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Vanessa Pumarica se arrepiente de apoyar romance de Pamela Franco y Christian Cueva: “Le hicimos daño a Pamela López”

La empresaria aseguró que se arrepiente de haber ‘alcahueteado’ la relación entre la cantante de cumbia y el futbolista, y pidió disculpas públicas a Pamela López por el daño causado

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Composición de tres imágenes: una mujer sonriendo, dos mujeres brindando en blanco y negro, y un primer plano de una mujer con una lágrima.
La ex amiga de Pamela Franco arremete contra Christian Cueva y envía disculpas a Pamela López, reflejando el fin de una amistad y un acto de arrepentimiento ante la polémica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de casi veinte años de amistad, Vanessa Pumarica decidió romper su silencio y hablar sin filtros sobre la relación que mantuvo con Pamela Franco, así como sobre el polémico romance de la cantante con el futbolista Christian Cueva.

La empresaria sorprendió al admitir públicamente que se arrepiente de haber respaldado ciertas situaciones durante su amistad con la artista, especialmente aquellas relacionadas con el vínculo sentimental que terminó afectando a Pamela López, esposa del jugador.

Con un tono reflexivo y autocrítico, Pumarica aseguró que, aunque no se arrepiente del cariño y la amistad que compartió con Pamela Franco desde la adolescencia, sí reconoce que cometió errores motivados por la inmadurez. Según explicó, en aquel momento no dimensionó las consecuencias emocionales que determinadas decisiones podían generar en otras personas y familias.

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Vanessa Pumarica rompe su silencio sobre Pamela Franco y Christian Cueva: “Todo lo que empieza mal termina mal”. Captura: IG.
Vanessa Pumarica rompe su silencio sobre Pamela Franco y Christian Cueva: “Todo lo que empieza mal termina mal”. Captura: IG.

No me arrepiento de la amistad que tuve con ella, que empezó en la adolescencia y duró casi veinte años, pero sí fui inmadura”, comentó inicialmente a Trome. Al profundizar sobre aquello que considera un error, fue más directa y sincera.

"Me arrepiento de varias cosas que acepté como amiga y que ahora afectan a niños, porque soy madre. Esa inmadurez no me dejó ver que al alcahuetear ciertas situaciones se le hacía daño a una mujer, en este caso Pamela López. Acepto mi error y pido disculpas, no me avergüenza hacerlo”, manifestó.

Las declaraciones de Vanessa Pumarica llegan en medio de la constante exposición mediática que rodea a Pamela Franco, Christian Cueva y Pamela López, una historia marcada por acusaciones, indirectas, infidelidad, líos legales y enfrentamientos públicos. Aunque dejó claro que no mantiene contacto con López, insistió en que reconocer su responsabilidad era necesario. “No. El hecho de aceptar mi error no significa que vayamos a ser amigas”, precisó cuando le preguntaron si había conversado con la aún esposa del futbolista.

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Vanessa Pumarica rompe su silencio sobre Pamela Franco y Christian Cueva: “Todo lo que empieza mal termina mal”. Captura: IG.
Vanessa Pumarica rompe su silencio sobre Pamela Franco y Christian Cueva: “Todo lo que empieza mal termina mal”. Captura: IG.

Sobre el actual romance entre Pamela Franco y Christian Cueva, Pumarica fue contundente al señalar que no percibe estabilidad ni armonía. Según su apreciación, la cantante estaría atrapada en una relación llena de conflictos y emociones desgastantes.

En esa relación no hay entendimiento, ni bandera de paz para solucionar el conflicto. Y la que está en medio es Pamela Franco, como en un limbo. Todo lo que empieza mal termina mal”, sostuvo.

Pese a las críticas, Vanessa reconoció que Pamela Franco sí tiene sentimientos reales hacia el jugador de la selección peruana, aunque considera que se trata de un vínculo emocional poco saludable. “La conozco muy bien y sé que tiene sentimientos fuertes hacia él. Es un amor con apego, y un amor sano y bonito no es así. Ella es la tercera ahí”, afirmó.

Vanessa Pumarica rompe su silencio sobre Pamela Franco y Christian Cueva: “Todo lo que empieza mal termina mal”. Captura: IG.
Vanessa Pumarica rompe su silencio sobre Pamela Franco y Christian Cueva: “Todo lo que empieza mal termina mal”. Captura: IG.

La empresaria también analizó el desgaste emocional que, según ella, atraviesa la cantante debido a las constantes peleas y polémicas. “Pamela lo ha dicho: ‘Podemos tener problemas, pero hay amor’. Esa es su verdad, pero todo eso cansa. Ella es muy expresiva; cuando está bien, salta, habla y dice ‘lo quiero, lo amo’, pero también se apaga con las peleas. Es como una lucecita”, comentó, dejando entrever que la intérprete estaría viviendo una relación marcada por altibajos emocionales.

Consultada sobre la posibilidad de retomar la amistad con Pamela Franco, Vanessa descartó cualquier reconciliación. Explicó que hoy prioriza su tranquilidad y considera que el entorno que rodea a Christian Cueva no le aporta nada positivo.

No es posible. Todos crecemos y evolucionamos. Lo que más valoro ahora es mi paz, tener buena energía y, como todos se dan cuenta, ese entorno no es sano”, señaló.

Vanessa Pumarica rompe su silencio sobre Pamela Franco y Christian Cueva: “Todo lo que empieza mal termina mal”. Captura: IG.
Vanessa Pumarica rompe su silencio sobre Pamela Franco y Christian Cueva: “Todo lo que empieza mal termina mal”. Captura: IG.

Vanessa Pumarica arremete contra entorno de Christian Cueva: “Mucho malandro y gente sin educación”

Sin embargo, sus declaraciones más duras llegaron cuando describió el círculo cercano del futbolista. “El entorno de Cueva es muy tóxico. Mucho malandro, mucha gente de bajo vivir, sin educación. Entonces, ¿qué puedes aprender? Esa gente siempre le da la razón, es muy egocentrista”, disparó sin reservas.

Vanessa Pumarica también cuestionó la rapidez con la que Pamela Franco inició su romance con Christian Cueva tras terminar su relación con Christian Domínguez. Desde su punto de vista, la cantante nunca se dio tiempo para sanar emocionalmente antes de empezar una nueva historia.

¿Acaso es sano terminar con Christian Domínguez y de inmediato empezar con Cueva?”, expresó. Luego añadió una reflexión aún más directa: “Ella nunca ha estado sola, necesita llenar vacíos”.

Vanessa Pumarica sobre Pamela Franco: “El cariño no se borra de la noche a la mañana, pero ya no insisto”. Infobae Perú / Captura TV - Latina
Vanessa Pumarica sobre Pamela Franco: “El cariño no se borra de la noche a la mañana, pero ya no insisto”. Infobae Perú / Captura TV - Latina

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