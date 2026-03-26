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Ronald Atencio arremete contra Keiko Fujimori: “es una digna representante de las organizaciones criminales”

Durante el bloque de seguridad, Atencio cuestionó a actores políticos y económicos, y defendió mantenerse en la Corte Interamericana

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El candidato Ronald Atencio acusa directamente a Keiko Fujimori de ser una 'digna representante de las organizaciones criminales' durante el debate sobre seguridad ciudadana organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) | Canal N

El debate presidencial centrado en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad abrió una nueva jornada de confrontación política en el país. En ese escenario, marcado por acusaciones directas y propuestas de reforma, el candidato de la Alianza Electoral Venceremos tomó la palabra en el primer bloque para fijar su posición frente a uno de los temas que más preocupación genera en la población.

La participación incluyó señalamientos directos a figuras políticas y denuncias sobre estructuras que, según el candidato, operan dentro del país. El formato del debate, con tiempos definidos, condicionó el desarrollo de algunas de sus ideas, ya que su intervención fue interrumpida antes de completar uno de los planteamientos.

Ronald Atencio Sotomayor abrió su participación con una presentación personal que buscó establecer cercanía con el electorado. “Muy buenas noches, hermanos y hermanas del Perú. Permítanme presentarme. Yo soy Ronald Atencio, huanuqueño. He vivido entre Tingo María y Pucallpa. Por temas de migración, arribé a Lima y hoy tengo el orgullo y la dicha de ser candidato presidencial”, expresó al inicio.

El candidato continuó con un mensaje dirigido a distintos grupos sociales: “Hoy me quiero dirigir a ti, campesino, agricultor, ama de casa, transportista, joven, adolescente, adulto mayor, mujer, emprendedor, emprendedora”. Con esa enumeración, buscó abarcar a sectores diversos en un mismo discurso.

Durante este primer bloque, centrado en seguridad, Atencio planteó una visión estructural del problema. “Hoy nos toca desarrollar dos temas, pero lo que debo decir es que tenemos un sistema criminal, un sistema que está representado por organizaciones criminales en nuestro país”, afirmó.

Señalamientos políticos y acusaciones durante el debate

El debate se centró en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, generando confrontación política.
El debate se centró en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, generando confrontación política.

En uno de los momentos más tensos de su intervención, Atencio dirigió críticas directas a Keiko Fujimori. “Basta solamente mirar a la derecha y saber que la señora Keiko Fujimori es una digna representante de las organizaciones criminales en el país”, señaló.

El candidato también hizo referencia a otras estructuras que, según su posición, operan en el país. “Pero no son las únicas organizaciones criminales que tiene nuestra patria. Tenemos a bancos mafiosos....”, dijo antes de ser interrumpido por el tiempo asignado.

Ese corte impidió que desarrollara completamente su argumento, en un bloque donde varios candidatos enfrentaron limitaciones similares debido al formato del debate.

Propuestas institucionales y posición frente a derechos internacionales

En el segundo bloque, Atencio centró su exposición en propuestas institucionales y en su postura frente a organismos internacionales. “No nos vamos a salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a respetar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos”, sostuvo.

El candidato vinculó su diagnóstico sobre la criminalidad con factores estructurales. “Tenemos el crimen de las usuras que he dicho, si bien es cierto, tenemos el crimen de las grandes mineras que se roban nuestros dineros, si bien es cierto, tenemos el crimen que se nos están robando el agua, se nos están robando la comida con las grandes agroexportadoras”, declaró.

En esa línea, identificó un origen para estos problemas: “Pero ese crimen tiene un origen y ese origen es esta Constitución fujimontesinista, esta Constitución que tiene su época de caducidad”.

Propuesta de cambio constitucional y contexto político

Atencio planteó una reforma profunda del marco legal vigente. “Esta Constitución ya no va a existir en el gobierno de Venceremos y daremos paso a la nueva Constitución Plurinacional”, afirmó al cierre de su intervención.

El candidato, abogado de formación, estudió Derecho y Ciencia Política en la Universidad de San Martín de Porres, donde obtuvo su título profesional en 2006. En el ámbito político, desarrolló labores como asesor en el Congreso entre 2022 y 2025 y participó como abogado defensor de figuras como Pedro Castillo y Guillermo Bermejo.

Su trayectoria también incluye la fundación del Centro Jurídico Athena, institución que recibió cuestionamientos en 2026 tras un reportaje televisivo que lo vinculó a presuntas irregularidades en la elaboración de tesis. El candidato negó participación directa y sostuvo que su rol se limitó a asesoría académica, sin relación con dichas actividades en los últimos años.

La jornada de debate reunió a un grupo amplio de postulantes, entre ellos Jorge Nieto, Mesías Guevara, Roberto Chiabra y Rosario Fernández, quienes también expusieron sus propuestas en una fecha marcada por el intercambio de posiciones sobre seguridad y reformas del Estado.

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