Perú

Lo que deja la Maratón 42K en Lima: desde padres con bebés hasta gestos de ayuda entre desconocidos durante el recorrido

Corredores de más de 70 países participaron en la jornada, donde familias, personas con discapacidad y adultos mayores compartieron las calles limeñas

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Desde corredores en silla de ruedas hasta padres corriendo con sus hijos, este maratón es una celebración de la vida y la superación. Un recordatorio de que no existen límites cuando hay voluntad y comunidad. TikTok: Misaelpersa1

Desde las primeras horas de este domingo 24 de mayo, las calles de Lima cambiaron su ritmo habitual por el paso constante de miles de corredores que participaron en la Maratón Lima 42K. La competencia reunió a más de 20 mil deportistas de distintas edades y nacionalidades, quienes iniciaron el recorrido desde las 5:30 de la mañana en una jornada marcada por el esfuerzo físico y las escenas de apoyo entre desconocidos.

La carrera no solo concentró a atletas profesionales y aficionados. También convocó a familias completas, personas con discapacidad, adultos mayores y padres que avanzaron junto a sus hijos pequeños. A lo largo de la ruta aparecieron escenas que transformaron la competencia en un espacio de encuentro colectivo, con personas alentando desde las veredas, mascotas acompañando el recorrido y grupos enteros pendientes de la llegada de algún corredor.

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Durante el evento, participaron delegaciones procedentes de más de 70 países. Entre los grupos internacionales destacaron corredores de Kenia y Etiopía, quienes ocuparon los primeros puestos de la competencia, además de la representante peruana de Junín, Sheila Eulogio Paucar.

Una carrera marcada por el apoyo en las calles

Más de 20 mil corredores participaron en la Maratón Lima 42K desde las 5:30 a. m., transformando las calles de la capital en un espacio deportivo y colectivo. Composición: Infobae
Más de 20 mil corredores participaron en la Maratón Lima 42K desde las 5:30 a. m., transformando las calles de la capital en un espacio deportivo y colectivo. Composición: Infobae

Con el avance de las horas, distintos puntos de Lima comenzaron a llenarse de carteles hechos a mano, banderas y personas que repetían el nombre de los corredores. En varios tramos del recorrido, familiares esperaban durante largos minutos solo para ofrecer agua, aplausos o palabras de ánimo antes de que los participantes retomaran el paso.

Las escenas se repitieron en distintos sectores de la ciudad. Padres cargando a sus hijos dormidos, parejas esperando cerca de la meta y grupos de amigos alentando. También aparecieron corredores disfrazados, personas que avanzaban junto a sus mascotas y padres que empujaban coches de bebés mientras cumplían el recorrido.

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Historias personales detrás de cada dorsal

Un emotivo video que muestra cómo el amor de una madre se convierte en la mayor fortaleza. Acompañándola desde las 4 de la mañana, la esperó en el kilómetro 30 para darle el aliento y la hidratación necesarios para completar su primera maratón de 42k. La Bicitienda

La Maratón Lima 42K también dejó espacio para historias vinculadas al sacrificio y la superación personal. Muchos participantes llegaron después de meses e incluso años de preparación. Otros asumieron la competencia como un reto pendiente o como una meta personal vinculada a la salud y la resistencia física.

Entre los participantes estuvo Francis Bermúdez Rojas, persona con discapacidad que formó parte de la jornada deportiva junto a miles de corredores. Su presencia se sumó a otras escenas compartidas en redes sociales y videos grabados durante la carrera, donde algunos competidores aparecieron ayudando a otros participantes en medio del cansancio físico.

La prueba también contó con la presencia del deportista paralímpico Efraín Sotacuro, quien compartió un mensaje luego de completar parte del recorrido. “Bueno, mis amigos, ya terminamos media maratón. Muy feliz. Gracias a Dios y gracias por el apoyo. Gracias a, al público que me han hecho vibrar en la ruta. Gracias, mis amigos. Gracias a todos por las buenas vibras. Estoy muy agradecido y vamos por más. Bendiciones”.

Participación internacional y diversidad en la competencia

La edición 2026 de la Maratón Lima 42K estuvo marcada por historias de superación, apoyo colectivo y emoción en distintos puntos de la ciudad. Municipalidad de Miraflores
La edición 2026 de la Maratón Lima 42K estuvo marcada por historias de superación, apoyo colectivo y emoción en distintos puntos de la ciudad. Municipalidad de Miraflores

La edición de este año reunió corredores profesionales y aficionados provenientes de distintos países. Delegaciones africanas ocuparon posiciones destacadas dentro de la competencia principal, mientras atletas nacionales también consiguieron presencia entre los primeros lugares.

La participación internacional se reflejó además fuera del circuito competitivo. Muchas personas viajaron exclusivamente para vivir la experiencia de correr en Lima, mientras otros participantes asumieron el reto por motivos personales. Algunos buscaron superar dificultades físicas o emocionales; otros simplemente intentaron completar una meta pendiente.

En las zonas cercanas a la llegada, las expresiones de cansancio comenzaron a mezclarse con escenas de emoción. Muchos corredores cruzaron la meta abrazando a familiares o levantando los brazos después de varias horas de recorrido. En otros casos, el agotamiento físico obligó a detenerse apenas terminado el trayecto, mientras voluntarios y asistentes apoyaban a quienes terminaban la prueba.

La diversidad también apareció entre las edades y perfiles de los participantes. Adultos mayores compartieron ruta con jóvenes que corrían su primera maratón. Padres participaron junto a sus hijos y madres avanzaron acompañadas de coches de bebés. Las calles de Lima mostraron durante varias horas una imagen distinta de la ciudad, marcada por el esfuerzo colectivo y el acompañamiento permanente entre corredores y espectadores.

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