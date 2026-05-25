Richard Pellejero responde a dichos de Horacio Melgarejo sobre falta de humildad de sus jugadores: “En 85 minutos, Cienciano no existió”

El duelo de altas emociones en Huancayo terminó con un tercer tiempo de enfrentamientos en los micrófonos. Crédito: Difusión.

El vibrante empate en la ’Ciudad Incontrastable’ dejó secuelas que trascendieron el terreno de juego. Sport Huancayo saboreaba una victoria vital al imponerse con autoridad por 2-0, un resultado que sostenía con comodidad hasta el minuto 85 del compromiso. Sin embargo, Cienciano reaccionó de forma agónica en las postrimerías del cotejo, logrando una paridad inesperada que desató la desazón en el banquillo local y encendió la polémica en las salas de prensa por las picantes declaraciones de ambos estrategas.

La controversia se originó tras las palabras del director técnico del ‘papá’, Horacio Melgarejo, quien cuestionó la postura del cuadro huancaíno cuando el marcador les era favorable. ”Creo que a algunos jugadores del equipo rival en los últimos minutos les faltó un poco de humildad porque daban los toques mirando para el otro lado”, comentó el adiestrador del conjunto imperial, sugiriendo una actitud displicente en el ‘rojo matador’ que, a su criterio, terminó pasándoles factura en el desenlace.

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La respuesta de Richard Pellejero no se hizo esperar en la conferencia posterior. El estratega uruguayo defendió firmemente la integridad y el esfuerzo de sus dirigidos, rechazando tajantemente cualquier acusación de soberbia. “No recuerdo ninguna jugada donde el equipo haya sobrado. Siento que durante 85 minutos Cienciano no existió en la cancha. Marcamos, corrimos y fuimos intensos, pero volvimos a cometer los mismos errores. Cada vez que llega un centro a nuestra área sufrimos mucho”, señaló con autocrítica sobre el juego, pero con firmeza ante su colega.

El equipo imperial encontró el empate en tiempo añadido luego de un autogol de Yonatan Murillo y una definición de Carlos Garcés que cambió el desenlace del partido. (Liga 1)

Mirando hacia el futuro inmediato de la institución, Pellejero reveló que ya mantiene conversaciones formales con la directiva para fortalecer las líneas del plantel de cara al Torneo Clausura. El técnico ’charrúa’ considera que la actual plantilla carece de la profundidad necesaria para sobrellevar el desgaste de la segunda parte de la temporada. “Hemos conversado con la directiva y la idea es reforzar el equipo. No podemos tener un plantel tan corto; será difícil afrontar el Clausura de esta manera, pero tenemos que trabajar durísimo”, afirmó.

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Respecto a las metas trazadas para el siguiente certamen, el entrenador prefirió mantener una postura de cautela, evitando promesas rimbombantes y enfocándose en la regularidad. “Tenemos que ir partido a partido, sumar y seguir escalando posiciones. A medida que avance el campeonato veremos realmente para qué estamos”, manifestó, entendiendo que la prioridad absoluta es estabilizar el rendimiento colectivo del equipo antes de apuntar a objetivos mayores.

Para finalizar, el timonel del cuadro huancaíno no escondió su frustración por haber dejado escapar dos puntos que parecían asegurados en casa, asumiendo la total autoría del desenlace por no haber sabido liquidar las acciones a tiempo. “La culpa y la responsabilidad son mías y luego del equipo. Cuando enfrentas a rivales de jerarquía y generas varias ocasiones, tienes que rematarlos. No lo hicimos y lo terminamos pagando”, concluyó con resignación.

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Richard Pellejero volvió a la dirección técnica de Sport Huancayo en marzo de este año. - Crédito: Difusión

Presentes contrastados

El desenlace de este compromiso no hace más que acentuar las realidades opuestas que viven ambas instituciones en la presente campaña de la Liga 1. Sport Huancayo se encuentra sumergido en una alarmante pelea por la permanencia, una situación atípica para el ‘rojo matador’ en los últimos años. De momento, el equipo se viene salvando de los puestos de descenso únicamente por la diferencia de gol, ya que iguala en la tabla con un total de 16 unidades junto a Juan Pablo II, lo que obliga a la dirigencia a replantear el panorama con urgencia.

La otra cara de la moneda la exhibe Cienciano del Cusco, cuyo presente deportivo es sumamente auspicioso y contrasta notablemente con las urgencias de su rival de turno. El ‘papá’ se mantuvo hasta hace muy pocas jornadas con opciones matemáticas reales de pelear por el Torneo Apertura e integra con total justicia el podio en este primer certamen del año. Asimismo, el buen momento de los cusqueños trasciende fronteras, pues se encuentran a un paso de sellar una histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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