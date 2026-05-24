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T’aqrachullo atrae miles de miradas, pero visitantes suben a muros y ponen en riesgo estructuras del complejo arqueológico de Cusco

Mientras aumenta el flujo de turistas, persisten retos de infraestructura y control en el complejo, ubicado en una zona de difícil acceso

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Turistas irresponsables suben a los muros y deterioran estructuras con más de mil años de historia, todo por la foto perfecta. Un reportaje que expone la fragilidad de nuestro patrimonio. Inka Vision Oficial

Cusco enfrenta un nuevo desafío turístico mientras T’aqrachullo gana notoriedad dentro y fuera del país. El complejo arqueológico ubicado en la provincia de Espinar empezó a recibir un flujo constante de visitantes atraídos por imágenes virales, publicaciones en redes sociales y reportajes internacionales sobre sus estructuras prehispánicas. Sin embargo, el incremento acelerado de turistas ya deja consecuencias sobre el sitio arqueológico.

En medio de senderos agrestes y accesos todavía limitados, especialistas y trabajadores del complejo alertan sobre daños ocasionados por visitantes que buscan fotografías sobre muros y construcciones milenarias. La preocupación aumentó luego de la muerte de un turista australiano en el Camino Inca, un hecho que abrió nuevamente el debate sobre las condiciones de seguridad en rutas turísticas de alta exposición.

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T’aqrachullo empezó a mostrar afectaciones en algunas estructuras debido al comportamiento de ciertos visitantes. Turistas trepan muros arqueológicos y recorren sectores restringidos pese a las advertencias del personal encargado. El propio arqueólogo encargadi intervino en varias ocasiones para impedir que personas suban sobre construcciones ancestrales con el objetivo de conseguir imágenes para redes sociales.

“Cusco vende aventura, paisajes y destinos virales, pero la muerte de un turista australiano en el Camino Inca desnuda una verdad incómoda. Hay rutas donde la seguridad llega tarde o no llega. Mientras Tacachullo crece en redes y atrae visitantes, sus accesos siguen siendo difíciles, confusos y peligrosos”, señaló policía de la región.

El aumento de turistas empieza a afectar las estructuras

Especialistas alertan daños por visitantes que trepan muros y acceden a zonas restringidas para conseguir fotos. Composición: Infobae
Especialistas alertan daños por visitantes que trepan muros y acceden a zonas restringidas para conseguir fotos. Composición: Infobae

El crecimiento de T’aqrachullo como atractivo turístico ocurrió en pocas semanas. Las imágenes del complejo circularon ampliamente en plataformas digitales debido a la magnitud de sus muros, escalinatas y vistas hacia los cañones de Suyckutambo. Esa exposición colocó al lugar entre los destinos más comentados de Cusco.

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Sin embargo, el flujo de visitantes supera actualmente las condiciones de control disponibles en la zona. Algunos turistas ingresan a sectores sensibles, suben sobre piedras antiguas y recorren áreas donde continúan investigaciones arqueológicas. Parte de las estructuras ya presenta señales de desgaste por el contacto constante y el tránsito indebido.

La preocupación también se centra en la falta de infraestructura suficiente para recorridos seguros. Los accesos permanecen complicados debido a caminos estrechos y zonas de pendiente pronunciada. El sitio se ubica a 4.038 metros sobre el nivel del mar, sobre una meseta cercana al cañón del río Apurímac.

Un descubrimiento arqueológico que captó atención internacional

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T’aqrachullo se encuentra en Suyckutambo, provincia de Espinar, a unos 225 kilómetros al noroeste de Machupicchu. El complejo ocupa aproximadamente 17,4 hectáreas y, según las investigaciones impulsadas por el Ministerio de Cultura desde 2019, alberga cerca de 600 estructuras arqueológicas.

En el lugar existen viviendas, templos, fuentes, escalinatas, muros defensivos y chullpas. Las investigaciones también relacionan el complejo con Ancocagua, una antigua ciudad mencionada en crónicas coloniales vinculadas al Imperio inca.

El interés científico aumentó tras el hallazgo realizado en septiembre de 2022. Los especialistas encontraron un depósito con cerca de 3.000 lentejuelas elaboradas en oro, plata y cobre. Las piezas permanecían envueltas en cuero de camélido con restos de pelo y corresponderían a ornamentos ceremoniales utilizados por la élite incaica del siglo XVI.

La repercusión internacional creció después de que la revista National Geographic dedicara un reportaje al sitio arqueológico. Desde entonces, el complejo empezó a captar atención de investigadores, viajeros y creadores de contenido digital.

“Chuño”, el perro que se convirtió en guardián del complejo

Vista aérea de arqueólogos trabajando en las ruinas de piedra de la ciudadela inca de T'aqrachullo, rodeada de montañas escarpadas y un río sinuoso
Arqueólogos trabajan en el sitio recién descubierto de T'aqrachullo, una ciudadela inca en Espinar, Perú, con imponentes montañas nevadas y un río serpenteante de fondo.

Entre las estructuras de piedra y los trabajos de excavación, otro elemento empezó a llamar la atención de los visitantes. Se trata de “Chuño”, un perro que vive en el complejo arqueológico desde 2022 y acompaña diariamente las actividades del personal.

El arqueólogo Aurelio Fernández relató que el animal llegó durante las investigaciones y poco a poco empezó a permanecer junto al equipo de trabajo. “Vino en 2022 y se quedó como parte del equipo”, recordó el especialista.

Con el paso del tiempo, “Chuño” se volvió una figura conocida entre quienes recorren el sitio. Fernández explicó que incluso apareció una persona con la intención de recuperarlo, aunque el perro continuó permaneciendo en el complejo.

“Nos damos con la sorpresa de que sigue en este sitio como guardián. Es su casa ahora, es su hogar. He visto en las redes que aparece en las fotos como guía principal”, expresó el arqueólogo mientras compartía un momento con el animal.

Actualmente, el perro acompaña recorridos turísticos, permanece cerca de las zonas arqueológicas y recibe visitantes durante las jornadas en T’aqrachullo. Su presencia empezó a formar parte de la imagen más difundida del complejo en redes sociales y publicaciones sobre el nuevo atractivo arqueológico de Cusco.

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