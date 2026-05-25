Perú

Pozos tubulares contra la sequía y maquinaria contra El Niño, las propuestas de JPP y Fuerza Popular para el cambio climático agrario

Guarniz, de Juntos por el Perú, propuso un programa de pozos tubulares y cochas altoandinas para enfrentar la sequía, y reclamó dotar de maquinaria para la gestión del fenómeno de El Niño. Vinelli, de Fuerza Popular, prometió maquinaria en las zonas norte y sur del país y cuatro proyectos de infraestructura hídrica para reducir la vulnerabilidad climática del agro

Guardar
Google icon
Técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú hablan sobre las medidas ante el Fenómeno El Niño en el debate presidencial. JNE TV

El fenómeno de El Niño, la minería ilegal y la deforestación amazónica ocuparon la segunda mitad del bloque de Agricultura y Medio Ambiente del debate de equipos técnicos del Jurado Nacional de Elecciones, donde César Guarniz Vigo, de Juntos por el Perú, y Marco Antonio Vinelli Ruiz, de Fuerza Popular, presentaron propuestas concretas pero también protagonizaron uno de los cruces más directos de la jornada.

Sobre el fenómeno de El Niño, Guarniz advirtió que las proyecciones del ENFEN —Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño— apuntan a una intensidad que podría pasar de moderada a regular, con efectos simultáneos y opuestos en distintas regiones: lluvias excesivas en algunas zonas y sequía en la sierra sur. Su propuesta fue dotar a las organizaciones de usuarios de agua de línea amarilla —maquinaria pesada— para que puedan desarenar ríos y limpiar canales sin depender del Estado central. También anunció un programa de pozos tubulares y cochas altoandinas para garantizar agua a los agricultores en períodos de sequía.

PUBLICIDAD

Vinelli respondió con una promesa operativa inmediata: maquinaria y equipo desplegados en la zona norte y en la zona sur del país para atender tanto El Niño como el fenómeno de La Niña. No precisó plazos ni montos de inversión.

Técnicos de Juntos por el Perú y Fuerza Popular explican sus medidas ante la minería ilegal y el Reinfo. JNE

La ley antiforestal: el cruce más tenso del bloque

El momento más confrontacional del debate llegó con la pregunta sobre minería ilegal y deforestación amazónica. Guarniz acusó directamente a Fuerza Popular de haber aprobado lo que denominó la “ley antiforestal”: “Son ellos los que han aprobado la ley antiforestal. Nosotros vamos a derogarla. Esta ley permite al crimen organizado y a la minería ilegal ingresar y deforestar nuestra selva”. Repitió la promesa tres veces ante la insistencia del moderador por propuestas concretas: “Vamos a derogar la ley antiforestal”.

PUBLICIDAD

Vinelli no reconoció la acusación y presentó su propuesta desde su condición personal: “Soy de Madre de Dios, Puerto Maldonado, de la selva del Perú. Vamos a proteger nuestra Amazonía a través de tecnología, usando imágenes satelitales y drones, combatiendo directamente la tala ilegal". Añadió que Fuerza Popular no permitirá minería en áreas naturales protegidas ni en cabeceras de cuenca.

El cruce sobre la Amazonía incluyó también una referencia al impacto económico de la minería ilegal. Guarniz citó pérdidas que superan los USD 12.000 millones anuales y señaló que el problema genera “contaminación, violencia y financiamiento del crimen organizado”. Vinelli mencionó el caso de Pataz como ejemplo de territorios donde el crimen organizado opera sin que la policía pueda intervenir, y prometió derogar las “leyes procrimen” que, según dijo, han permitido esa situación.

César Guarniz (JP) emplaza a Marco Vinelli (FP) por las leyes que permitieron la deforestación amazónica. JNE TV

Infraestructura hídrica y mecanización

En el bloque sobre gestión sostenible del agua, Vinelli anunció cuatro proyectos de infraestructura hídrica: Chinecas en Áncash, Alto Piura y la descolmatación de Poechos en Piura, y Chavimochic 3 en La Libertad. También prometió la entrega de 5.000 tractores a comunidades rurales —“como lo hizo el ingeniero Fujimori”— y un presupuesto de S/ 20.000 millones en cinco años para reducir la brecha del sector, frente a los S/ 4.000 millones anuales actuales.

Guarniz insistió en la necesidad de revestir más del 60% de la infraestructura de riego que actualmente opera sin revestimiento, lo que genera pérdidas de agua por filtración. Planteó fortalecer tanto la infraestructura de riego mayor como la menor, y reiteró que la brecha total supera los S/ 14.000 millones.

