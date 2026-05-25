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“Caos con K”: Hernando Cevallos responde a José Recoba y apunta contra el fujimorismo en debate de salud

El exministro cuestionó el rol de Fuerza Popular en el manejo del sistema sanitario y recordó que el Perú registró más de 250 mil fallecidos durante la pandemia en medio de hospitales colapsados y escasez de medicamentos

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Hernando Cevallos - Debate técnico - Salud - Keiko Fujimori - Juntos por el Perú - 24 mayo
Imagen ilustrativa: IA Infobae

El bloque de salud del debate técnico organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejó uno de los momentos más tensos de la jornada electoral. El intercambio entre José Francisco Recoba, representante de Fuerza Popular, y Hernando Cevallos, vocero de Juntos por el Perú, escaló rápidamente luego de que ambos responsabilizaran a sus adversarios por la crisis que atraviesa el sistema sanitario peruano.

La frase que terminó marcando el segmento llegó durante la intervención de Cevallos, quien respondió directamente al discurso de Recoba sobre el “caos” en la salud pública. “Sí, el caos efectivamente genera desorden y no permite que se pueda transitar un camino de verdadero desarrollo. Pero ese es el caos con K”, lanzó el exministro de Salud en referencia al fujimorismo, desatando uno de los momentos más comentados del debate técnico rumbo a la segunda vuelta presidencial.

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Hernando Cevallos acusa al fujimorismo de no garantizar el derecho a la salud

José Recoba (FP) inicia el bloque Salud en el debate presidencial señala que se debe decidir entre el caos y el orden en las próximas elecciones. JNE TV

Minutos antes, José Francisco Recoba había iniciado su exposición señalando que el Perú vive una situación crítica en hospitales y centros médicos. El representante de Fuerza Popular habló de largas colas, falta de medicamentos, establecimientos deteriorados y familias endeudadas para poder costear tratamientos.

“Hoy nos encontramos frente a una encrucijada: si continuar con el caos o volver a recuperar el orden que el Perú necesita para sanar”, afirmó Recoba durante su participación. Además, aseguró que el país enfrenta más anemia, menos hospitales y un sistema sanitario “al borde de la quiebra”.

El representante técnico fujimorista también mencionó que uno de cada dos niños menores de tres años enfrenta problemas de anemia, mientras que millones de ciudadanos tienen dificultades para acceder a diagnósticos y tratamientos oportunos. En su discurso, responsabilizó a los últimos gobiernos por el deterioro de la infraestructura hospitalaria y por la alta rotación de ministros y autoridades de salud.

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Sin embargo, la respuesta de Hernando Cevallos se enfocó en cuestionar directamente al modelo político y económico que, según dijo, ha predominado durante los últimos años en el país. El representante de Juntos por el Perú afirmó que el principal problema es que la salud no ha sido reconocida como un derecho garantizado por el Estado.

Hernando Cevallos (JP) lanza ataques por la inacción de la bancada de Fuerza Popular para promover leyes por la Salud. JNE TV

“Cuando cualquiera de ustedes va a un establecimiento de salud, también les van a decir: no hay medicamentos, no hay profesionales, no hay equipos. Y es porque conceptualmente la salud en nuestro país no es vista como un derecho”, señaló.

Cevallos sostuvo además que el fujimorismo tuvo la oportunidad de impulsar cambios estructurales en la Constitución, pero no incluyó el derecho universal a la salud. “El Estado no garantiza el derecho a la salud. Ni siquiera lo ha puesto el fujimorismo en la Constitución luego de haber modificado más de sesenta artículos”, afirmó durante el debate.

El exministro remarcó que garantizar el acceso sanitario implica que cualquier ciudadano pueda recibir atención gratuita y de calidad, sin importar sus ingresos económicos. “Garantizar la salud quiere decir que independientemente de tus posibilidades económicas, la salud sea gratuita y de calidad. Eso no pasa”, enfatizó frente a las cámaras.

El debate por la pandemia, el Congreso y el presupuesto sanitario elevó la tensión en el bloque final

Ataques de ida y vuelta entre José Recoba (FP) y Hernando Cevallos (JP) en el debate presidencial por la responsabilidad del fujimorismo en los últimos años de gobierno. JNE TV

Durante su intervención, Hernando Cevallos también recordó el impacto de la pandemia en el Perú y vinculó las cifras de fallecidos con las debilidades históricas del sistema sanitario. Según indicó, la emergencia dejó expuesta la fragilidad de hospitales y centros médicos públicos.

“El peor ejemplo es que luego de tener 250 mil ciudadanos fallecidos por la pandemia, no fallecieron solo por el virus, sino por la miseria de un sistema excluyente”, manifestó.

El representante de Juntos por el Perú aprovechó además el espacio para cuestionar el papel político de Fuerza Popular en el Congreso durante los últimos años. En esa línea, señaló que el fujimorismo tuvo mayoría parlamentaria desde 2016 y acusó a ese sector de influir en decisiones clave relacionadas con el manejo del país y del sistema sanitario.

“¿Quién controló el Congreso desde el año 2016 para adelante? ¿No tenía el fujimorismo mayoría absoluta?”, preguntó durante su exposición. También sostuvo que el presupuesto destinado a salud se mantuvo por debajo de lo recomendado por organismos internacionales.

Cevallos indicó que el gasto sanitario en el Perú ha permanecido cerca de la mitad del porcentaje del PBI sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar servicios adecuados. Según dijo, esa situación responde a decisiones tomadas por sectores políticos que priorizaron otros temas antes que el fortalecimiento del sistema público de salud.

El intercambio entre ambos representantes se desarrolló en medio de constantes alusiones a la gestión hospitalaria, la falta de medicamentos, la crisis de infraestructura y las dificultades de acceso que enfrentan millones de peruanos en hospitales y postas médicas.

Mientras José Francisco Recoba insistió en que el país necesita “orden” para enfrentar el colapso sanitario, Hernando Cevallos centró su discurso en cuestionar la estructura del sistema y responsabilizar al fujimorismo por no convertir la salud en un derecho garantizado constitucionalmente.

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