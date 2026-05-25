Pozos tubulares contra la sequía y maquinaria contra El Niño, las propuestas de JPP y Fuerza Popular para el cambio climático agrario

Técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú hablan sobre las medidas ante el Fenómeno El Niño en el debate presidencial. JNE TV

El fenómeno de El Niño, la minería ilegal y la deforestación amazónica ocuparon la segunda mitad del bloque de Agricultura y Medio Ambiente del debate de equipos técnicos del Jurado Nacional de Elecciones, donde César Guarniz Vigo, de Juntos por el Perú, y Marco Antonio Vinelli Ruiz, de Fuerza Popular, presentaron propuestas concretas pero también protagonizaron uno de los cruces más directos de la jornada.

Sobre el fenómeno de El Niño, Guarniz advirtió que las proyecciones del ENFEN —Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño— apuntan a una intensidad que podría pasar de moderada a regular, con efectos simultáneos y opuestos en distintas regiones: lluvias excesivas en algunas zonas y sequía en la sierra sur. Su propuesta fue dotar a las organizaciones de usuarios de agua de línea amarilla —maquinaria pesada— para que puedan desarenar ríos y limpiar canales sin depender del Estado central. También anunció un programa de pozos tubulares y cochas altoandinas para garantizar agua a los agricultores en períodos de sequía.

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Vinelli respondió con una promesa operativa inmediata: maquinaria y equipo desplegados en la zona norte y en la zona sur del país para atender tanto El Niño como el fenómeno de La Niña. No precisó plazos ni montos de inversión.

Técnicos de Juntos por el Perú y Fuerza Popular explican sus medidas ante la minería ilegal y el Reinfo. JNE

La ley antiforestal: el cruce más tenso del bloque

El momento más confrontacional del debate llegó con la pregunta sobre minería ilegal y deforestación amazónica. Guarniz acusó directamente a Fuerza Popular de haber aprobado lo que denominó la “ley antiforestal”: “Son ellos los que han aprobado la ley antiforestal. Nosotros vamos a derogarla. Esta ley permite al crimen organizado y a la minería ilegal ingresar y deforestar nuestra selva”. Repitió la promesa tres veces ante la insistencia del moderador por propuestas concretas: “Vamos a derogar la ley antiforestal”.

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Vinelli no reconoció la acusación y presentó su propuesta desde su condición personal: “Soy de Madre de Dios, Puerto Maldonado, de la selva del Perú. Vamos a proteger nuestra Amazonía a través de tecnología, usando imágenes satelitales y drones, combatiendo directamente la tala ilegal". Añadió que Fuerza Popular no permitirá minería en áreas naturales protegidas ni en cabeceras de cuenca.

El cruce sobre la Amazonía incluyó también una referencia al impacto económico de la minería ilegal. Guarniz citó pérdidas que superan los USD 12.000 millones anuales y señaló que el problema genera “contaminación, violencia y financiamiento del crimen organizado”. Vinelli mencionó el caso de Pataz como ejemplo de territorios donde el crimen organizado opera sin que la policía pueda intervenir, y prometió derogar las “leyes procrimen” que, según dijo, han permitido esa situación.

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César Guarniz (JP) emplaza a Marco Vinelli (FP) por las leyes que permitieron la deforestación amazónica. JNE TV

Infraestructura hídrica y mecanización

En el bloque sobre gestión sostenible del agua, Vinelli anunció cuatro proyectos de infraestructura hídrica: Chinecas en Áncash, Alto Piura y la descolmatación de Poechos en Piura, y Chavimochic 3 en La Libertad. También prometió la entrega de 5.000 tractores a comunidades rurales —“como lo hizo el ingeniero Fujimori”— y un presupuesto de S/ 20.000 millones en cinco años para reducir la brecha del sector, frente a los S/ 4.000 millones anuales actuales.

Guarniz insistió en la necesidad de revestir más del 60% de la infraestructura de riego que actualmente opera sin revestimiento, lo que genera pérdidas de agua por filtración. Planteó fortalecer tanto la infraestructura de riego mayor como la menor, y reiteró que la brecha total supera los S/ 14.000 millones.

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Vinelli cerró su intervención con un mensaje político dirigido al electorado rural: “No se trata de izquierda versus derecha. Se trata del orden versus el caos. Apostamos por la fuerza de la agricultura, la fuerza del orden, la fuerza del Perú”.