Vinelli cerró su intervención con un mensaje político dirigido al electorado rural: “No se trata de izquierda versus derecha. Se trata del orden versus el caos. Apostamos por la fuerza de la agricultura, la fuerza del orden, la fuerza del Perú”.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones Perú 2026Debate presidencialFuerza PopularJuntos por el Perúperu-politica

Más Noticias

Debate técnico 2026: José Recoba y Hernando Cevallos confrontan propuestas sobre crisis hospitalaria, anemia y salud mental

Los especialistas expusieron diagnósticos distintos sobre el estado actual de los hospitales, el financiamiento del sistema sanitario, la lucha contra la anemia infantil y el acceso a la atención médica en regiones

Debate técnico 2026: José Recoba y Hernando Cevallos confrontan propuestas sobre crisis hospitalaria, anemia y salud mental

Debate presidencial 2026: Equipos técnicos de JP y FP confrontaron modelos de país, agro, infraestructura, economía y salud

El formato reunió a equipos designados por las agrupaciones de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para defender sus planes en áreas clave. Hubo discusiones sobre inserción laboral juvenil, apoyo al agro familiar, ejecución de obras públicas y administración del sistema de salud

Debate presidencial 2026: Equipos técnicos de JP y FP confrontaron modelos de país, agro, infraestructura, economía y salud

Vanessa Pumarica se arrepiente de apoyar romance de Pamela Franco y Christian Cueva: “Le hicimos daño a Pamela López”

La empresaria aseguró que se arrepiente de haber ‘alcahueteado’ la relación entre la cantante de cumbia y el futbolista, y pidió disculpas públicas a Pamela López por el daño causado

Vanessa Pumarica se arrepiente de apoyar romance de Pamela Franco y Christian Cueva: “Le hicimos daño a Pamela López”

“Caos con K”: Hernando Cevallos responde a José Recoba y apunta contra el fujimorismo en debate de salud

El exministro cuestionó el rol de Fuerza Popular en el manejo del sistema sanitario y recordó que el Perú registró más de 250 mil fallecidos durante la pandemia en medio de hospitales colapsados y escasez de medicamentos

“Caos con K”: Hernando Cevallos responde a José Recoba y apunta contra el fujimorismo en debate de salud

Las propuestas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú en materia económica: Informalidad, pobreza, empleo, becas y estabilidad fiscal

Francke apuesta por un Estado que financia, regula y estabiliza precios. Carranza defiende la inversión privada como único motor sostenible del crecimiento, con cero impuestos para nuevas empresas y destrabe de grandes proyectos paralizados

Las propuestas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú en materia económica: Informalidad, pobreza, empleo, becas y estabilidad fiscal
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Caos con K”: Hernando Cevallos responde a José Recoba y apunta contra el fujimorismo en debate de salud

“Caos con K”: Hernando Cevallos responde a José Recoba y apunta contra el fujimorismo en debate de salud

Las propuestas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú en materia económica: Informalidad, pobreza, empleo, becas y estabilidad fiscal

Fuerza Popular plantea empresas comunales y entregar maquinaria, mientras que JP imulsa presas altoandinas y créditos agrícolas

JPP promete crecer 6% con crédito barato y sin extorsión; Fuerza Popular apuesta por inversión privada y equilibrio fiscal

JPP propone derogar la ley Chlimper y Fuerza Popular promete reactivar el Pronamach para los pequeños agricultores

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Pumarica se arrepiente de apoyar romance de Pamela Franco y Christian Cueva: “Le hicimos daño a Pamela López”

Vanessa Pumarica se arrepiente de apoyar romance de Pamela Franco y Christian Cueva: “Le hicimos daño a Pamela López”

Un arete, un chat en portugués y años de silencio: Así expuso Suhaila Jad la infidelidad y separación de André Carrillo

Suhaila Jad se separa de André Carrillo con explosivo mensaje en Instagram: “Se creyó con el derecho de humillarme, mentirme y destruirme”

Santos Bravos en Lima: Integrantes aprenden jergas peruanas con ayuda de Alejandro Aramburú

Dónde y a qué hora ver en Perú el histórico show de Shakira, BTS y Madonna en la final del Mundial 2026

DEPORTES

Richard Pellejero responde a dichos de Horacio Melgarejo sobre falta de humildad de sus jugadores: “En 85 minutos, Cienciano no existió”

Richard Pellejero responde a dichos de Horacio Melgarejo sobre falta de humildad de sus jugadores: “En 85 minutos, Cienciano no existió”

El presente de Deportes Tolima antes de enfrentar a Universitario por partido clave del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Jairo Vélez aclara tras consagrarse en el Torneo Apertura 2026 con Alianza Lima: “Primero fue con Universitario”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Apertura

Gianella Chanca se muestra convencida de ver a Perú en la final del Sudamericano Sub 19: “¿Por qué no ganarle a Argentina y Brasil?”