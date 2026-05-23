Dónde y a qué hora ver en Perú el histórico show de Shakira, BTS y Madonna en la final del Mundial 2026

Una composición artística fusiona a la 'Reina del Pop' Madonna, el exitoso grupo de K-pop BTS y la superestrella latina Shakira. Las figuras presentarán un show de medio tiempo de la final del Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La final de la Copa Mundial FIFA 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol y el espectáculo internacional. Por primera vez, el partido más importante del torneo contará con un show de medio tiempo que reunirá a tres de los artistas más influyentes del planeta: Shakira, BTS y Madonna.

¿Cuándo y dónde ver la final del Mundial 2026?

El evento se realizará el domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, y será transmitido en vivo para Perú y el resto de Sudamérica por la señal de DSPORTS y la plataforma de streaming DGO.

La gran final está programada para las 2:00 p.m. (hora de Perú), mientras que el esperado halftime show comenzará aproximadamente a las 3:00 p.m., durante el entretiempo del partido. DSPORTS (canales 610 y 1610 HD de DIRECTV) y DGO ofrecerán una transmisión exclusiva, con opción de seguir el evento en vivo desde cualquier dispositivo, tanto en televisión como en streaming.

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La cobertura de DSPORTS incluye además los shows inaugurales en México, Estados Unidos y Canadá, así como los 104 partidos del torneo, mosaicos interactivos y opciones de audio que permiten una experiencia a medida para el público futbolero y musical.

Shakira lidera la banda sonora de la Copa Mundial FIFA 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

Shakira presentó tema oficial

La artista colombiana Shakira ha presentado el tema oficial del Mundial, “Dai Dai”, en colaboración con el nigeriano Burna Boy. Con esta nueva canción, Shakira suma su cuarta participación en la banda sonora de la Copa del Mundo, tras sus recordadas presentaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. “Waka Waka” continúa siendo uno de los himnos más emblemáticos del torneo y consolidó la conexión entre la cantante y el público internacional.

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En 2026, la fiesta será aún mayor. El torneo, que por primera vez se celebra en tres países (Estados Unidos, México y Canadá), incluirá ceremonias inaugurales en cada sede. El 11 de junio, en el Estadio Azteca de México, actuarán Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin y Maná. Al día siguiente, la ceremonia en Canadá contará con Alanis Morissette, Michael Bublé y Alessia Cara. En Estados Unidos, Katy Perry liderará el espectáculo de apertura en el SoFi Stadium, acompañada por Future, Anitta, Lisa, Rema y Tyla.

Shakira, Madonna y BTS serán los encargados de liderar el espectáculo del medio tiempo de la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 - crédito FIFA

La FIFA confirmó que el halftime show de la final reunirá en el escenario a Madonna, BTS y Shakira y que, además, el evento tendrá un doble propósito: no solo entretener a millones de espectadores, sino también recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa educativa impulsada por la organización.

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Un “halftime show” histórico

El anuncio del show de medio tiempo con Shakira, BTS y Madonna desató una ola de entusiasmo en Perú y en todo el mundo. Redes sociales y foros se llenaron de expresiones de alegría, asombro y orgullo, especialmente entre los seguidores de BTS —el ARMY peruano es uno de los más grandes de Sudamérica—, pero también entre los fans de Shakira y Madonna. La noticia fue vista como un reconocimiento a la diversidad cultural y musical que caracteriza al Mundial.

El propio Chris Martin, líder de Coldplay, fue designado curador artístico del halftime show y anunció la noticia junto a los personajes de The Muppets en un video viral, aumentando la expectativa global. Además de los tres artistas centrales, Coldplay también participará como banda invitada, sumando aún más atractivo al espectáculo.

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La inclusión de BTS marca el regreso triunfal del grupo surcoreano a los escenarios internacionales tras la pausa por el servicio militar. Por su parte, Madonna presentará material inédito de su próximo álbum y Shakira consolidará su estatus como la artista latina más emblemática de la historia del Mundial.

Coldplay reunirá a Madonna, Shakira y BTS en el primer show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. Composición Infobae Perú

Un evento global con acceso exclusivo en Perú

La transmisión en vivo del partido final y el show de medio tiempo estará disponible únicamente a través de DSPORTS y DGO, tanto en televisión como en streaming. La cobertura especial de DSPORTS incluirá enviados a cada sede y un despliegue técnico que permitirá a los espectadores peruanos no perderse detalle del evento más esperado del año.

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Datos clave para el público peruano:

Fecha del evento: Domingo 19 de julio de 2026

Hora de inicio de la final: 2:00 p.m. (hora de Perú)

Hora del halftime show: Aproximadamente 3:00 p.m.

Dónde ver: DSPORTS (DIRECTV, canales 610/1610 HD) y DGO en streaming

Con esta apuesta, la FIFA busca transformar la final de la Copa Mundial en un espectáculo integral donde el fútbol y la música se fusionan como nunca antes. Perú, a través de DSPORTS, tendrá acceso en tiempo real al evento deportivo y musical más grande del año.

Madonna y Shakira.