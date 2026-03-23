Candidato José Luna, de Podemos Perú, participa en la primera fecha del Debate Presidencial del JNE

José Luna Gálvez comete varias faltas en el Parlamento.

José Luna Gálvez, candidato de Podemos Perú, participa este lunes 23 de marzo en la primera jornada del debate presidencial 2026 organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Podemos Perú presentará las propuestas de su agrupación y responderá a cuestionamientos surgidos en las últimas semanas, en un escenario marcado por la fragmentación del electorado y la competencia intensa entre los postulantes.

La participación de Luna en este foro representa una oportunidad para confrontar directamente a sus rivales y posicionar el ideario de su partido ante la opinión pública.

José Luna Gálvez: ¿Quién es el líder de Podemos Perú?

José León Luna Gálvez nació en Lima el 17 de julio de 1955. Es economista con formación en la Universidad de San Martín de Porres, donde obtuvo los grados de bachiller, licenciado, magíster en Economía y doctor en Educación.

Su experiencia laboral se ha enfocado en la gestión y asesoría en instituciones educativas privadas, como el Instituto Superior Tecnológico Privado INTUR Perú y la Universidad Privada TELESUP, así como en el ejercicio del cargo de congresista en dos periodos.

Titular del grupo de trabajo parlamentario para el periodo anual de sesiones 2022-2023.

En el terreno político, Luna fundó Podemos Perú en 2017 y ejerce la presidencia del partido desde 2021. Antes, integró las filas de Solidaridad Nacional y renunció en 2016 para liderar un nuevo proyecto político. Ha alternado roles de asesor y cargos electivos, con experiencia legislativa en diferentes periodos.

Declaró ingresos anuales superiores a S/11 millones en 2024, provenientes de asesorías, rentas y participaciones empresariales. Su patrimonio incluye 15 propiedades inmobiliarias y 12 vehículos. No registra sentencias condenatorias vigentes según la hoja de vida presentada al JNE.

¿Cuál es el símbolo de Podemos Perú?

Podemos Perú fue fundado por José Luna Gálvez como una “organización orientada a la inclusión social, el combate a la corrupción y la defensa de los derechos ciudadanos”. El partido surgió luego de la desvinculación de Luna de Solidaridad Nacional y busca ofrecer una alternativa enfocada en la participación y las demandas sociales.

El símbolo de Podemos Perú consiste en una doble “P” (blanca y amarilla), enmarcada en un recuadro azul con la palabra “PODEMOS” en amarillo en la base. Este emblema acompaña las campañas del partido y pretende transmitir la idea de “victoria, unidad y apertura”.

Jose Luna - Podemos Peru

Elecciones 2026: ¿Cuál es el plan de gobierno de Podemos Perú?

El plan de Podemos Perú para el periodo 2026-2031 se construye bajo el marco de la economía social de mercado, priorizando el crecimiento con justicia, la inclusión y la reducción de desigualdades. Entre los principios fundamentales se encuentran “la defensa de la vida y la dignidad humana, la calidad educativa basada en innovación y tecnología, la descentralización efectiva y la gestión sostenible de los recursos naturales”.

El documento también enfatiza el respeto a la diversidad cultural, la lucha contra la corrupción, el impulso a la micro, pequeña y mediana empresa, la industrialización nacional y el fortalecimiento de la democracia y la transparencia.

En su plan, Podemos Perú propone 12 líneas de acción inmediata, entre ellas:

Reactivación económica y shock de inversiones públicas y privadas.

Lucha frontal contra la inseguridad ciudadana , creación del “Comando Perú”, despliegue de fuerzas armadas, uso de inteligencia artificial y drones.

Destrabe de inversiones para generar empleo y confianza.

Reformas para eliminar la “burocracia dorada” y combatir la corrupción.

Generación masiva de empleo digno , con enfoque en jóvenes y mujeres.

Defensa del consumidor y lucha contra la usura financiera.

Reforma previsional con una pensión digna para todos.

Revolución educativa , mejorando infraestructura y duplicando becas.

Aumento del presupuesto y la infraestructura en salud , con énfasis en la atención primaria.

Cierre de brechas en vivienda popular y fortalecimiento de programas de acceso a vivienda digna.

Recuperación soberana de los recursos naturales y reforma minera democrática.

Modernización constitucional para prohibir monopolios y fortalecer la competencia.

Además, el plan de gobierno de José Luna Gálvez para las Elecciones 2026 en Perú desarrolla 4 ejes estratégicos:

Economía: Promueve un shock de inversión, destrabe de obras públicas, impulso a la MYPE, formalización laboral y modernización de la infraestructura nacional.

