Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos durante la fecha 16 del Torneo Apertura.

La jornada 16 del Torneo Apertura será determinante en la definición del campeonato. Las acciones iniciarán el viernes 22 de mayo y concluirán el lunes 25. Alianza Lima y Los Chankas disputan el título de la primera fase de la Liga 1 2026. A lo largo de la fecha, se podrá seguir en tiempo real cómo varían las posiciones en la tabla.

Así va la tabla de posiciones durante la fecha 16

Alianza Lima lidera la tabla de posiciones del Torneo Apertura con 36 puntos, mientras que Los Chankas ocupan el segundo lugar con 33 unidades. La diferencia de tres puntos entre ambos equipos podría ampliarse o reducirse según el resultado del duelo que disputarán en Matute.

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Universitario de Deportes se encuentra en la cuarta posición y quedó fuera de la lucha por el título varias fechas antes del cierre del torneo. Tras empatar con Nacional, el equipo apuesta por la llegada de Héctor Cúper como nuevo entrenador para buscar un triunfo que le permita acercarse en la tabla acumulada.

Sporting Cristal atraviesa un momento difícil. El equipo dirigido por Zé Ricardo perdió frente a Junior en la Copa Libertadores, competencia en la que tenía grandes expectativas y donde ha utilizado a su plantel principal. En la Liga 1 ocupa el puesto 12, muy cerca de la zona de descenso.

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Así va la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 previo a la fecha 16 del Torneo Apertura.

Programación de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026

Viernes 22 de mayo

- Juan Pablo II vs Melgar (15:00 horas / Complejo Deportivo Juan Pablo II)

Sábado 23 de mayo

- CD Moquegua vs Universitario (12:45 horas / estadio 25 de Noviembre)

- UTC vs Sport Boys (15:00 horas / estadio Héroes de San Ramón)

- Cusco FC vs Atlético Grau (17:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Alianza Lima vs Los Chankas (20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva)

Domingo 24 de mayo

- Sporting Cristal vs ADT (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo)

- Sport Huancayo vs Cienciano (13:15 horas / estadio IPD Huancayo)

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- Alianza Atlético vs FC Cajamarca (15:30 horas / estadio Campeones del 36)

Lunes 25 de mayo

- Comerciantes Unidos vs Deportivo Garcilaso (15:30 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra)

Programación de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Alianza Lima vs Los Chankas: partido por el Apertura

Alianza Lima y Los Chankas se enfrentan en un duelo directo por el título del Torneo Apertura. Si los ‘blanquiazules’ logran imponerse como locales, se asegurarán el trofeo de la primera fase de la Liga 1.

En caso de empate, la definición quedará pendiente hasta la fecha 17, en la que Alianza visitará a FC Cajamarca y Los Chankas recibirán a UTC. Una derrota de los dirigidos por Pablo Guede también mantendría abierta la lucha por el campeonato hasta la última jornada.

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Los 'blanquiazules' recibirán a los 'guerreros' este sábado 23 de mayo en Matute. (Gerson Cuba)

Dónde ver los partidos de la fecha 16

Los partidos correspondientes a la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 se transmitirán en vivo y en exclusiva por L1 Max, canal que cuenta con los derechos de todos los encuentros de la jornada. Este canal está disponible en las principales operadoras de televisión por suscripción del país, entre ellas Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar.

Quienes opten por alternativas digitales podrán seguir los partidos mediante la aplicación Liga 1 Play, accesible tanto en dispositivos móviles como en computadoras, ofreciendo una opción adicional a la televisión tradicional.

Infobae Perú brindará una cobertura especial de la fecha, con información previa, actualizaciones en tiempo real, goles, jugadas relevantes y declaraciones posteriores a los encuentros, para mantener a los aficionados informados sobre todos los pormenores de la jornada.

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