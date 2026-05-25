Perú

JPP promete crecer 6% con crédito barato y sin extorsión; Fuerza Popular apuesta por inversión privada y equilibrio fiscal

Francke identifica la inseguridad y la corrupción como el principal freno económico. Carranza responde con datos de pobreza estancada y acusa a JPP de no mencionar estabilidad macroeconómica en su plan

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En el bloque Economía y Gestión de Empleo, Pedro Francke (JP) inician su participación dirigiéndose al emprendedor prometiendo derogar las leyes procrimen. También descartó alguna estatización y aseguró que Julio Velarde seguirá al frente del BCR. JNE TV

El bloque de Economía y Generación de Empleo del debate de equipos técnicos del Jurado Nacional de Elecciones enfrentó a dos exministros de Economía con visiones distintas sobre cómo reactivar el crecimiento, financiar a la pequeña empresa y recuperar la estabilidad macroeconómica. Pedro Francke Ballvé, representante de Juntos por el Perú, y Luis Carranza Ugarte, representante de Fuerza Popular, coincidieron en respetar la autonomía del Banco Central de Reserva y en la necesidad de apoyar a los pequeños empresarios, pero divergieron en casi todo lo demás: el rol del Estado, el tipo de financiamiento y el diagnóstico sobre quién es responsable del estancamiento económico del país.

Francke abrió con una afirmación que fijó el tono de su intervención: “Nuestro país tiene las condiciones para que el crecimiento económico sea de 6%. Tenemos excelentes precios de los metales, una gran riqueza y una fuerza emprendedora y trabajadora increíble, pero enfrenta tremendas dificultades porque quienes han gobernado no les han dado las oportunidades ni un sistema ordenado para progresar".

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Carranza eligió un punto de partida distinto: la pobreza. “En 2021 la pobreza estuvo en 25,9%. No regresamos a los niveles prepandemia del 20%, como otros países de América Latina sí lo hicieron. En 2022, 644.000 peruanos más pasaron a la pobreza. El último dato de 2025 es que tenemos 25,7% de peruanos en pobreza. No hemos avanzado nada en todo este tiempo", señaló el exministro, quien ocupó el cargo en dos períodos del segundo gobierno de Alan García.

En el bloque Economía y Gestión de Empleo, Luis Carranza (FP) apela a cifras de pobreza durante el gobierno de Pedro Castillo. JNE

Seguridad y economía: el argumento de Francke

La propuesta más llamativa de Francke fue la que vinculó seguridad ciudadana con política económica. Señaló que el principal obstáculo para los emprendedores peruanos no es la falta de capital ni la burocracia, sino la extorsión: “Las bandas extorsionadoras están sacándoles plata a la pequeña comerciante, al transportista, a los trabajadores de construcción”. Como primera medida económica, prometió derogar las ocho leyes procrimen que atribuyó a la bancada de Fuerza Popular: “Esa es la verdad. Y a esas familias emprendedoras les decimos: tienen que tener todo nuestro apoyo”.

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En materia de financiamiento, Francke propuso un sistema de S/ 15.000 millones en crédito barato destinado a pequeños empresarios, acompañado de la eliminación de “regulaciones absurdas y funcionarios corruptos que les vienen a sacar coimas”. También anunció la reactivación del fondo de estabilización de combustibles, que en el pasado redujo el precio de la gasolina en S/ 5 por galón: “¿Por qué no se pone en marcha?”, preguntó.

Sobre estabilidad macroeconómica, Francke fue explícito: “Respetaremos las metas del déficit fiscal, la autonomía del Banco Central y le pediremos a Julio Velarde que siga en su puesto". Rechazó las acusaciones de estatización: “No habrá estatizaciones. Ninguna, ya lo hemos dicho. Respetaremos los contratos”.

Composición de dos hombres en trajes oscuros. El de la izquierda con camisa blanca y pin rojo; el de la derecha con corbata roja y gafas. Ambos ante micrófonos.
Una imagen compuesta muestra a Óscar Iván Zuluaga y Humberto de la Calle, dos figuras políticas colombianas, en un contexto de evento público o debate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tres pilares de Fuerza Popular

Carranza estructuró su intervención en tres ejes. El primero, orden económico: respetar la autonomía del BCR y regresar al equilibrio fiscal. Acusó a Juntos por el Perú de no mencionar la estabilidad económica ni la autonomía del Banco Central en su plan de gobierno: “En el plan de Juntos por el Perú no se menciona una sola vez estabilidad económica”.

El segundo eje fue el capitalismo popular: impulso a la inversión privada, créditos con garantías del banco de desarrollo —no subsidios estatales como propone JPP, según señaló— y destrabe de grandes proyectos de infraestructura paralizados. “En Juntos por el Perú no apuestan por la inversión privada”, afirmó Carranza, quien también cuestionó el fondo de S/ 15.000 millones de Francke: “No créditos subsidiados del Estado”.

El tercer eje fue el orden social: mejoras en salud, educación, programas sociales y la extensión de Pensión 65 hacia una pensión mínima universal. Carranza cerró su intervención con el mensaje que Fuerza Popular repitió durante todo el debate: “Este 7 de junio vota por el orden, no votes por el caos”.

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