Dimensión social: Plantea patrullaje estatal intensivo, reforma policial, pensión mínima universal, cierre de brechas en servicios básicos y educación pública fortalecida.

Institucionalidad: Incluye una reforma constitucional, fortalecimiento del sistema anticorrupción, reforma política y descentralización efectiva.

Desarrollo territorial y ambiental: Propone gestión sostenible de recursos naturales, mejora de la infraestructura productiva y respuesta al cambio climático.

El documento también contempla la creación de una agencia autónoma de monitoreo de políticas públicas y mecanismos de vigilancia ciudadana sobre la gestión estatal. La meta es alcanzar un crecimiento económico sostenido, reducir brechas sociales y modernizar el Estado bajo criterios de transparencia y eficiencia.

José Luna en las encuestas: ¿Cómo le va al candidato presidencial?

Según encuestas publicadas en marzo de 2026, José Luna registra una intención de voto de 2% tanto para la presidencia como para la representación en el Senado, de acuerdo con Ipsos.

Los datos de Datum muestran cifras que oscilan entre 1,2% y 2,7% según el cargo y la fecha de corte, mientras que CPI lo ubica en 3% para la elección presidencial.

Jose Luna - Podemos Peru

Estos porcentajes mantienen a Luna lejos de los primeros lugares, que son ocupados por candidatos como Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López-Chau y Jorge Nieto.

Los sondeos reflejan que Podemos Perú se sitúa como una fuerza intermedia, sin posibilidades de disputar la punta, aunque mantiene presencia mediática y participa en los eventos principales del proceso electoral.

Así, la candidatura de Luna enfrenta dificultades para superar el techo de intención de voto en un escenario de competencia fragmentada.

José Luna Gálvez: ¿Cómo llega a este debate presidencial?

Previo a la jornada del debate, Luna afrontó diversas situaciones que marcaron su campaña. El Juzgado Permanente Especializado en Extinción de Dominio ordenó el levantamiento del secreto bancario de Luna y de la Universidad Telesup, a pedido del Ministerio Público.

Esto, en el marco de una investigación sobre la presunta adquisición de bienes con fondos ilícitos vinculados a aportes sospechosos en campañas políticas y relaciones con el exalcalde Luis Castañeda Lossio. Además, el Ministerio Público solicitó 22 años de prisión para el candidato por la inscripción presuntamente irregular de Podemos Perú.

Urresti se suma a campaña de Podemos Perú y llama a votar por su esposa. Foto: captura Exitosa

En el plano político, Luna se pronunció a favor de indultar a Pedro Castillo, aunque reconoció el intento de golpe de Estado, argumentando que la medida facilitaría la pacificación y reduciría la polarización. Esta posición contrastó con el rechazo inicial de su partido al autogolpe de diciembre de 2022.

También el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 observó que Luna omitió información al no declarar cargos gerenciales previos, lo que derivó en una investigación administrativa y la recomendación de posibles sanciones. En el Congreso, Luna y su bancada anticiparon el rechazo al gabinete Miralles por falta de experiencia y resultados.

Durante la precampaña, jóvenes identificados como “Juventud Podemos Perú” ofrecieron dinero a transeúntes para que expresaran consignas partidarias, lo que motivó críticas sobre prácticas clientelares y una amonestación del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral.

Crece la presión para aprobar el retiro AFP. Podemos Perú reunirá a personas en una marcha para pedir la aprobación de su propuesta de acceso a hasta 4 UIT. - Crédito Podemos Perú

El JNE también sancionó a Luna y otros candidatos de la agrupación por comentarios ofensivos en redes sociales contra rivales políticos, en contravención al pacto ético.

Finalmente, Luna propuso un plan de inversión en seguridad por 5.000 millones de soles en el primer año, la creación de unidades especializadas y el incremento del número de policías de investigación bajo la dirección de Daniel Urresti.

¿Cuándo son las Elecciones 2026 en Perú?

Las Elecciones Generales 2026 se celebrarán el domingo 12 de abril, con una eventual segunda vuelta el domingo 7 de junio si ningún candidato presidencial supera el 50% de los votos válidos. El Jurado Nacional de Elecciones estableció que la jornada electoral se desarrollará entre las 7 a. m. y las 5 p. m.

En este proceso, más de 27 millones de ciudadanos elegirán presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino. El cronograma electoral y las reglas del proceso fueron confirmados en la convocatoria oficial publicada en enero por el órgano electoral.