Santos Bravos en Lima: Integrantes aprenden jergas peruanas con ayuda de Alejandro Aramburú

La boy band internacional protagonizó una entretenida dinámica en la que descubrió expresiones como “chihuán”, “paja” y “piña”, guiados por Miranda Capurro y Alejandro Aramburú, integrante peruano del grupo. IG

Santos Bravos, la boy band internacional que ha conquistado al público juvenil latinoamericano, vivió uno de los momentos más divertidos de su estadía en Lima al participar en una dinámica de jergas peruanas guiada por la influencer Miranda Capurro y con la colaboración entusiasta de Alejandro Aramburú, el integrante peruano del grupo. El encuentro, que quedó registrado en video y rápidamente se compartió en redes sociales, mostró a los miembros de la banda enfrentándose a expresiones coloquiales que forman parte del día a día en Perú, generando risas, confusiones y sorpresa entre los presentes.

La dinámica comenzó con Capurro anunciando: “Les tengo que enseñar jergas peruanas. Obviamente, Ale me va a ayudar y contextualizarlos un poquito para que no sea tan difícil”. Alejandro, familiarizado con las expresiones locales, se encargó de traducir y explicar cada término, mientras Kenneth, Drew y Kauê intentaban adivinar el significado de frases como “estoy chihuán”.

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La reacción de los miembros no se hizo esperar. “Estoy pelado”, arriesgó uno, mientras que Kenneth dijo “estoy pobre”, y Alejandro reforzó la respuesta correcta entre bromas y risas. Capurro aprovechó para bromear: “¿Eres peruano, Kenneth?”, ya que no dudó en responder con seguridad, generando carcajadas en el grupo.

Uno de los momentos más cómicos llegó con la expresión “¡qué paja!”. Alejandro contextualizó: “Por ejemplo, ves un auto bonito y dices ‘ah, qué paja’”, lo que en Perú equivale a decir que algo es increíble o muy bonito. Los integrantes relacionaron la frase con otras expresiones latinoamericanas como “qué chimba” en Colombia, y “qué bonito” en México, mostrando cómo la cultura popular se entrelaza en la región.

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Santos Bravos aprende jergas peruanas. IG Miranda Capurro

El recorrido por las jergas continuó con “estoy templado”, término que generó debate. Uno de los miembros asumió que significaba estar con sueño, pero Alejandro aclaró: “No, estoy como embobado, como que perdido… estoy enamorado”. La revelación fue recibida con entusiasmo y risas, reforzando la idea de lo enriquecedor que es compartir la diversidad lingüística latinoamericana.

Más expresiones peruanas

No faltaron expresiones que sorprendieron a los músicos, como “qué roche”, que los llevó a asociar la palabra con vergüenza o una situación incómoda. “You see your crush and you flip. ¡Oh, qué roche!”, ejemplificó Alejandro, facilitando la comprensión. También se abordó la frase “le sacó la vuelta”, que los integrantes asociaron con engañar o ser infiel, similar a expresiones universales como “le puso el cacho”.

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Santos Bravos están en Lima para concierto en la Costa Verde. IG Miranda Capurro

La conversación se detuvo en las palabras relacionadas con frutas, un rasgo curioso y distintivo de la jerga peruana. “Papaya”, “piña” y “palta” despertaron la curiosidad de los músicos. Capurro explicó: “En Perú las jergas muchas son frutas o verduras. Papaya es ‘fácil’”. Kenneth comparó con la expresión mexicana “papita”, mientras Alejandro añadió: “Y piña es ‘mala suerte’. Si eres piña, tienes mala suerte”. La palabra “ensalada” también fue motivo de análisis: “Qué ensalada vendría a ser que eres muy sano. Como que si te dicen algo, something dirty, you don’t catch it.”, explicó Miranda.

“Like, naive”, agregó Alejandro. “You’re so naive. Pero bueno, esas son algunas de las miles jergas peruanas”, remató Capurro, generando sorpresa por la variedad de significados en tan pocas palabras.

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El intercambio no solo fue un ejercicio de aprendizaje, sino también una demostración de la buena química entre la banda, así como de la disposición de Santos Bravos de integrarse a la cultura peruana más allá de su música. Los seguidores del grupo celebraron la actitud de los artistas, quienes se mostraron dispuestos a reírse de sí mismos y a descubrir las particularidades del idioma coloquial peruano.

Los integrantes de Santos Bravos posan juntos con atuendos modernos durante un evento de prensa, mostrando su carisma ante los fotógrafos. (Paula Elizalde)

El video de la dinámica, que se viralizó en redes sociales, fue elogiado por la naturalidad de los músicos y la empatía de Alejandro Aramburí, quien no solo tradujo sino que también contextualizó cada expresión, ayudando a sus compañeros a comprender el sentido y el uso real de las jergas. Los fans comentaron masivamente, celebrando la cercanía de la banda y su interés por conocer y respetar la cultura del país que los recibe.

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