horario full experience, accesos, recomendaciones y más

DEPORTES

Universitario 0-0 CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario 0-0 CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 23 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Lágrimas, abrazos, el orgullo de Ignacio Buse al gritar ¡Viva Perú! y hacer historia como campeón del ATP 500 Hamburgo

“Ignacio Buse, el tenis que seduce”, las reacciones de Pablo Arraya, Jaime Yzaga y otros extenistas tras título en el ATP 500 Hamburgo

“Nace una estrella”: el elogio del ATP Tour a Ignacio Buse tras su título en Hamburgo