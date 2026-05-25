Gianella Chanca se muestra convencida de ver a Perú en la final del Sudamericano Sub 19: “¿Por qué no ganarle a Argentina y Brasil?”

La joven atacante expresó su total confianza en el grupo que viene trabajando en Videna. (Video: La Cátedra Deportes)

La selección peruana Sub 19 de vóley continúa su preparación con miras al próximo Sudamericano de la categoría, donde buscará dar la sorpresa frente a las potencias del continente. En ese contexto, Gianella Chanca, una de las jóvenes promesas del equipo nacional, se mostró plenamente convencida del potencial del grupo y aseguró que el objetivo es claro: alcanzar la final del torneo.

La voleibolista de 16 años destacó que el plantel llega con una base importante de experiencia, ya que varias integrantes han tenido participación en procesos internacionales desde categorías menores e incluso en escenarios de mayor exigencia como el Mundial Sub 19 del año pasado, a pesar de no haber alcanzado todavía la edad plena de la categoría. Este recorrido, según indicó, será clave para afrontar el nuevo reto con mayor madurez competitiva y ambición.

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En ese sentido, Gianella Chanca remarcó que el equipo ha venido conversando internamente sobre las expectativas para el torneo y que la mentalidad del grupo ha evolucionado respecto a años anteriores. “Las antiguas hemos conversado bastante sobre ello y ahora vamos al Sudamericano con el objetivo de meternos a una final”, señaló en entrevista reciente con ‘La Cátedra Deportes’.

Asimismo, la jugadora resaltó el cambio de mentalidad que atraviesa la selección juvenil, que ya no se enfoca únicamente en competir, sino en pelear de igual a igual frente a cualquier rival. En esa línea, dejó una frase que refleja la confianza del grupo: “Estoy convencida, ya pasó esa página de pensar que vamos a ir solo a ganarle a tal o tal equipo. ¿Por qué no ganarle a Argentina o a Brasil e irnos a esa final que tanto queremos?”, expresó.

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Gianella Chanca es una de las figuras de la sub 19 de vóley. Crédito: Volleyball World

Un grupo con ambición de protagonismo

La joven atacante también destacó que una de las fortalezas del equipo es la experiencia acumulada por varias jugadoras en la Liga Peruana de Vóley, donde han tenido minutos en escenarios de alta exigencia con sus respectivos clubes. Nombres como la propia Gianella Chanca, Camila Monge, Ariana Vásquez y Brenda Ampuero ya conocen lo que es competir en el máximo nivel del torneo local, lo que representa un valor agregado para la selección.

“Yo creo que bastantes de acá ya han pisado cancha tanto como para tener una experiencia muy grande, y es por eso que estoy tan convencida de que nos estamos preparando para eso, porque queremos ir a una final, ¿por qué no ganarle a Argentina y a Brasil?“, insistió.

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Según explicó Chanca, ese rodaje les permite afrontar con mayor seguridad los retos internacionales y fortalecer el trabajo colectivo de cara al Sudamericano Sub 19. La combinación de juventud, experiencia previa y crecimiento competitivo es, para el grupo, una de las claves para aspirar a grandes objetivos.

Selección peruana Sub 19 de vóley inició trabajos rumbo al Sudamericano de la categoría. Crédito: FPV

Perú apunta alto

Con mucha ambición de por medio, este prometedor grupo de ‘matadorcitas’ continúa afinando detalles en la Videna con la ilusión de convertirse en protagonista a nivel continental. Gianella Chanca, una de las voces del equipo, resume el sentir del plantel: competir sin complejos y apuntar alto desde el inicio del certamen.

La meta está trazada y el discurso es claro dentro del grupo: Perú no solo quiere participar, sino pelear por alcanzar la final y desafiar a las potencias sudamericanas en el camino. El Sudamericano Sub 19 se perfila en el horizonte, aunque todavía no tiene fechas confirmadas, pero sí genera gran expectativa por lo que pueda lograr el equipo que comanda Martín Escudero.

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