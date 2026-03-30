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¿Por qué Vladimir Cerrón puede dar entrevistas sin ser ubicado por la PNP? Óscar Arriola revela estrategia del líder de Perú Libre

Mientras el exgobernador de Junín desafía a la justicia con apariciones mediáticas, el alto mando policial destapa las herramientas de alta tecnología que bloquean su captura

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Vladimir Cerrón participa en eventos de Perú Libre desde la clandestinidad. Foto: captura x
Vladimir Cerrón participa en eventos de Perú Libre desde la clandestinidad. Foto: captura x

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón Rojas logró lo que parecía imposible para un prófugo con órdenes de captura vigentes: mantener una presencia política activa y constante en la agenda nacional. La pregunta que recorre a la opinión pública es cómo el líder de Perú Libre logra conceder entrevistas y participar en foros digitales sin que las fuerzas del orden logren dar con su paradero.

El Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, reveló desde Chiclayo que Cerrón no solo cuenta con una red de protección humana, sino con herramientas digitales de última generación. “Utiliza alguna tecnología a través de la cual no se puede tener una ubicación con el grado de certeza ni aproximación”, explicó, detallando que estos sistemas de encriptación y desvío de señales permiten al médico neurocirujano realizar enlaces con medios de comunicación sin dejar rastro digital rastreable.

Pese a este blindaje tecnológico, Arriola enfatizó que la búsqueda es “intensa y permanente”. El general aseguró que la PNP no trabaja sola en este objetivo; cuentan con la colaboración de agencias de inteligencia extranjeras de gran trayectoria y prestigio. El despliegue busca romper el cerco digital que el exgobernador de Junín ha levantado a su alrededor.

Esperamos que en los próximos días podamos dar noticias sobre una posible captura”, puntualizó el Comandante General, intentando calmar las críticas sobre la aparente inacción del Estado frente a un candidato que, aunque ausente físicamente, sigue marcando la pauta del debate electoral desde las sombras.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que el prófugo Vladimir Cerrón utiliza tecnología avanzada durante sus entrevistas para evitar ser geolocalizado. | Exitosa

¿Aparición en el debate?

La tensión sobre la ubicación de Cerrón escaló a pocas horas de la segunda jornada del Debate Presidencial 2026, programada para este martes 31 de marzo. El congresista Segundo Montalvo, de la bancada de Perú Libre, lanzó un emplazamiento que ha sido interpretado como una provocación directa al sistema judicial: instó públicamente a su líder a acudir de forma presencial al Centro de Convenciones de Lima.

Montalvo no solo apeló al derecho constitucional de “elegir y ser elegido”, sino que advirtió que “un ejército de militantes” escoltará a Cerrón para evitar su detención. Esta retórica de confrontación sugiere un posible escenario de resistencia civil si la PNP intenta ejecutar la orden de captura en el evento organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El legislador incluso exigió al Tribunal Constitucional resolver de inmediato un hábeas corpus que, según su interpretación, blindaría al candidato contra cualquier arresto.

La incertidumbre sobre la aparición de Cerrón no es infundada. En la jornada previa del debate, el JNE mantuvo el rigor del formato presencial, rechazando la solicitud del partido para que Cerrón participara vía videoconferencia o fuera reemplazado por sus vicepresidentes. El resultado fue un sillón vacío que se convirtió en el centro de las críticas de sus opositores.

Sin embargo, el silencio físico no significó mutismo político. Desde su cuenta de X (antes Twitter), Cerrón operó como un comentarista en tiempo real, descalificando las propuestas de candidatos como Álvaro Paz de la Barra y Fiorella Molinelli. Para sus críticos, este comportamiento es una “burla al sistema democrático”, ya que utiliza las garantías del proceso electoral mientras evade las responsabilidades de la justicia.

Tuits de Vladimir Cerrón mientras se realizaba el debate.
Tuits de Vladimir Cerrón mientras se realizaba el debate. Foto: X

Temas y ternas del Debate Presidencial del 31 de marzo

La jornada de este martes 31 es considerada el “plato fuerte” del certamen. Cerrón, de apersonarse, deberá responder a bloques clave sobre empleo y educación, donde debería confrontar a figuras de peso como Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra.

El obstáculo real, más allá de la tecnología o la militancia, sigue siendo la situación legal del médico. Aunque algunas condenas fueron revocadas, Cerrón mantiene una orden de prisión preventiva por 24 meses y una acusación fiscal por afiliación al terrorismo, vinculada a presuntas coordinaciones con el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) en el VRAEM.

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